Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Rishi Sunak hofft, seinen ersten Sommerurlaub seit fünf Jahren zu machen. Er wird es brauchen.

Der britische Premierminister – bekannt für seine strenge Arbeitsmoral – geht in die Sommerferien in Westminster und hat reichlich Zeit, um sich auf seine Arbeit konzentrieren zu können.

Letzte Woche musste seine konservative Partei, die derzeit in den landesweiten Meinungsumfragen zurückliegt, zwei schwere Nachwahlverluste hinnehmen. Und obwohl es ihm gelang, an Boris Johnsons altem Sitz in Uxbridge festzuhalten, glauben nur wenige, dass dies das Zeichen eines großen Wiederauflebens der Tory ist.

„Sie haben zumindest einen Strohhalm, an dem sie festhalten können“, sagte Anthony Wells, Forschungsleiter bei YouGov, über das Uxbridge-Ergebnis der Tories. „Kein sehr guter Strohhalm, aber wenn es stürmt, klammert man sich an das, was man kann.“

Während konservative Abgeordnete aus Westminster fliehen und in ihre Wahlkreise zurückkehren, um den Wählern Gehör zu schenken, hat man das Gefühl, dass der Premierminister seinen Sommer sinnvoll nutzen und mit einem glühenden Plan zurückkommen muss, um die Haut der Partei zu retten.

„Inkrementelle Veränderungen und die Behauptung, wir hätten die Show wieder in Gang gebracht, werden nicht funktionieren“, sagte James Frayne, ein ehemaliger konservativer Berater und Leiter der Fokusgruppenagentur Public First. „Wir sind weit darüber hinausgegangen, weil wir an einem Punkt angelangt sind, an dem die Leute einfach nicht mehr zuhören.“

Leidenschaftliches Projekt

Sunaks großes Anliegen war es, nach Jahren des Psychodramas unter Boris Johnson und Liz Truss Stabilität in das Land und die Partei zu bringen, und das zählt größtenteils immer noch zu seinen Gunsten.

Aber sein Posteingang bleibt beeindruckend. Die Sunak-Regierung versucht immer noch, die Lebenshaltungskosten zu senken, den nationalen Gesundheitsdienst zu entlasten, Arbeitskonflikte beizulegen, steigende Hypothekenkosten einzudämmen und die weitere Überquerung des Ärmelkanals durch Migranten in kleinen Booten zu stoppen.

Während der Mangel an Arzt- und Zahnarztterminen viele Wähler beunruhigt, stellte ein ehemaliger Minister fest: „Letztendlich sehen wir, dass eine ganze Reihe nahezu aller Politikbereiche von wirtschaftlichen Herausforderungen betroffen sind.“

Vor diesem Hintergrund gibt es Bedenken, die durch die Misserfolge, die seine Partei letzte Woche bei zwei von drei Nachwahlergebnissen einstecken musste, verstärkt werden, dass Sunaks Haltung einfach nicht die Meinung ändert. Es bestehen weiterhin nagende Zweifel an seiner Führung, und Kollegen beschreiben ihn häufig als technokratisch und ohne politischen Biss.

Ein Mitglied der kürzlich gegründeten Abgeordnetengruppe der Neuen Konservativen sagte, dass sie zwar gern mehr Wohnungsbau sehen würden, „was ich aber unbedingt hören möchte, ist mehr Leidenschaft.“

Da es sich um die Konservative Partei handelt, sind die Gerüchte über eine Herausforderung für Sunak auch nicht völlig verschwunden – selbst wenn die Tories innerhalb eines Jahres drei Premierminister hatten. Ein strikt Sunak-gegnerischer Abgeordneter sagte im Anschluss an die heftigen Nachwahlen, dass die Konservativen „einen neuen Führer brauchen“ und „wir beginnen darüber zu diskutieren, wer das sein könnte, denn die Wahlen zeigen, dass er sich nicht durchsetzen kann und (Labour-Abgeordneter Keir) Starmer schlagbar ist.“

Es gibt Bedenken unter Tory-Mitgliedern, dass Sunaks Vorschlag einfach nicht dazu führt, dass sich in ganz Großbritannien die Meinung ändert | Odd Andersen/AFP über Getty Images

Sogar diejenigen, die den Gedanken eines Führungswechsels ablehnen, würden sich einen dramatischen Gangwechsel wünschen. Dies schien Sunak zu erkennen, als er letzte Woche bei einem Treffen der Hinterbänkler-Abgeordneten versicherte, dass er im September mit diesem großen Plan zurückkommen werde.

Ein unterstützender Abgeordneter, der an dem Treffen teilnahm, sagte: „Er war sehr gut darin, die Gründe für Fröhlichkeit darzulegen, aber sie sind sehr fachmännisch und er versteht, dass sie in eine Vision konkretisiert werden müssen.“

Derselbe Abgeordnete schlug Sunak einen zweistufigen Ansatz vor: Betonung der bereits nachgewiesenen Kompetenz; und dann optimistischeres Gerede darüber, was die Tories bieten können, wenn das Land an dem Plan festhält und sich die Wirtschaft verbessert. Sie nannten das Versprechen von Steuersenkungen, die Senkung der Kinderbetreuungskosten und die Schaffung von Arbeitsplätzen als mögliche Hoffnungsträger für die Wähler.

Andere bezweifeln, dass eine Checkliste ausreicht. „Es geht über die themenbasierte Politik hinaus“, sagte Fokusgruppenexperte Frayne. „Mittlerweile herrscht ein allgegenwärtiges Gefühl des Scheiterns, des Abdriftens und der Schuldzuweisungen bei der Regierung. Daher ist es schwierig, es durch Fortschritte bei einem bestimmten Thema wieder zurückzugewinnen.“

In der Partei gibt es auch Bedenken, dass Sunaks wahrgenommenes Leidenschaftsdefizit derzeit nicht an anderer Stelle in seiner Regierung angegangen wird.

Bundeskanzler Jeremy Hunt gilt wie sein Chef als Pragmatiker. Innenministerin Suella Braverman beschäftigt sich mit dem einzigen Thema der Einwanderung. Der Parteivorsitzende Greg Hands ist beliebt, aber sanftmütig. Und Außenminister James Cleverly, der als guter Kommunikator gilt, ist zwangsläufig oft außer Landes.

Die Abgeordneten sind zuversichtlich, dass eine bevorstehende Kabinettsumbildung vor den nächsten Parlamentswahlen zu einer schlagkräftigeren Aufstellung führen wird, mit mehr Sendezeit für Cleverly und Verteidigungsminister James Heappey sowie Beförderungen für jüngere Botschafter wie Laura Trott und Claire Coutinho.

Alte Hasen

Nr. 10 scheint sich bewusst zu sein, dass es auch an erfahrenen Hinterzimmerberatern mangelt. Sunaks Team hat versucht, einige der erfahreneren Köpfe zu gewinnen, die unter David Cameron und Theresa May gedient haben. Henry de Zoete, ein Bildungsberater aus der Cameron-Ära, wurde letzten Monat von Nr. 10 als Sunaks Berater für künstliche Intelligenz eingestellt.

Auch beim Sammeln der Truppen mangelt es Sunak nicht ganz an Material. Die Verlangsamung der Inflation und die Verabschiedung eines wichtigen Gesetzentwurfs zur Eindämmung der Einwanderung ermöglichen es den Abgeordneten, gegenüber ihren Wählern zu argumentieren, dass sie Fortschritte machen.

„Innerhalb der Tory-Partei gab es aufgrund der Inflationszahlen ein echtes Gefühl eines Stimmungsumschwungs“, sagte der konservative Kollege Robert Hayward und verwies auf eine niedriger als erwartete Inflationsrate, die letzte Woche bekannt gegeben wurde. „Vielleicht bietet sich jetzt die Gelegenheit, den Blick nach vorne zu richten, wie es bisher noch nicht der Fall war.“

Auch die Beibehaltung von Uxbridge hat einigen Abgeordneten Hoffnung gegeben, die nun darüber nachdenken, für welches lokale Thema sie sich im Wahlkampf gegen den düsteren nationalen Trend einsetzen könnten. Hands, der Vorsitzende der Tory, bringt unter vielen Konservativen die Ansicht zum Ausdruck, dass es immer noch an „Enthusiasmus“ für Starmer mangelt.

Beflügelt durch den Nachwahlsieg versprachen die konservativen Minister am Sonntag außerdem, eine Reihe mutiger Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und der Umweltverschmutzung abzuschwächen.

Wenn es darum geht, die Truppen zu sammeln, mangelt es Sunak nicht ganz an Material | Dan Kitwood/Getty Images

Wie auch immer, Sunaks Sommerferien versprechen nur eine kurze Atempause in einem scheinbar harten Jahr, das vor uns liegt.

Die Abgeordneten werden im September für den letzten Vorstoß vor der nächsten Wahl unter der Leitung eines Premierministers zurückkehren, da ihnen vorerst der Geistesblitz fehlt, den sie brauchen, um sie anzuspornen.

Eleni Courea, Annabelle Dickson und Aggie Chambre trugen zur Berichterstattung bei.