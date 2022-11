RKI-Daten: Grippewelle in Hessen früher als sonst

In Hessen steigt die Zahl der gemeldeten Grippefälle – und zwar früher als in den Vorjahren. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden in der vergangenen Woche hessenweit 522 Influenza-Fälle gemeldet. In der Vorwoche waren es noch 309 Fälle. Diese Größenordnung sei für den Beginn einer Grippewelle durchaus normal, sagte eine Sprecherin des RKI. Im Vergleich zu anderen Jahren ist der Zeitpunkt allerdings ungewöhnlicher, da die saisonale Grippewelle meist nach dem Jahreswechsel beginnt.