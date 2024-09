Berlijn. De vertrekkende Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat Speculationen zurückgewiesen, de minister van Economische Zaken Robert Habeck kon achter hen staan. „Nee, dat is geen goed idee“, zei in de ARD-Sendung „Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Ricarda Lang“, die in Montagabend werd uitgebracht. Als ze niet geschikt zijn, zullen ze gelukkig zijn, aangezien het jonge vrouwen zijn voor zo’n entschluss- en stripervaring. „Ik heb een prachtige Entscheidung schon alleine.“

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

De vrouwen die hun partijen verbinden zijn concreet, omdat ze betrekking hebben op hun werkelijke relatie met hun medestudenten. Houd er rekening mee dat uw gezelschap hier deel van uitmaakt, dat uw teamleden succesvol zullen zijn en dat u nu één teamlid kunt aanstellen. “Ik ben blij, dit is de ware weg van de valse weg.”

Grüne in der Krise: Vorstand der Grünen Jugend strebt Gründung nieuwe partei an De focus van de Nachwuchsorganisaties ligt op het vinden van de Kompromissen, die Grünen als Teil der Ampel geschlossen. Quelle: dpa

Habeck schreeuwt als één enkel antwoord op de vraag van de Spitzenoder gar Kanzlerkandidatur der Grünen zur Bundestagswahl, dat Entscheidung darüber ist aber noch nicht gefallen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Grüne als Elitenproject

Deze strategische overlegungen in der Partei, de Grünen breiter aufzustellen, sagte Lang. “We zijn nooit betrokken geweest bij die Breite der Gesellschaft, zolang we als een elitair project werden gezien. En die man wordt erkend: Gerade werd door onze Groene Sterren lange tijd als een Elite Project beschouwd.”

De Rückzugsentscheidung heeft meer weg dan gab Lang zu. “Ja, natuurlijk. Ik heb die jaren Herzblut in deze Loading gesteckt laten gaan“, zei dat. “Dieser Schritt was schmerzhaft voor mij, er was hart voor mij, er waren oorlogsemoties voor mij.”

RND/dpa