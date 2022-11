Ritz-Carlton Kreuzfahrtschiff „Evrima“: So luxuriös ist die neue Hotelyacht

Es ist nicht mehr besonders zeitgemäß, mit neuen Schiffen in die Kreuzfahrtbranche einzusteigen. Dennoch wagt die Luxushotelkette Ritz-Carlton den Sprung ins kalte Wasser und will in den kommenden Jahren drei Schiffe betreiben, die fernab vom Massentourismus mit vergleichsweise wenigen gut betuchten Gästen um die Welt segeln sollen . Ritz-Carlton startet mit der „Evrima“, der ersten von drei Yachten.

Nur unwesentlich größer als private Megayachten



Die „Evrima“ (zu verfolgen unter IMO 9823687) ist so klein, dass sie problemlos als private Megayacht durchgehen könnte – wären da nicht die 149 Suiten, die auf ihren Betrieb als schwimmendes Hotel hindeuten. Das Schiff ist 190 Meter lang, 24 Meter breit und wiegt 26.500 Bruttoregistertonnen.

Zum Vergleich: Die „Dilbar“ des Oligarchen Alisher Usmanov ist 156 Meter lang und mit 15.917 Bruttoregistertonnen fast genauso groß – und bietet deutlich weniger Menschen einen Schlafplatz. Ganz andere Kreuzfahrtschiffe wie die „Aida Prima“, die mit 300 Metern Länge und 125.572 Bruttoregistertonnen Platz für über 4000 Menschen bietet – und diese in über 1600 Kabinen aufteilt.

Wesentlich intimer und exklusiver geht es auf der „Evrima“ zu. Jede Kabine hat mindestens einen Balkon, oft aber auch eine Terrasse. Es gibt keine Innenkabinen. Das Innere des Schiffes verteilt sich auf acht Decks, abgesehen von den Kabinen befinden sich drei Restaurants und mehrere Bars und Cafés an Bord.

Michelin-Küche und hohe Preise an Bord



Für das „SEA“ hofft die Hotelkette auf den ersten Michelin-Stern für ein Restaurant auf See, die Speisekarte stammt von Sven Elverfeld, der mit seiner Küche im „Aqua“ im Ritz-Carlton Wolfsburg zuletzt drei Michelin-Sterne erkocht hat .

Bei der Freizeitgestaltung verfolgt Ritz-Carlton offensichtlich ein anderes Konzept als Aida und Co., denn abgesehen von zwei kleinen Pools auf Deck 5 und 8 gibt es kaum Schwimmmöglichkeiten. Der Rest der Freifläche besteht hauptsächlich aus Liegen, Loungemöbeln und einem Spa-Bereich. Eine Wasserrutsche, wie sie oft das Oberdeck von Kreuzfahrtschiffen prägt, ist wenig überraschend nicht an Bord.

Die Preise für das Schiff sind erwartungsgemäß vergleichsweise hoch. Sieben Nächte durch die Karibik kosten pro Person 4.500 Euro, eine zehntägige Reise von Panama nach Florida rund 11.000 Euro. Ein persönlicher Butler und ein 24-Stunden-Zimmerservice sind im Preis inbegriffen.

Quelle: Ritz Carlton