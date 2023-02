Rishi Sunak verabschiedet sich von Boris Johnsons Global Britain-Ära – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

LONDON – Und so endet die erste Ära des globalen Großbritanniens – nicht mit Johnsons Getöse, sondern mit Sunaks Klugheit.

Die Entscheidung von Rishi Sunak, die Handels- und Wirtschaftsabteilungen zusammenzulegen, ist eine klare Abkehr von Boris Johnsons Post-Brexit-Politik und bestätigt, was aufmerksamen Beobachtern seit Monaten klar ist – dass der derzeitige britische Premierminister großen neuen Handelsabkommen keine Priorität einräumt.

Stattdessen verfolgt Sunak weniger reizvolle Ziele wie die Steigerung der Exporte und die Erhöhung der ausländischen Direktinvestitionen und hofft, dass seine Whitehall-Fusion diese Ziele besser mit der allgemeinen Geschäftspolitik Großbritanniens in Einklang bringen wird.

Es ist weit entfernt von den auffälligen Versuchen von Johnson und seiner Handelsministerin Liz Truss – die ihm kurzzeitig als Premierminister nachfolgte – das inzwischen abgeschaffte Ministerium für internationalen Handel (DIT) als Mittel zu nutzen, um „Brand Britain“ auf der ganzen Welt zu verkaufen und sichere PR-Gewinne nach dem Brexit.

„Liz Truss dachte, Handel dreht sich nur um Handelsabkommen, was nicht der Fall ist“, sagte ein ehemaliger britischer Handelsminister anonym. Während schlagzeilenträchtige Vereinbarungen sicherlich eine Untersuchung wert seien, sagte dieselbe Person, seien weniger „glamouröse“ Aufgaben wie die Bekämpfung von Handelshemmnissen „viel wichtiger“.

„[Business and Trade Secretary] Kemi Badenoch versteht das, Liz Truss nicht“, fügte die Ex-Ministerin hinzu. Badenochs neu expandiertes Whitehall-Imperium wird ihrer Popularität bei der konservativen Basis, bei der sie bereits eine feste Favoritin ist, wahrscheinlich nicht schaden.

Der Wechsel zu verschrottetem DIT erfolgte am Dienstag im Rahmen einer weitreichenden Umstrukturierung von Whitehall durch Sunak, der nicht nur die spezielle Handelsabteilung aussondert, sondern auch ein Ministerium einrichtet, das sich auf Energie konzentriert, und ein weiteres mit Blick auf Technologie und Wissenschaft.

Brechen von Barrieren

Die anfängliche Reaktion auf die Neujustierung in Whitehall war weitgehend positiv – obwohl einige in Frage stellen, ob sie wertvolle Regierungszeit in einem Moment verschlingen wird, in dem Sunak wenig zu verschwenden hat.

Ein derzeitiger Wirtschafts- und Handelsminister, der ebenfalls anonym sprach, sagte, es sei in ihren Augen „sinnvoll“, das Handelsportfolio enger mit der Geschäfts- und Industriestrategie zu verknüpfen.

Die Gründung des DIT war eine der ersten Amtshandlungen der damaligen Premierministerin Theresa May nach dem EU-Referendum, wobei die glänzende neue Abteilung – die den bestehenden britischen Handels- und Investitionsflügel des Wirtschaftsministeriums verschlang – nur einen Tag nach ihrem Eintritt geschaffen wurde Nr. 10 Downing Street im Juli 2016. Es wurde von ihrer Regierung als eine der zentralen Säulen in den Bemühungen Großbritanniens in Rechnung gestellt, das Beste aus dem Brexit zu machen.

Die Abteilung erzielte sicherlich schnelle Erfolge, indem sie EU-Handelsabkommen mit Copy-and-Paste mit einer langen Liste von überseeischen Nationen verlängerte.

Johnson fühlte sich nie wohler, als eine mitreißende Rede zu halten, um Großbritannien als Freibeuterquelle des Genies zu verkaufen | Chris J. Ratcliffe/Getty Images

Viele hochrangige Persönlichkeiten haben jedoch den Wert der anschließend neu unterzeichneten Handelsabkommen mit Großbritannien in Frage gestellt – einschließlich Sunak selbst.

Er sagte während des letztjährigen Tory-Führungswettbewerbs, dass das Handelsabkommen zwischen Großbritannien und Australien überstürzt und „einseitig“ sei. Sunak sagte dem ländlichen Publikum, dass sowohl die australischen als auch die neuseeländischen Handelsabkommen – die von der britischen Landwirtschaftslobby kritisiert wurden – zu viele Zugeständnisse bei Agrarimporten gemacht hätten, für zu wenig Gegenleistung.

Was einst als der größte Gewinn des Ministeriums angesehen wurde – ein US-Handelsabkommen – ist inzwischen mehreren Handelsministern entgangen, und es ist unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zukunft passieren wird. Es gibt Hoffnungen innerhalb der Regierung, dass Badenoch stattdessen ein Abkommen mit Indien besiegeln und in diesem Jahr den Beitritt zum CPTPP-Handelsblock aus 11 Ländern sichern wird.

Der oben zitierte Handelsminister sagte: „Viele der Handelsabkommen wurden abgeschlossen, sei es durch die Rollover-Geschäfte oder einige der neuen, die wir unterzeichnet haben. Was wir jetzt tun müssen, ist, andere Handelshemmnisse abzubauen und uns auf Zölle und Handelsbehelfe zu konzentrieren, die manchmal übersehen wurden.“

Alexander Horne, Gastprofessor an der Durham University und ehemaliger Anwalt von Whitehall, stimmte zu, dass die „tief hängenden Früchte“ jetzt weg sind, und sagte, die Zusammenlegung der Abteilungen sei daher „sinnvoll“.

Abschied vom Boosterismus

Sunaks politische Gegner sehen in der Erschütterung eine klare Herabstufung der Handelsagenda, obwohl dies von Sunaks offiziellem Sprecher am Dienstag lautstark dementiert wurde. Er sagte, es sei einfach „eine Anerkennung, dass Wirtschaft und Handel natürlich zusammengehören“.

Klar ist aber, dass Sunak in seiner Regierung eine ganz andere Rolle für die Handelspolitik sieht. Weniger als zwei Jahre vor den nächsten Parlamentswahlen bleibt wenig parlamentarische Zeit, um neue Handelsabkommen durchzusetzen, und der Fokus der Regierung liegt nun weitgehend auf der Innenpolitik.

Badenoch wird sich daher voraussichtlich auf die Verbesserung des britischen Marktzugangs im Ausland konzentrieren, indem es Handelsabkommen in Bereichen wie Digital- und Finanzdienstleistungen freischaltet. Die Wirtschafts- und Handelsministerin sagte letzten Monat in einer Rede, dass es eine ihrer obersten Prioritäten sein werde, „Großbritannien zum unbestrittenen Top-Investitionsziel in Europa zu machen“.

Marco Forgione, Generaldirektor des Institute of Export & International Trade, sagte, die Umstrukturierung in Whitehall am Dienstag könne dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen, und beschrieb die Fusion als „eine Gelegenheit, Exporte besser in die breitere britische Wachstumsstrategie zu integrieren“.

„Man muss sich darauf konzentrieren, das Beste zu tun, um das Wachstum durch den internationalen Handel anzukurbeln“, argumentierte er.

Abteilungsfusionen mögen für einige in Westminster zu technisch klingen – und es ist eine Anklage, die häufig gegen einen PM erhoben wird, der weithin als Technokrat angesehen wird. Aber sie symbolisieren einen der Kernunterschiede zwischen Sunak und dem Gung-Ho Johnson.

Johnson fühlte sich nie wohler, als eine mitreißende Rede zu halten, um Großbritannien als Freibeuterquelle des Genies zu verkaufen. Sunak scheint eher in die Details der globalen Handels- und Investitionsmuster einzutauchen.

Mit seiner Umstrukturierung der Regierungsmaschinerie hofft der Premierminister, die Johnson-Ära des Tobens und Auftriebstriebs hinter sich zu lassen und weltweit eine ganz andere Vision von Großbritannien zu fördern.