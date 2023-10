LONDON – Rishi Sunak hat einen Regierungsberater entlassen, weil er einen „dauerhaften“ Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und der Hamas gefordert hatte.

Der konservative Abgeordnete Paul Bristow – der bis Montagnachmittag parlamentarischer Privatsekretär von Technologieministerin Michelle Donelan war – brach mit dem Premierminister ab und forderte einen Waffenstillstand, da er vor einer „kollektiven Bestrafung“ der Menschen in Gaza „für die Verbrechen“ warnte der Hamas.“

In einem Brief an Sunak letzte Woche hatte Bristow den Premierminister aufgefordert, auf einen „dauerhaften Waffenstillstand“ zu drängen, um „Leben zu retten und eine fortgesetzte Kolonne humanitärer Hilfe zu ermöglichen, die Menschen zu erreichen, die sie am meisten brauchen“. Über den Brief berichtete die Zeitung Daily Telegraph am Montag.

Während die britische Regierung eine humanitäre „Pause“ für den Konflikt gefordert hat, hat Sunak keinen vollständigen Waffenstillstand gefordert und verweist auf die anhaltenden Bombenangriffe der Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel.

„Paul Bristow wurde aufgefordert, seinen Posten in der Regierung aufzugeben, nachdem er Kommentare abgegeben hatte, die nicht mit den Grundsätzen der kollektiven Verantwortung vereinbar waren“, sagte ein Sprecher der Downing Street am Montagnachmittag.

Bristow ist der erste Spitzenpolitiker in der Regierung oder der oppositionellen Labour Party, der entlassen wurde, weil er in dem Konflikt von der Linie der jeweiligen Führung abgewichen ist.

Labour-Chef Keir Starmer ist in dieser Angelegenheit von seiner eigenen Fraktion unter Druck geraten, nachdem er Sunaks Position – die auch von den USA und der EU unterstützt wurde – unterstützte, humanitäre „Pause“ im Konflikt anstelle eines Waffenstillstands zu fordern.

Mehr als ein Dutzend Spitzenvertreter der Labour-Partei – sowie eine Reihe regionaler Führungspersönlichkeiten – haben sich bisher Starmer widersetzt. Ein Labour-Beamter, dem Anonymität gewährt wurde, um über die Parteiführung zu sprechen, erklärte gegenüber POLITICO London Playbook, dass Starmer nicht vorhabe, Spitzenpolitiker zu entlassen, die von der Parteilinie abgewichen seien.