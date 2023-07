Cathy Levatino wartete in der Schlange bei Rita’s Italian Ice and Custard in St. Augustine, Florida, als sie ihrem Mann sagte, sie sollten ein Rita’s eröffnen.

Seine Antwort war: „Sie haben hier bereits eines“, sagte Levatino.

Was sie meinte und was zwei Jahre nach diesem Kommentar geschieht, war, zu Hause in Illinois ein Franchise der beliebten Tiefkühlkost zu eröffnen.

„Ich bin Immobilienmakler; Sobald ich nach Hause kam, begann ich mit der Suche nach Standorten“, sagte Levatino.

Cathy Levatino mit Enkelin Reagan am 27. Juni 2023 in der Innenstadt von McHenry. Cathy Levatino renoviert ein ehemaliges Versicherungsbüro als Rita’s Italian Ice and Custard, das noch in diesem Sommer eröffnet werden soll. (Janelle Walker)

Der Bewohner von Buffalo Grove begann, sich nach Standorten im McHenry County umzusehen, und ließ sich bald auf dem Gelände in 3319 W. Elm St., McHenry nieder. Das Gebäude, ein ehemaliges Versicherungsbüro, befindet sich auf der anderen Straßenseite von McHenry’s Riverwalk und den derzeit im Bau befindlichen Riverwalk Shoppes.

„Ich habe die ganze Arbeit bemerkt, die McHenry geleistet hat“, um Unternehmen in die Innenstadt zu locken, sagte sie, und wollte etwas in der Nähe des Wassers.

Seit 30 Jahren begleiten Levatino und ihre Familie ihren Bruder beim Bootfahren auf dem Fox River. Wenn sie Eis essen wollten, mussten sie das Boot parken und zum nächsten McDonald’s laufen, sagte Levatino.

Sobald der Standort an der Route 120 und am Riverside Drive eröffnet wird, ist geplant, Bootsfahrern die Möglichkeit zu geben, eine Bestellung anzurufen oder eine SMS zu senden und einen Zusteller in der Nähe zu treffen.

Der Bau des Gebäudes begann Anfang Mai. Obwohl sie hoffte, früher im Sommer öffnen zu können, sei es kein einfacher Prozess gewesen, ein Haus aus den 1960er-Jahren in ein Restaurant umzuwandeln, sagte Levatino.

Der Keller musste verstärkt werden, um das Gewicht der Vanillesoße und der italienischen Eismaschinen tragen zu können, und die Wasser- und Stromleitungen mussten modernisiert werden.

Es wird ein sehr familienfreundliches und gemeinschaftsorientiertes Unternehmen sein.“ — Ritas italienische Eis- und Vanillepudding-Franchisenehmerin Cathy Levatino

Eine Sache, die sie als Franchisenehmerin schätzt, ist, dass Rita ihr und ihrem Mann ermöglicht hat, ein bestehendes Gebäude zu renovieren, anstatt es von Grund auf neu zu bauen.

„Sie sind sehr offen und orientieren sich an den Franchisenehmern, um den besten Standort“ für die Unternehmen zu finden, einschließlich der Umnutzung älterer Gebäude, sagte Levatino.

Sie fand auch Vintage-Tische, Sitzbänke und Hocker aus rotem Leder und Chrom und plant, diese Retro-Dekoration im Laden zu verwenden.

„Sie kamen aus dem Keller von jemandem; Sie hatten dort eine Bar/Soda-Laden“, sagte sie. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich alles nehmen würde.“

Sie möchte diesem Vintage-Stil treu bleiben und dennoch Ritas Corporate Branding in Rot, Grün und Weiß – den Farben der italienischen Flagge – verwenden.

Draußen gibt es jetzt eine zugängliche Rampe zur Eingangstür und vor dem Haus gibt es einen kleinen Terrassenbereich für diejenigen, die draußen essen möchten.

Hinter dem Gebäude ist Platz für einen größeren Essbereich im Freien. Dies wird erst im Sommer 2024 abgeschlossen sein. Wenn es fertig ist, sagte Levatino, sie wolle Familien, darunter Kinder und Haustiere, gemeinsam auf der hinteren Terrasse essen sehen.

Wenn die Bauarbeiten im derzeitigen Tempo weitergehen, hofft Levatino, dass die Türen Ende Juli oder Anfang August geöffnet werden.

Sie verfügen bereits über einen Teil des Personals, das für die Eröffnung benötigt wird. Ihre Nichte, Shelly Levatino, wird die Filialleiterin sein, und auch andere Familienmitglieder haben sich angemeldet, um dort zu arbeiten.

„Wir haben eine sehr große Familie“, sagte sie. „Es wird ein sehr familienfreundliches und gemeinschaftsorientiertes Unternehmen sein.“