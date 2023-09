Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

LONDON – Premierminister Rishi Sunak sieht sich selbst als Problemlöser. Aber die Aufgabe, seinen eigenen Führungsstil zu verbessern, könnte sich sogar für ihn als zu viel erweisen.

Da die Tories in den Umfragen weit zurückliegen und im Juli zwei große Nachwahlniederlagen erlitten haben, fordert die Partei einen „Neustart“ sowohl von Sunaks Regierungsansatz als auch seiner umfassenderen Vision für das Land.

Abgeordnete und andere konservative Insider sagen, sie würden es begrüßen, wenn der Premierminister mit mehr Aggressivität und Leidenschaft demonstrieren würde, dass er auf der Seite der Wähler steht und entschlossen ist, ihr Leben zu verändern.

Die seit langem erwartete Ministerumbildung in der vergangenen Woche erwies sich als enttäuschender Höhepunkt und war in ihrem Umfang begrenzter als ursprünglich geplant. Laut zwei Personen, die mit Sunaks Denkweise vertraut sind, wurde eine dramatischere Umstrukturierung auf den Spätherbst verschoben.

Für einige ist dies ein weiterer Beweis für Sunaks übervorsichtiges Vorgehen, da die Zeit bis zu den Parlamentswahlen im nächsten Jahr knapp wird.

„Es ist absurd“, sagte ein allgemein loyaler Tory-Abgeordneter. „Er sagte, er habe im September, als er am Ende der Wahlperiode (der Sommer-Parlamentsperiode) mit uns sprach, eine Vision dargelegt. Was hat sich geändert?“

Sunak unter Druck

Sunaks Anhänger möchten unbedingt hervorheben, dass er seit seinem Amtsantritt vor weniger als einem Jahr einige große Erfolge verbuchen konnte.

Er erarbeitete eine Lösung für die Handelsblockade in Nordirland, begann damit, Großbritannien auf der internationalen Bühne ein neues Image zu verleihen, leitete die Verlangsamung der Inflation und verabschiedete einen Leitentwurf zur Reduzierung der illegalen Einwanderung.

Aber diese begrenzten Erfolge reichen für die Wähler möglicherweise nicht aus. Laut einer Umfrage der PR-Firma Redfield und Wilton für POLITICO sind zwei Drittel der Menschen der Meinung, dass Sunak in seiner bisherigen Amtszeit als Premierminister „nur wenig“ oder gar nichts erreicht hat.

„Wenn wir die Menschen dazu auffordern, unter schwierigen Umständen erneut die Konservativen zu wählen, dann glaube ich nicht, dass ‚wir es geschafft haben, die Brände zu löschen, die wir verursacht haben‘ ein überzeugender Grund ist“, sagte Henry Hill von der Tory-Basis-Website ConservativeHome .

Jeder Tory scheint den neuen Kurs, den Sunak einschlagen sollte, anders zu sehen.

Ein ehemaliger Kabinettsminister sagte, Sunak müsse „Pläne zur Steigerung des Wohlstands, zur Verbesserung der Sicherheit und zum Aufstieg“ vorlegen, während ein anderer Tory-Hinterbänkler sagte, der Premierminister müsse „eine emotionale Reaktion“ bei den Wählern hervorrufen.

Ein ehemaliger Regierungsberater warnte, dass Sunak „nicht erkennt, wie schlimm die Dinge im Land insgesamt wirklich sind“, während ein zweiter ehemaliger Berater meinte, Sunak habe sich nie richtig mit den Gründen auseinandergesetzt, warum er letzten Sommer die Führungswahl gegen Liz Truss verloren habe.

Beide Ex-Mitarbeiter sagten, er brauche „eine tonale Veränderung“, um deutlich sichtbarer und aggressiver zu werden.

Und so zum „Reset“

Die wichtigsten Optionen, die Sunak offen stehen, bestehen darin, entweder sein Hinterzimmer-Team, sein Frontbench-Team oder seinen eigenen Stil zu überarbeiten. Letztendlich könnte er alle drei Ziele anstreben.

Eine interne Spaltung in Downing Street zwischen zwei Ansätzen – „beständig wie sie geht“ und „Handschuhe ausziehen“ – hat sich nun zugunsten der letzteren gespalten, und Sunaks Kommunikationsdirektorin Amber de Botton hat am Freitag gekündigt.

Andere in Nr. 10 meinten, es fehle ihr an politischem Durchsetzungsvermögen, wobei zwei Kollegen anmerkten, dass die Kommunikation zum heiklen Thema der Besteuerung von Autofahrern mit hohem Schadstoffausstoß während ihres Sommerurlaubs „politischer“ geworden sei.

Sunaks Pressesprecherin Nerissa Chesterfield, Stabschef Liam Booth-Smith und politischer Sekretär James Forsyth plädierten unter anderem für einen Wandel. Andere alte Hasen, darunter der ehemalige Matt Hancock-Berater Jamie Njoku-Goodwin und der Hardman der Cameron-Ära, Adam Atashzai, wurden hinzugezogen.

Laut denjenigen, die es in der Vergangenheit versucht haben, stoßen ministerielle „Resets“ in den Augen der Wähler häufig auf ein Problem der Authentizität | Poolfoto von Justin Tallis über Getty Images

Diese Schritte werden zusammen mit der Mini-Umbesetzung der Minister in der letzten Woche weithin als erster Schritt und nicht als letztes Spiel von Sunak anerkannt. Vor der Rede des Königs im November, wenn Sunak sein endgültiges Gesetzgebungsprogramm vorlegen wird, werden weitreichendere Veränderungen in der gesamten Regierung erwartet vor der Wahl im nächsten Jahr.

Diese umfassendere Umbildung wird von den Abgeordneten genau beobachtet, um nach Anzeichen für mehr Kampfgeist von Nr. 10 nach gemischten Bewertungen der Ernennungen der letzten Woche zu suchen. Er wurde dafür kritisiert, dass er Abgeordnete von sichereren Sitzen im Süden Englands beförderte und Grant Shapps – der als einer seiner stärksten inländischen Kommunikatoren gilt – in eine Rolle mit Blick aufs Ausland versetzte.

Kann Rishi neu gestartet werden?

Die Verbündeten des Premierministers haben immer behauptet, dass er bei den Wählern gut ankommt – daher seine Beharrlichkeit bei informellen Town-Hall-Veranstaltungen, die als „PM Connect“ bekannt sind – und lehnen die Idee ab, dass Sunak und der persönliche Reichtum seiner Familie die Menschen abschrecken würden .

Aber die Umfrage von Redfield und Wilton ergab, dass 42 Prozent der Menschen den Premierminister für sympathisch halten, während 46 Prozent dies nicht tun, während mehr als die Hälfte der Menschen der Meinung sind, dass er öffentliche Verkehrsmittel nutzen sollte, statt seiner gut dokumentierten Vorliebe für private Flugreisen.

Das Problem für Sunak besteht darin, dass „Neueinstellungen“ des Premierministers in der Vergangenheit häufig auf ein Problem der Authentizität in den Augen der Wähler stoßen, sagen diejenigen, die es in der Vergangenheit versucht haben.

„Zu denken, dass man irgendwie Aspekte der Persönlichkeit einbringen kann, die von Natur aus nicht existieren – das wird wahrscheinlich nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen“, sagte ein ehemaliger konservativer Sprecher der Downing Street.

Sunak posiert für ein Selfie im Milton Keynes University Hospital in Milton Keynes | Poolfoto von Leon Neal über AFP/Getty Images

John McTernan, Tony Blairs ehemaliger politischer Sekretär – und jetzt leitender Berater der PR-Firma BCW – bestätigt dies. „Aus einem Technokraten kann man nicht wirklich einen Kämpfer machen“, warnte er.

McTernan schlug vor, dass Sunak vor dem Wahlkampf an seiner Fähigkeit arbeiten müsse, mit den Wählern in Kontakt zu treten. „Ich glaube nicht, dass Rishi einen Stil hat, an dem er bei Verbindungsproblemen gearbeitet hat – wenn er befragt wird, ist das erste, was er macht, lächelnd und herablassend. Und wenn er jemals auf ein Thema drängt, wird er sauer.“

Ein weiterer Hebel, der Sunak zur Verfügung steht, könnte darin bestehen, der Öffentlichkeit eine neue Botschaft darüber zu vermitteln, wofür er tatsächlich steht, wobei der bevorstehende Parteitag der Tory-Partei im Oktober der offensichtliche Zeitpunkt dafür ist.

Aber wie Hill von ConservativeHome anmerkt, braucht man etwas, um eine neue Botschaft zu verkaufen. Und er hat es noch nicht.“