Rishi Sunak wird zum britischen Premierminister gekrönt, nachdem der letzte verbleibende Rivale ausgestiegen ist – POLITICO

LONDON – Rishi Sunak wird der nächste Premierminister des Vereinigten Königreichs, nachdem seine letzte verbliebene Rivalin Penny Mordaunt aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist.

Sunak, der ehemalige Kanzler, sammelte die Unterstützung von mehr als 180 konservativen Abgeordneten, um die Nachfolge von Liz Truss anzutreten, die am vergangenen Donnerstag nach chaotischen sechs Wochen im Amt zurückgetreten war.

Es krönt ein bemerkenswertes politisches Comeback für Sunak, die erst letzten Monat in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Truss besiegt wurde und nicht in ihr Top-Team aufgenommen wurde.

Mordaunt, die Sunak in Bezug auf die Unterstützung ihrer Parlamentskollegen hinterherhinkte, kündigte am Montag an, dass sie sich aus dem Wettbewerb zurückziehen und Sunak unterstützen werde.

Ihre Entscheidung vermeidet die Notwendigkeit einer Abstimmung durch Mitglieder der Konservativen Partei, die diese Woche nach einer für Montagnachmittag geplanten vorläufigen Abstimmung der Tory-Abgeordneten gewählt worden wären.

Stattdessen wird Sunak nun automatisch zum Premierminister ernannt. Er wird sein Amt voraussichtlich am Montag oder Dienstag antreten, sobald ein Treffen mit König Karl III. vereinbart wurde. Truss bleibt bis zur formellen Übergabe Premierminister.

Obwohl Sunak von der oppositionellen Labour Party unter Druck gesetzt wird, allgemeine Wahlen abzuhalten, ist er nach dem parlamentarischen System des Vereinigten Königreichs bis Januar 2025 nicht dazu verpflichtet, da er nun das Vertrauen der größten Partei im Unterhaus genießt.

Sunaks Krönung folgt einer Entscheidung von Boris Johnson, sich aus dem Wettbewerb zurückzuziehen. Der frühere Premierminister, der im Juli gestürzt wurde, hatte nach einem Wochenende, das er damit verbracht hatte, Tory-Abgeordnete zu werben, über eine zweite Neigung nachgedacht.

Aber Johnson sagte am Sonntagabend, es sei „nicht der richtige Zeitpunkt“ für ihn, ein Comeback zu versuchen, und schlug vor, dass er ohne „eine Einheitspartei im Parlament“ nicht effektiv regieren könne.

Sunak war über zwei Jahre Kanzler und steuerte die britische Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie, bevor er im Sommer in einem Akt zurücktrat, der dazu beitrug, Johnsons Ministerpräsidentenamt zu stürzen.

Er trat im Sommer im Tory-Führungsrennen an und schaffte die Stichwahl, wurde jedoch in der Abstimmung der Parteimitglieder besiegt, von denen sich 57,4 Prozent für Truss entschieden.

Während des Wettbewerbs war Sunak ein entschiedener Kritiker des Wirtschaftsprogramms von Truss und nutzte eine Live-TV-Debatte, um ihr zu sagen: „Sich einen Weg aus der Inflation zu leihen, ist kein Plan, es ist ein Märchen.“ Er warnte vorausschauend, dass die schuldenfinanzierte Steuersenkungspolitik von Truss die Zinssätze und die Hypothekenzahlungen der Menschen in die Höhe treiben würde.

Sunak sah sich im Frühjahr einer Kontroverse gegenüber, als bekannt wurde, dass seine Frau Akshata Murty, die Tochter eines indischen Milliardärs, einen Steuerstatus beanspruchte, der bedeutete, dass sie keine britischen Steuern auf ihr Einkommen im Ausland zahlen musste. Später kündigte sie an, dies von nun an tun zu wollen.