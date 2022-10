Rishi Sunak wird Großbritanniens erster britisch-asiatischer Premierminister

10 Downing Street hat offiziell einen neuen Mieter.

Am 25. Oktober Rishi Sunak wurde zum nächsten Premierminister an der Spitze Großbritanniens ernannt – weniger als eine Woche später Liz Truss‚ abrupter Rücktritt – er wurde der erste Farbige, der die Regierung in der Geschichte des Landes führte.

„Ich werde wirtschaftliche Stabilität und Vertrauen in den Mittelpunkt der Agenda der Regierung stellen“, sagte Sunak in einer Rede nach einem Treffen mit König Karl III. „Dies wird schwierige Entscheidungen bedeuten. Aber Sie haben gesehen, wie ich während Covid alles getan habe, um Menschen und Unternehmen mit Programmen wie Urlaub zu schützen. Es gibt immer Grenzen, mehr denn je, aber ich verspreche Ihnen dies. Ich werde das Gleiche bringen Mitgefühl für die Herausforderungen, denen wir heute gegenüberstehen.“

Sunak, 42, gewann die Rolle des Vorsitzenden der Konservativen Partei, nachdem sein einziger Konkurrent, Penny Mordauntschied aus dem Rennen aus, kurz bevor die Stimmen der Parlamentsmitglieder am 24. Oktober bekannt gegeben werden sollten. Einen Tag zuvor, ehemaliger Premierminister Boris Johnsonder Berichten zufolge einen weiteren Lauf wog, schied ebenfalls aus dem Führungsrennen aus.

Sunaks neue Rolle kommt nur fünf Tage, nachdem die 47-jährige Truss angekündigt hat, dass sie nach nur 44 Tagen im Amt als Premierministerin zurücktreten werde. Der frühere Schatzkanzler wird der dritte britische Premierminister innerhalb von zwei Monaten, nachdem Johnson Anfang September zurückgetreten ist und Truss Ende Oktober zurückgetreten ist.