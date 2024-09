Londen. De klimaatwandeling heeft een goed klimaat voor hoge temperaturen in het Midden-Oosten, dat wordt geanalyseerd in Polen, Tsjechië, Oostenrijk en andere landen. Het Onderste Boek van de Sturms „Boris“ van 12. tot 15. september sinds de sterkste eerste vierdaagse regenval in de middeleeuwen is begonnen sinds 1940, met het Wissenschaftler-Initiative World Weather Attribution mit.

De regenval heeft een relatief groot gebied in Duitsland en de rest van de wereld, wat niet het geval is aangezien deze beide jongeren uit 1997 en 2002 getroffen worden door het team van Friederike Otto van Imperial College London. Deze twee overkoepelende katastrofeeën zijn al jaren geleden geëindigd – nun gebebe es schon jetzt ein weiteres, zoals Mitautor Bogdan Chojnicki von der Universität für Lebenswissenschaften in Posen.

Met de intensere hitte van de Nutzung fossile Brennstoffe würden Starkregen-Episoden noch zwaarder en intenser, waarschuwen die Wissenschaftler. De kosten van klimaatverandering zullen blijven evolueren. „Climawalking is een kwestie van zorg, met name voor het milieu binnen de gemeenschap, en het wissen van alle Europese zorgen, wat bijdraagt ​​aan het beheer van klimaatwandelen in de toekomst,“ zei Friederike Otto.

Voor de beste regenbuien voor klimaatwandelen

Eerder was er een half september vorgestellte Schnellanalyse uitgevoerd, dat de klimaatwandeling erg groot was en anteil an der Starkregen-Episode hatte. „We zijn blij met de sterke milieuomstandigheden die de klimaatverandering in Europa ten goede zullen komen, wat zal leiden tot een gezonde klimaatverandering“, hier is wat het zegt vom Research Konsortium Climameter, een lid van de Europese Unie en de Franse onderzoeksorganisatie CNRS gefinancierd project.

Solche sogenannten Attributiesstudies nutzen Daten ähnlichen Wetterlagen in der Vergangenheit en gleichen statistisch met Klimasimulationen ab. Na de certificering van de World Climate Rates (IPCC) zijn er extreme veranderingen in de watersnelheid, zoals de snelle veranderingen, en gaat ook de klimaatmeter omhoog. Als je lokaal kijkt, zie je een trend van meer vloeiende veranderingen in West- en Centraal-Europa.

Vermijdbare rampen

“De gevolgen van de flutcatastrofes in onze landelijke omgeving zijn dramatisch: positieve ontwikkelingen en bestaan”, zegt Carla Reemtsma, Klimaakivistin und Pressesprecherin von Fridays for Future Deutschland, bij Analyse der World Weather Attribution. „Er was geen schlimmer macht: het was vermeidbar gewesen.“ Dat is de klimaatverandering, dat is het directe gevolg van politieke verantwoordelijkheid.

De Wissenschaft heeft de Szenarien vorausgesagt – de Politik is onwetend, dus Reemtsma. Auch Sascha Müller-Kraenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zei dat Hochwasserkatastrofe in Mitteleuropa zei dat enorme Versäumnisse beim Klima- und Naturschutz.

Michael Schäfer, Geschäftsführer des Klimaschutzverbands Germanzero, erklärte: “Während over de Eindruck erwecken, dass Klimaschutzmaßnahmen wie de Verbrenner Kompromiss under de Heizungsgesetz zu Diet, zegt deze studie kristalhelder: Waren de Klimaschutz meer usbrem st, we zullen altijd meer en steeds meer zijn slimmer Hochwasserkatastrofen ernten .“

RND/dpa