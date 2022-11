Riverside-Morde: Mann aus Virginia wird beschuldigt, Teenager „catfishing“ zu haben, bevor er ihre Familie tötete, sagt die Polizei

Beamte der Riverside Police wurden am Freitag entsandt, um das Wohlergehen einer jungen Frau zu überprüfen, die verzweifelt schien, als sie mit einem Mann in ein rotes Auto stieg, teilte die Polizei mit. Während die Beamten reagierten, begannen die 911-Dispatcher, Anrufe wegen eines Feuers in derselben Nachbarschaft zu erhalten, nur ein paar Häuser entfernt von dem Ort, an dem die Sozialhilfekontrolle stattfand.

Feuerwehrleute entdeckten drei erwachsene Opfer, die im Eingangsbereich des brennenden Hauses lagen. Als sie sie nach draußen zogen, wurde festgestellt, dass sie Opfer eines offensichtlichen Mordes waren, heißt es in der Pressemitteilung.

Eine vorläufige Untersuchung ergab, dass es sich bei der im ersten Anruf beschriebenen jungen Frau um einen Teenager handelte, der dort lebte, wo der Hausbrand und die Morde stattfanden, teilte die Polizei mit.

Der Mann, den sie begleitete, wurde der Veröffentlichung zufolge schließlich als Austin Lee Edwards, 28, aus North Chesterfield, Virginia, identifiziert.