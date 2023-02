Rishi Sunak wägt die Rolle des EU-Gerichts ab, während die Tory-Hardliner auf den Brexit-Deal warten – POLITICO

LONDON – Ein Brexit-Deal mag fast abgeschlossen sein, aber für Rishi Sunak liegen die härtesten Meter noch vor ihm.

Nachdem ein Abkommensentwurf nun so gut wie ausgearbeitet ist, muss sich der britische Premierminister als nächstes der scheinbar unmöglichen Aufgabe stellen, die seine Vorgängerin Theresa May im Jahr 2019 gestürzt hat: die kriegführenden Tories davon zu überzeugen, sich hinter einem Kompromissabkommen zu Nordirland zu versammeln.

Trotz wiederholter offizieller Dementis sagen Personen, die den Gesprächen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über den langjährigen Streit um das Nordirlandprotokoll nahe stehen, dass eine technische Vereinbarung jetzt auf Sunaks Schreibtisch liegt, um sie zu prüfen. Der Premierminister muss nun herausfinden, wie er skeptischen Abgeordneten seiner eigenen Konservativen Partei sowie Nordirlands Democratic Unionist Party (DUP), entschiedenen Gegnern des Protokolls, ein Abkommen verkaufen kann.

Eine mit den Diskussionen vertraute Person sagte, Brüssel warte darauf, dass Sunak das Governance-Kapitel in dem von Beamten der EU und des Vereinigten Königreichs ausgehandelten technischen Abkommen unter die Lupe nehme und entscheide, ob er das Abkommen mit seiner Unterschrift unterschreibe. Governance – vor allem in Bezug auf die Rolle, die das oberste Gericht der EU bei den Protokollvereinbarungen spielt – wird sich wahrscheinlich als zentraler Knackpunkt für Brexiteers erweisen, die bereits für eine Abstimmung über ein Abkommen eintreten.

„Während Kompromisse etwas sind, das wir alle in Betracht ziehen sollten und bereit sein werden, gibt es bestimmte Probleme mit dem EU-Recht und der Gerichtsbarkeit, die einfach angegangen werden müssen“, sagte Theresa Villiers, ehemalige Ministerin des Tory-Kabinetts, an diesem Wochenende gegenüber Times Radio.

Villiers, eine prominente Figur in der Kampagne „Vote Leave“ 2016, machte deutlich, dass ihre Brexit-Kollegen Sunak nicht erlauben würden, seinen Deal ohne eine Abstimmung im Unterhaus durchzusetzen.

„Es ist so ziemlich unvorstellbar, dass Änderungen des Protokolls ohne Abstimmungen im Parlament durchgehen und von der Regierung umgesetzt werden könnten“, sagte sie. „Dies ist eine so grundlegende Frage, dass die Abgeordneten meiner Meinung nach in der Lage sein müssen, ihre Meinung dazu abzugeben . Ich kann mir keine Umstände vorstellen, unter denen das Parlament von dieser Frage ausgeschlossen werden könnte.“

Das im Rahmen des Brexit-Scheidungsabkommens vereinbarte Protokoll sieht vor, dass Nordirland weiterhin die Zollunions- und Binnenmarktregeln der EU befolgt, um eine politisch heikle harte Grenze mit der benachbarten Republik Irland zu vermeiden, die EU-Mitglied bleibt Zustand.

Aber die nordirischen Gewerkschaftspolitiker haben lange Einwände gegen das Protokoll erhoben, wobei die DUP die Machtteilung in der Region boykottiert und die Aufkündigung des Abkommens fordert. Unionisten argumentieren, dass Zoll- und Hygienekontrollen bei Waren, die von Großbritannien nach Nordirland transportiert werden, es effektiv vom Rest des Vereinigten Königreichs trennen, und werden von Kritikern in Sunaks Konservativer Partei unterstützt, die die Rolle der europäischen Gerichte bei der Protokollverwaltung ablehnen.

Sunak wurde Anfang letzter Woche ein Kompromissvorschlag ausgehändigt – aber „managt“ immer noch die Details, während er an der Warteschleife festhält, dass die Verhandlungen fortgesetzt werden, sagte eine zweite Person mit Kenntnis der Situation, obwohl Beamte glauben, dass die Vorschläge den DUPs entsprechen sieben Tests für die Billigung eines Deals.

„Teile des Deals beginnen durchsickern. Wann wird Rishi dem Kabinett, der ERG und der DUP davon erzählen? Es ist, als wäre der Deal in ein schwarzes Loch gefallen“, sagte die zweite Person.

„Die EU will auch mit anderen Dingen vorankommen, und wir haben nicht lange bis zum Jahrestag des Abkommens von Belfast, um die Machtteilung wieder zum Laufen zu bringen“, fügten sie hinzu und verwiesen auf den bevorstehenden Jahrestag des historischen nordirischen Friedensabkommens im April , die von beiden Seiten als inoffizielle Frist zur Beilegung des Streits angesehen wird.

Aber eine Ankündigung eines Abkommens könnte noch Wochen dauern, sagten Beamte auf beiden Seiten, und es wird erwartet, dass der Zeitplan von Sunak angeführt wird, wenn er versucht, diejenigen auszugleichen, die am wahrscheinlichsten gegen ein Abkommen sind. In London bestand der offizielle Sprecher von Sunak darauf, dass das Vereinigte Königreich und die EU immer noch Details ausarbeiten. „Es gibt noch viel zu tun und es wird diese Woche weitere Gespräche in allen Bereichen geben“, sagte er.

„Positive Atmosphäre“

Auf einer Pressekonferenz am Montag sagte der Vizepräsident der Europäischen Kommission und Brexit-Experte Maroš Šefčovič, „es werden Fortschritte erzielt, aber es bleiben Schwierigkeiten“, und warnte davor, dass das endgültige Paket „nicht nur in der Praxis funktionieren“ muss, sondern auch „ akzeptabel für all die zahlreichen Interessengruppen, die wir am Tisch haben“ – in einer scheinbaren Anspielung auf die DUP.

Šefčovič lehnte es ab, sich zu Medienberichten zu äußern, wonach die EU bereit sei zu akzeptieren, dass Waren, die von Großbritannien nach Nordirland verschifft werden – und dort bleiben sollen – leichteren Kontrollen unterzogen werden sollten als Waren, die über Irland in den EU-Binnenmarkt gelangen. Das käme einem „grünen“ und „roten“ Spurmodell in nordirischen Häfen gleich, wie es vom Vereinigten Königreich vorgeschlagen wurde, und – so berichtete RTE – würde nicht nur die Zollformalitäten, sondern auch die Tiergesundheits- und Lebensmittelsicherheitsverfahren und -kontrollen reduzieren.

Wenn die EU jetzt bereit ist, eine Reduzierung solcher Kontrollen auf „fast Null“ zu akzeptieren, wäre dies eine „wichtige Änderung“ in der Position der Kommission, sagte Raoul Ruparel, eine ehemalige Brexit-Beraterin von May – die von ihrer Partei gestürzt wurde wiederholter Widerstand gegen einen Brexit-Kompromiss gegenüber Nordirland.

Šefčovič schlug vor, dass der britische Vorschlag einer „grünen Fahrspur“ dem von der EU selbst vorgeschlagenen Lösungsvorschlag einer „Schnellfahrspur“ ähnlich sei – betonte jedoch, dass die EU bei Zollpapieren nur dann Flexibilität zeigen könne, wenn das Vereinigte Königreich der Kommission „sehr solide Informationen über die Handelsströme.“ Die beiden Seiten sprachen kürzlich über Fortschritte bei der Gewährung des EU-Zugangs zu britischen Datenbanken zur Verfolgung von Waren.

Jeder Durchbruch im Zollbereich muss jedoch mit einer erheblichen Veränderung der Regierungsführung einhergehen, wenn er dem Kontakt mit den schärfsten Kritikern des Protokolls standhalten soll.

„Es ist entweder Protokoll oder Machtteilung“, sagte der DUP-Abgeordnete Ian Paisley der BBC-Sendung Nolan Show. „Wir können nicht beides haben.“ Zur Rolle des Gerichtshofs der Europäischen Union warnte er: „Wir können kein Problem haben, bei dem Nordirland für etwas verantwortlich und rechenschaftspflichtig ist, zu dem es kein Mitspracherecht hat.“

„Auf technischer Ebene könnte es eine gewisse Einigung über Zollverfahren geben“, bemerkte Villiers, der Abgeordnete der Brexiteer Tory. „Aber … eigentliche Änderungen an den Zollprozessen lösen einfach nicht die größten Probleme des Protokolls.“

Für Rishi Sunak – wie für Theresa May – ist der Weg alles andere als klar.