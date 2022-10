Rivian ruft 13.000 Fahrzeuge wegen lockerer Schraube zurück

CNN

Rivian, das in Irvine, Kalifornien, ansässige Unternehmen für Elektrofahrzeuge, ruft fast alle von ihm produzierten Fahrzeuge zurück, um ein lockeres Befestigungselement in der Vorderradaufhängung des Fahrzeugs festzuziehen. Der Rückruf betrifft 12.212 Elektro-Pickups, Vans und SUVs, laut Unterlagen, die das Unternehmen bei der National Highway Traffic Safety Administration eingereicht hat.

Der von Amazon unterstützte Elektrofahrzeughersteller schickte am Freitag Nachrichten an seine Kunden, um sie über den Rückruf zu informieren, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens, das betonte, dass es noch keine Verletzungen infolge des Problems gegeben habe.

Laut Rivian wurden sieben Fälle gemeldet, die möglicherweise mit diesem Problem zusammenhängen, und es wurden keine Verletzungen gemeldet. Kunden, die beginnen, ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen an der Vorderseite ihres Fahrzeugs zu bemerken, wird empfohlen, sich unverzüglich mit Rivian in Verbindung zu setzen. Das Unternehmen plant, in Gebieten mit einer besonders hohen Dichte an Rivian-Besitzern einen „Pop-up“-Service einzurichten.

In der Erklärung heißt es weiter, dass das Unternehmen in der Lage sei, alle betroffenen Fahrzeuge zu inspizieren und alle erforderlichen Reparaturen innerhalb von 30 Tagen durchzuführen, und dass den Kunden weder Kosten noch wesentliche finanzielle Auswirkungen auf das Unternehmen entstehen.

Rivian produziert den R1T Elektro-Pickup, den R1S SUV und Elektro-Lieferwagen für Amazon, den größten Investor des Unternehmens. Laut NHTSA ist dies der dritte Rückruf des Unternehmens. Das Unternehmen rief im August etwa 500 Fahrzeuge wegen eines Airbag-Problems und etwa 200 Fahrzeuge im Mai wegen eines Problems mit Sicherheitsgurtankern zurück.

Das aktuelle Problem betrifft eine Mutter an der Vorderradaufhängung des Fahrzeugs, die während der Herstellung möglicherweise nicht ausreichend angezogen wurde. Rivian bittet Kunden, ihre Trucks in ein Rivian-Servicecenter zu bringen, um die Mutter überprüfen und gegebenenfalls anziehen zu lassen. Kunden können auch einen Besuch von einer mobilen Serviceeinheit von Rivian anfordern. Für den Fall, dass Kundenfahrzeuge längere Zeit gewartet werden müssen, werden Leihfahrzeuge zur Verfügung gestellt.

Rivian hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, aber seine Produktionsstätte befindet sich in Normal, Illinois. Das Unternehmen plant auch die Eröffnung einer Produktionsstätte in Georgia und kündigte kürzlich Gespräche mit Mercedes an, um gemeinsam in die Herstellung von Elektro-Vans in Europa zu investieren.