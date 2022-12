RKI: Viele Krankenhauseinweisungen wegen Atemwegsinfekten

tz Welt

Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI) schätzen die Ausbreitung akuter Atemwegsinfektionen in der Bevölkerung als außergewöhnlich hoch ein. © Arno Burgi/dpa

Werte so hoch wie sonst bei schweren Grippewellen: Viele Menschen haben mit Atemwegserkrankungen zu kämpfen, manche müssen ins Krankenhaus. Mit Corona zeichnet sich aber vorerst keine klare Trendwende ab.

Berlin – Nach zwei Wintern mit weniger Erkältungs- und Grippeviren infolge der Corona-Pandemie sind in Deutschland aktuell wieder außergewöhnlich viele Menschen betroffen. „Die Zahl der Krankenhauseinweisungen mit schweren akuten Atemwegsinfekten liegt insgesamt auf einem hohen Niveau, vergleichbar mit der Wertespanne zum Höhepunkt früherer Grippewellen“, schreibt das RKI am Donnerstagabend in seinem Covid-19-Wochenbericht.

Der Beginn der befürchteten Corona-Winterwelle lässt sich aus diesen Daten zwischenzeitlich nicht verlässlich ablesen. Das RKI schreibt von einem achtprozentigen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche. Ob es sich hierbei um einen Trend handelt, kann jedoch noch nicht abschließend bestätigt werden. Zuletzt bewegen sich die Werte seit längerem auf einem ähnlichen Niveau.

Zwei Millionen Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen

Das RKI unterstreicht, dass für die vergangene Woche insgesamt von 9,5 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung ausgegangen worden sei – das liege über dem Niveau der Vorjahre auf dem Höhepunkt schwerer Grippewellen. Die Zahl der Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen wird auf zwei Millionen geschätzt – so viele wie „meist nur in Spitzenwochen starker Grippewellen“. Neben vermehrten Übertragungsereignissen könnte der Wert auch damit zusammenhängen, dass Menschen bereits mit leichten Symptomen zum Arzt gehen, hieß es.

Rund 330 stichprobenartig untersuchte Patientenproben aus Arztpraxen zeigten, dass die Grippe, das Respiratory Syncytial Virus (RSV) und „in geringerem Maße“ Corona am häufigsten auftraten. Es ist schwer zu fassen, was im Ganzen passiert.

Die Grippewelle in Deutschland hat diesmal früh begonnen: laut RKI-Definition in der Woche bis zum 30. Oktober. In den beiden vorangegangenen Wintern gab es aufgrund der Pandemie und der getroffenen Gegenmaßnahmen weitestgehend keine Wellen. Experten befürchteten daher mehr Anfällige in der Bevölkerung. Der Höhepunkt der Influenza-Ausbrüche wird in der Regel nach dem Jahreswechsel verzeichnet. Der Verlauf einer Saison gilt als schwer vorhersehbar. dpa