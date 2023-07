Terschelling Langsam und kontrolliert transportieren Schlepper den brennenden Autofrachter vor der niederländischen Küste an einen weniger gefährlichen Ort. Aber das ist nicht ohne Risiken.

Am neuen Liegeplatz wird der Frachter weiterhin von zwei Schleppern in einer stabilen Position gehalten. Sobald es die Situation an Bord zulässt, wird es in einen Hafen überführt. Es ist noch nicht bekannt, was das ist.