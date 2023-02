Rita Oras fast nacktes Pre-Grammys-Kleid ist ihr bisher riskantester Look

Rita Ora feierte das Grammys-Wochenende im neuen Look.

Vor der Preisverleihung am 5. Februar trat die Sängerin in einem durchsichtigen, durchscheinenden Kleid auf, das mit schwarzen Federn verziert war, die ihre Brust bedeckten. Für eine Pre-Grammys-Party, die zusammen mit ihrem Ehemann veranstaltet wurde Taika WaititiRita trug zu dem Kleid schwarze Unterwäsche und rundete den Look mit schwarzen Christian Louboutin-Heels ab.

Auch bei der hochkarätig besetzten Veranstaltung dabei? Camila Mendes, Casey Affleck, Alessandra ambrosio, Sabrina Zimmermann, Kristen Stewart, Maisie Williams, Winnie Harlow Und Tia Mowry.

Während der intimen Hausparty, die von der Hautpflegemarke Costa Brazil veranstaltet wurde, betrat Rita die Bühne, um ihren neuesten Hit „You Only Love Me“ zu performen.

Und für Rita liebt sie Taika besonders. Nach monatelangen Spekulationen bestätigte die 32-Jährige Ende Januar, dass sie die in Neuseeland geborene Filmemacherin geheiratet hat.

Was ihre Gelübde betrifft, nun, ihr großer Tag ließ sie nicht im Stich.

„Es war genau so, genau wie ich es wollte“, fuhr Rita fort, die im April 2021 mit Taika erstmals Liebesgerüchte auslöste. „Es war einfach schön und perfekt, ganz so, wie ich es wollte, nur manchmal nur für mich. Es war wirklich süß.“