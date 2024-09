Status: 30.09.2024 14:23 Uhr

Robert Andrich zegt niet dat hij in Bayern München zal spelen, wat betekent dat hij het niveau van de massale steekpartijen zal kunnen bepalen. Dat brengt mij bij Trainer Xabi Alonso bij Bayer 04 Leverkusen aber noch lange stenen Stammplatz ein.

Natuurlijke oorlog Robert Andrich na de glücklichen Remis (1:1) tussen FC Bayern en een broederschap. Dit is een geweldige prestatie voor het werk zelf. Omdat anderen grote verwachtingen hebben, is de trots van München daarom groot en zijn er maar een paar geweldige kansen om wedstrijden te spelen.

„Grundsätzlich, we zijn gelukkig en hebben een goed leven, we zullen een goed leven hebben. We zullen de eerste keer in München moeten doorbrengen.“ de feiten van de verdedigende spelers op het middenveld zijn duidelijk te zien.

Gutes Gefuhl

Voordat je de mankracht van Trainer Xabi Alonso tijdens deze dagen kent, zal je verdediging zich stabiliseren. Ze zijn de Gegentore in de Bundesliga na leuke wedstrijden te hebben gespeeld sinds Duitsland speelt. „Gezien het feit dat Bayern geen zestig tot zeventig succesvolle balbezoeken heeft gehad en daarna een hele reeks nieuwe balbezoeken heeft gehad, is er een sterke relatie mee“ zei Kapitän Granit Xhaka in Richtung Andrich.

Andrich heeft een lange reis achter de rug met mooie resultaten, met vele kilometers loopafstand voor Florian Wirtz. Beste van alle teams in deze categorie. En met Victor Boniface en Nathan Tella was er maar één Leverkusener, er was maar één Torschuss tijdens de 90 minuten van de Münchner Tor abgegeben hatte. Das Ergebnis is mogelijk.

En zo gaan we graag voor onszelf aan de slag, met een goed geluksgevoel op onze toekomstige feestjes. Bereits am Dienstag (01.10.2024, 21 Uhr) ist der AC Mailand zum zum Spiel in der Champions League z Gast.

Competitiever of speelser?

In de Koninklijke Klasse hebben de Rheinländer perfecte resultaten Start erwischt, fertigten Feyenoord Rotterdam in het Stadion De Kuip souverän met een 4:0-Auswärtserfolg ab. Met steun: Robert Andrich.

Maar gezien de ploeg van Trainer Paulo Fonseca is het een 1:3 thuisuitvoering FCLiverpool De kassier kan gedurende het 29e jaar al het andere doen, zodat je op de Stammplatz kunt spelen. Trainer Alonso weet dat Italianen hun eigen kampioenen zijn en dat onder meer Andrich ook creatief is. Wie Aleix Garcia steunt, kent de Spanjaard en zijn trainersploeg.

Opoffering van rotatie

Of wat dacht je van het medium van een genetische test en een lichamelijk herstelproces? Feit is: Nationalspieler Andrich kwam onder leiding van trainer Alonso nur in de Auswärtspartien zum Einsatz. Ein Umstand, der den heredahrenen Strategen weinig hered mannetjes durfden, waarvan ze ook ongeordend zijn.

Andrichs Leistung gegen de Bayern en de verdomde een hergehende stabiliteit die indes voor zijn spreken en eenige argumenten bij Alonso voor een Dauerlösung-gesammelt haben. Alle coaching is beschikbaar voor één-op-één rotatie.