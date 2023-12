Hamburg/Lübeck – Het Sleeswijk-Holstein Muziekfestival 1986 was een groot succes, maar het was nog steeds leuk en de moeite waard.

Het Festivalleiderschap is gebaseerd op het publiek, de pianisten en dirigenten Justus Frantz, opgeleid. SHMF-intenant Christian Kuhnt is meer geïnteresseerd in de aard van zijn leven, hij weet meer over Kieler Nachrichten met betrekking tot cultuur en sociale ontwikkeling.

Wie zou deze Rauswurf leuk vinden?

Ook Frantz (79) is een kunstenaar die artistieke activiteiten heeft in Rusland en openstaat voor SHMF. “We bespreken ons begrip van de situatie met respect voor elkaar en niet in hun openheid”, wordt ons duidelijk in deze open benadering.

“Eine Vielzahl von Gründen heeft een Einladung von Justus Frantz unmöglich gemacht. Sein Engagement in Rusland is een davon.”

SHMF-inspecteur Christian Kuhnt Foto: Christian Charisius/dpa

Justus Frantz is trots op zijn “Spiegel” en bredere toespraak. Bereits im Herbst 2022 soll Frantz laut “Spiegel” vom Vorsitzenden des Festival-Vereins, Carl Hermann Schleifer, woedeufen be sein, der Ihm gegenüber of “Consideration” haben soll, weil er trotz Poetins Angriffskrieg gegen die Oekraïne weiter in Rusland.

De Maestro drukt dankbaarheid uit als ‘eerlijk’ en ‘niet zo eerlijk’. Hiervoor zal een festival plaatsvinden, evenals een uitgebreid gesprek met SHMF-intendant Christian Kuhnt en minister-president Daniel Günther, de Kuratoriumsvorsitzenden des Vereins, nog niet gefinancierd.

Dat zegt Festivalchef Kuhnt anders „Spiegel“: „We hebben telefoon met Carl Hermann Schleifer, Justus Frantz en Mir. In deze gesprekken sprak ik Justus Frantz direct na zijn verloving in Rusland. Hier waren de Duitsers anders, het Festival sterft anders dan Justus Frantz.Die Formulierung, übler ‚Poetin-Versteher‘ veld in dem Gespräch, in dem Justus Frantz ausführlich seine Position darlegte, nicht.Ik ben erg trots op het feit dat de premiers een van de premiers zijn.

Bovendien zal het gewicht van de baby heel natuurlijk zijn en zal de SHMF worden gebruikt als signaal „Baby“: „Auf den Knieen“ zal worden gebeten, maar als je eindelijk geladen bent, zullen er geen problemen zijn. “De wereld is groots en mooi, mensen kunnen altijd anders zeggen.”