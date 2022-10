Rishi Sunak wollte britischer Premierminister werden, nachdem er König Charles getroffen hatte

Rishi Sunak wurde zum neuen Premierminister des Vereinigten Königreichs und zum ersten Führer der Farbe des Landes ernannt. Jeff J. Mitchell | Nachrichten von Getty Images | Getty Images

LONDON – Rishi Sunak wird am Dienstag nach einem Treffen mit König Charles III. der dritte britische Premierminister des Jahres. Traditionell lädt der Monarch den Vorsitzenden der Partei mit den meisten Abgeordneten zur Regierungsbildung ein, die seit den Parlamentswahlen 2019 die Konservativen sind. Sunak wurde am Montag nach dem Rücktritt von Liz Truss am Donnerstag von anderen konservativen Gesetzgebern zum Parteivorsitzenden gewählt. Er hielt am Montag nur eine kurze Rede, in der er sagte, das Vereinigte Königreich brauche „Stabilität und Einheit“, um sich seiner gegenwärtigen „tiefgreifenden wirtschaftlichen Herausforderung“ zu stellen. Er wird später am Dienstag seine erste Ansprache als Premierminister halten und voraussichtlich auch mit der Ernennung neuer Kabinettsmitglieder in einer weiteren Umbildung an der Spitze der britischen Politik beginnen.

Meilenstein-Markierung

Der 42-Jährige wird der jüngste britische Premierminister seit 1812 und die erste farbige Person, die das Land führt, was US-Präsident Joe Biden am Montag als „bahnbrechenden Meilenstein“ bezeichnete. Sunaks Eltern sind indischer Abstammung und zogen in den 1960er Jahren von Ostafrika nach Großbritannien Sunak hat auch den größten persönlichen Reichtum aller seiner Vorgänger. Seine Frau, Akshata Murthy, ist die Tochter des indischen IT-Unternehmens Infosys, Mitbegründer NR Narayana Murthy, und das Paar hat laut der Sunday Times Rich List ein Gesamtnettovermögen von 730 Millionen Pfund (824 Millionen US-Dollar), womit sie gemeinsam auf Platz 222 stehen reichsten Menschen in Großbritannien Anfang dieses Jahres machte Murthy Schlagzeilen wegen ihres Steuerstatus als Non-Domizil, der es ihr ermöglicht, die Zahlung von Millionen britischer Steuern auf internationale Einkünfte zu vermeiden. Sie sagte, sie würde nach der Kontroverse anfangen, britische Steuern auf diese Einkünfte zu zahlen. Vor seinem Eintritt in die Politik arbeitete Sunak als Analyst bei Goldman Sachs und als Partner bei Children’s Investment Fund Management des Milliardärs Chris Hohn. Er wurde privat in Großbritannien ausgebildet und studierte Philosophie, Politik und Wirtschaft in Oxford, wie vier Premierminister und Dutzende hochrangige Politiker vor ihm, gefolgt von einem MBA an der Stanford University. Er wurde bei den Parlamentswahlen 2015 zum konservativen Abgeordneten für einen Wahlkreis in North Yorkshire gewählt und war von Februar 2020 bis Juli 2022 Finanzminister unter dem ehemaligen Premierminister Boris Johnson. Dadurch beaufsichtigte er die wirtschaftliche Reaktion des Vereinigten Königreichs auf die Pandemie, einschließlich des Programms für Millionen Arbeiter beurlauben.

Er kandidierte nach Johnsons Rücktritt im Juli für den Parteivorsitz und wurde von Abgeordneten im Zwei-Kandidaten-Kampf gegen Truss unterstützt, verlor jedoch bei einer Abstimmung der rund 200.000 Mitglieder der Konservativen Partei, die Truss gegen Sunak unterstützten, mit 57 % zu 42,6 %. Viele Mitglieder befürworteten Truss ’starke Haltung zur Senkung von Steuern und Vorschriften, sobald sie ihr Amt antrat, was Sunak warnte, dass dies in einer Zeit der Straffung der Zentralbank und der erhöhten Ausgaben für die Unterstützung der Energierechnung fehlgeleitet sei. Seine Warnungen, dass der Plan einen Ausverkauf britischer Vermögenswerte einschließlich Gilts (Staatsanleihen) und Pfund Sterling auslösen würde, erwiesen sich als prophetisch.

Politisches Durcheinander

Der Rücktritt von Truss erfolgte nach nur 44 Tagen ihrer Amtszeit, von denen 10 aufgrund des Todes von Königin Elizabeth II. Regierungsgeschäfte ausgesetzt wurden. Eine Welle konservativer Abgeordneter schickte Briefe, in denen sie ihr mangelndes Vertrauen in ihre Regierung zum Ausdruck brachte, nachdem sie ein umstrittenes „Mini-Budget“ beaufsichtigt hatte, das die Finanzmärkte erschütterte, die Staatsanleihen verteuerte und die Zinserwartungen erhöhte. Truss hatte ihren Finanzminister entlassen, die Mehrheit der Vorschläge rückgängig gemacht und versucht, ihre Position erneut zu behaupten. Aber der Druck auf sie von innerhalb der Partei hielt an, insbesondere nach einer chaotischen Nacht, in der ihr Innenminister zurücktrat und Abgeordnete unter Tränen in Tränen ausbrachen, nachdem sie zu einer Abstimmung über Fracking „gemobbt“ worden waren, was als Vertrauensbeweis für die Regierung.

Johnsons Abgang verlief ähnlich chaotisch nach monatelanger Empörung der Öffentlichkeit und der Abgeordneten über eine Reihe von Skandalen. Dazu gehörten sowohl Johnson als auch Sunak, die von der Polizei wegen Veranstaltungen in der Downing Street während der Sperrung von Covid-19 mit einer Geldstrafe belegt wurden, und Johnsons Ernennung einer hochrangigen politischen Persönlichkeit, obwohl er von früheren Vorwürfen wegen Fehlverhaltens gegen ihn wusste. Sunak steht nun vor einem prall gefüllten Eingangskorb, der zahlreiche Prognosen enthält, dass Großbritannien auf eine Rezession zusteuert; eine Krise der Lebenshaltungskosten mit einer Inflation von über 10 %; die anhaltenden Probleme der europäischen Energiekrise und des Krieges in der Ukraine; das schwache Pfund; das geplante überarbeitete Budget am 31. Oktober, von dem Finanzminister Jeremy Hunt sagte, dass es „schwierige Entscheidungen“ über die Ausgaben enthalten werde; und die Notwendigkeit, die Finanzmärkte von der wirtschaftlichen Kompetenz des Vereinigten Königreichs zu überzeugen.