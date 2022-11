Robert Clary, letzter der „Hogan’s Heroes“-Stars, stirbt im Alter von 96 Jahren: NPR

Bildunterschrift umschalten Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

LOS ANGELES – Robert Clary, ein in Frankreich geborener Überlebender der Konzentrationslager der Nazis während des Zweiten Weltkriegs, der in der unwahrscheinlichen Sitcom der 1960er Jahre einen lebhaften Kriegsgefangenen spielte Hogans Helden, ist gestorben. Er war 96.

Clary starb am Mittwoch eines natürlichen Todes in seinem Haus in der Gegend von Los Angeles, sagte Nichte Brenda Hancock am Donnerstag.

„Er hat sich von diesen Schrecken nie besiegen lassen“, sagte Hancock über Clarys Kriegserfahrung als Jugendlicher. „Er hat sich nie die Freude aus seinem Leben nehmen lassen. Er hat versucht, diese Freude durch sein Singen, seinen Tanz und seine Malerei an andere weiterzugeben.“

Als er Schülern sein Leben erzählte, sagte er ihnen: „Hasse niemals“, sagte Hancock. „Er hat nicht zugelassen, dass Hass die Schönheit dieser Welt überwältigt.“

Hogans Helds, in dem alliierte Soldaten in einem Kriegsgefangenenlager ihre clownesken Entführer der deutschen Armee mit Spionageplänen besiegten, spielte den Krieg während seines Laufs von 1965 bis 1971 ausschließlich zum Lachen. Der 5-Fuß-1 Clary trug eine Baskenmütze und ein süffisantes Lächeln als Cpl. Louis LeBeau.

Clary war der letzte überlebende Originalstar der Sitcom, zu der Bob Crane, Richard Dawson, Larry Hovis und Ivan Dixon als Gefangene gehörten. Werner Klemperer und John Banner, die ihre Entführer spielten, waren beide europäische Juden, die vor dem Krieg vor der Verfolgung durch die Nazis geflohen waren.

Clary begann seine Karriere als Nachtclubsänger und trat unter anderem in Musicals auf der Bühne auf Irma LaDouce und Kabarett. Nach Hogans HeldenClarys Fernseharbeit umfasste die Seifenopern Die Jungen und die Ruhelosen, Tage unseres Lebens und Das Kühne und das Schöne.

Er betrachtete das Musiktheater als den Höhepunkt seiner Karriere. „Ich liebte es, um Viertel vor acht ins Theater zu gehen, das Bühnen-Make-up aufzulegen und zu unterhalten“, sagte er 2014 in einem Interview.

Er schwieg öffentlich über seine Kriegserfahrungen bis 1980, als er, wie Clary sagte, von denen provoziert wurde, sich zu äußern, die die orchestrierten Bemühungen Nazideutschlands zur Vernichtung von Juden leugneten oder verringerten.

Ein Dokumentarfilm über Clarys Kindheit und Jahre des Grauens in Nazihand, Robert Clary, A5714: Eine Erinnerung an die Befreiungwurde 1985 freigelassen. Die Unterarme von KZ-Häftlingen wurden mit Identifikationsnummern tätowiert, wobei A5714 Clarys lebenslanges Zeichen sein sollte.

„Sie schreiben Bücher und Artikel in Zeitschriften, die den Holocaust leugnen, und machen sich über die 6 Millionen Juden lustig – darunter anderthalb Millionen Kinder – die in den Gaskammern und Öfen starben“, sagte er 1985 in einem Interview mit The Associated Press.

Zwölf seiner unmittelbaren Familienmitglieder, seine Eltern und zehn Geschwister, wurden unter den Nazis getötet, schrieb Clary in einer auf seiner Website veröffentlichten Biografie.

1997 gehörte er zu Dutzenden von Holocaust-Überlebenden, deren Porträts und Geschichten darin enthalten waren Der triumphierende Geistein Buch des Fotografen Nick Del Calzo.

„Ich bitte die nächste Generation, nicht das zu tun, was Menschen seit Jahrhunderten getan haben – andere wegen ihrer Haut, ihrer Augenform oder religiösen Vorlieben zu hassen“, sagte Clary damals in einem Interview.

Nachdem er sich von der Schauspielerei zurückgezogen hatte, blieb Clary mit seiner Familie, seinen Freunden und seiner Malerei beschäftigt. Seine Erinnerungen, Vom Holocaust zu Hogans Helden: Die Autobiographie von Robert Clarywurde 2001 veröffentlicht.

Einer der Glücklichen, eine Biographie einer von Clarys älteren Schwestern, Nicole Holland, wurde von Hancock, ihrer Tochter, geschrieben. Holland, die mit dem französischen Widerstand gegen Deutschland zusammenarbeitete, überlebte den Krieg, ebenso wie eine andere Schwester. Hancocks zweites Buch, Talent Glück Muterzählt das Leben von Clary und Holland und deren Auswirkungen.

Clary wurde im März 1926 in Paris als jüngstes von 14 Kindern der jüdischen Familie als Robert Widerman geboren. Er war 16, als er und der Großteil seiner Familie von den Nazis verschleppt wurden.

In der Dokumentation erinnert sich Clary an eine glückliche Kindheit, bis er und seine Familie aus ihrer Pariser Wohnung vertrieben und in einen überfüllten Viehwaggon gesteckt wurden, der sie in Konzentrationslager brachte.

„Niemand wusste, wohin wir gingen“, sagte Clary. „Wir waren keine Menschen mehr.“

Nach 31 Monaten Gefangenschaft in mehreren Konzentrationslagern wurde er von amerikanischen Truppen aus dem Vernichtungslager Buchenwald befreit. Seine Jugend und Arbeitsfähigkeit hielten ihn am Leben, sagte Clary.

Als er nach Paris zurückkehrte und wieder mit seinen beiden Schwestern vereint war, arbeitete Clary als Sänger und nahm Songs auf, die in Amerika populär wurden.

Nachdem er 1949 in die Vereinigten Staaten gekommen war, wechselte er von Clubterminen und Aufnahmen zu Broadway-Musicals, darunter Neue Gesichter von 1952, und dann zu Filmen. Er trat in Filmen auf, darunter 1952 Dieb von Damaskus, Eine neue Art von Liebe 1963 u Die Hindenburg 1975.

In den letzten Jahren hat Clary Jazzversionen von Songs von Ira Gershwin, Stephen Sondheim und anderen Größen aufgenommen, sagte sein Neffe Brian Gari, ein Songwriter, der mit Clary an den CDs gearbeitet hat.

Clary sei stolz auf die Ergebnisse, sagte Gari, und begeistert von einem höflichen Brief, den er von Sondheim erhalten habe. „Er hat das an die Küchenwand gehängt“, sagte Gari.

Clary fühlte sich trotz der Tragödie der verheerenden Kriegserfahrung seiner Familie angesichts der Komödie „Hogans Helden“ nicht unwohl.

„Es war ganz anders. Ich weiß, dass sie (Kriegsgefangene) ein schreckliches Leben hatten, aber im Vergleich zu Konzentrationslagern und Gaskammern war es wie ein Urlaub.“

Clary heiratete 1965 Natalie Cantor, die Tochter des Sängers und Schauspielers Eddie Cantor. Sie starb 1997.