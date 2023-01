Robbie Bachman, Schlagzeuger von Bachman-Turner Overdrive, ist im Alter von 69 Jahren gestorben

CNN

Robbie Bachman – der Schlagzeuger der kanadischen Rockband Bachman-Turner Overdrive – ist im Alter von 69 Jahren gestorben, teilte sein Bruder und Bandkollege Randy Bachman mit über Twitter am Donnerstag.

„Noch ein trauriger Abgang. Der hämmernde Beat hinter BTO, mein kleiner Bruder Robbie hat sich Mum, Dad & Bruder Gary auf der anderen Seite angeschlossen. Vielleicht braucht Jeff Beck einen Schlagzeuger! Er war ein integrales Rädchen in unserer Rock’n’Roll-Maschine und wir haben die Welt zusammen gerockt“, sagte Bachman neben einem Schwarz-Weiß-Foto der Band.

Der in Winnipeg, Kanada, geborene Robin „Robbie“ Bachman gründete 1971 zusammen mit Randy und Chad Allan, die beide die Band The Guess Who ein Jahr zuvor verlassen hatten, die Band Brave Belt. Sie wurden später von Bassist Fred Turner unterstützt und nahmen zwei Alben auf.

Nachdem Allan Brave Belt 1972 verlassen hatte und ein weiterer Bachman-Bruder, Tim, hinzukam, benannte sich die Band in Bachman-Turner Overdrive um und es war in dieser Inkarnation, dass sie großen Erfolg hatten.

Das selbstbetitelte Debüt der Band wurde 1973 veröffentlicht, später im selben Jahr folgte „Bachman-Turner Overdrive II“, das die Hits „Let It Ride“ und „Takin‘ Care of Business“ enthielt. Diese beiden Songs wurden später in Film-Soundtracks verwendet, die jeweils in „Anchorman 2: The Legend Continues“ und Will Ferrells „The Campaign“ zu sehen waren.

Bachman-Turner Overdrive veröffentlichte 1974 sein beliebtestes Album, „Not Fragile“. Highway“, gemeinsam geschrieben von Robbie Bachman und Turner.

Die Gruppe löste sich 1979 vorübergehend auf, aber Robbie kam 1988 wieder mit seinen ehemaligen Bandkollegen zusammen und sie tourten bis 1991.

Bachman-Turner Overdrive wurde 2014 in die Canadian Music Hall of Fame aufgenommen.