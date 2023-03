Rob Dyrdek juicht ‘dappere’ vrouw Bryiana toe voor het delen van de diagnose autisme

Rob Dyrdek toont zijn eeuwige steun voor vrouw Bryiana Dyrdek.

De Iconic Beauty-president opende onlangs haar diagnose autisme en merkte op dat ze, nadat ze tijd voor zichzelf had genomen, details over haar ontwikkeling wilde delen.

“Na een paar maanden privé mijn diagnose autisme te hebben verwerkt, besloot ik erover uit te komen omdat het kleine meisje in de laatste dia beter verdiende”, schreef Bryiana naast een Instagram-bericht van 20 maart. “Ik heb eindelijk de acceptatiefase van mijn late diagnose bereikt en ben gevuld met meer hoop en vrede dan ooit tevoren. Dus als je me anders ziet doen, is dat omdat ik dat ben.”

Op haar beurt ontving de 31-jarige een stortvloed aan steun, waaronder lof van haar echtgenoot van zeven jaar, Rob.

“Brave, Beautiful en echt speciaal,” de MTV-aluin – die kinderen deelt Koda6, en Nala, 5 met Bryiana – becommentarieerd. “Je bent een geschenk voor deze wereld. Je bent altijd perfect geweest en zal dat altijd blijven. Ik hou zoveel van je.”