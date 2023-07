Stunden später sagte der britische Außenminister James Cleverly Reportern am Rande des Aspen Security Forums, dass „ein Putschversuch nie gut aussieht, weil es für Putin keine Möglichkeit gibt, dies als „Business as Usual“ oder als gute Nachricht darzustellen.“

„Was wir sehen, ist, dass die ersten, sehr sichtbaren Risse, die auf beiden Seiten auftraten, nicht in der Ukraine, nicht in der NATO, nicht in der EU, nicht in den Beziehungen zwischen Großbritannien und den USA oder irgendetwas davon waren. Die ersten Risse, die wir sahen, waren im russischen System“, fuhr er fort.

Die doppeldeutige Botschaft deutet darauf hin, dass London eine Schwäche in Putins Führung seit dem Aufstand im letzten Monat spürt – und unterstreicht den Drang unter den Verbündeten der Ukraine, trotz Kiews langsamer als erwarteter Gegenoffensive Optimismus zu zeigen.

Es war schwer abzuschätzen, wie tief der Wagner-Aufstand Russland getroffen hat. Prigoschin machte die Militär- und Verteidigungsführung – nicht aber Putin – für Russlands Versagen in der Ukraine verantwortlich. Er behauptete, die Meuterei, bei der eine Kolonne von Wagner-Söldnern auf Moskau zustürmte, sei dazu gedacht, seinen Unmut über sie zum Ausdruck zu bringen und möglicherweise ihre Entfernung zu erreichen.

Die Kommentare der britischen Beamten kamen, nachdem westliche Staats- und Regierungschefs ihre Chancen, der Ukraine erfolgreich gegen die russische Invasion zu helfen, optimistischer eingeschätzt hatten. „Putin hat den Krieg bereits verloren“, verkündete Präsident Joe Biden letzte Woche. Und am Dienstag sagte General Mark Milley, der Vorsitzende der Joint Chiefs, gegenüber Reportern im Pentagon, dass „der Befehls- und Kontrollapparat auf strategischer Ebene sicherlich bestenfalls verwirrend und wahrscheinlich herausfordernd ist.“

Diese Regierungen sind auch nach dem NATO-Gipfel letzte Woche optimistisch, wo am Rande der G-7-Länder der Ukraine langfristige Sicherheitshilfe in Milliardenhöhe zugesagt hat.

Doch die Frage, die über der nationalen Sicherheitskonferenz in den Bergen Colorados schwebt, ist, wie lange die guten Gefühle anhalten können. Auch öffentlich und privat am Rande wurden immer wieder Sorgen über die Stop-and-Start-Gegenoffensive der Ukraine geäußert, was zu der Frage führte, ob die USA, das Vereinigte Königreich und ihre Verbündeten eine Seite unterstützt haben, die so schnell nicht gewinnen kann.

Geschickt sagte er vor dem hochrangigen Publikum, dass die Ukraine den Krieg eindeutig gewinnen würde, auch weil sie Gebiete eroberte, für deren Eroberung die Russen Monate brauchten. In der Nebensitzung mit Reportern fügte er hinzu: „Die Ukrainer machen stetige Fortschritte.“

„Dies ist die ‚langsame Phase‘, weil sie durch stark befestigte, verminte Grundstücke fahren und es keinen schnellen und sicheren Weg gibt, dies zu tun, und sie entscheiden sich dafür, es sicher statt schnell zu machen.“ Ich denke, das ist die richtige Entscheidung“, sagte er. „Und es ändert nichts an der Tatsache, dass wir bei ihnen bleiben müssen, bis das erledigt ist.“