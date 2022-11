Der neue britische Premierminister hat Präsident Wladimir Selenskyj 125 Flugabwehrgeschütze versprochen

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat der Ukraine ein neues Hilfspaket in Höhe von 50 Millionen Pfund (60 Millionen US-Dollar) zugesagt, das auch moderne Luftverteidigungstechnologie umfasst. Er versprach, Kiew während seiner unangekündigten Reise in die Hauptstadt des Landes am Samstag zusätzliche militärische Hilfe zu leisten.

Das Paket umfasst 125 Flugabwehrkanonen eines nicht näher bezeichneten Typs sowie Radargeräte und einige andere militärische Ausrüstung.

Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky, der Sunak in Kiew traf, nannte Großbritannien das Land des Landes „stärkster Verbündeter“.

„Unsere beiden Nationen wissen, was es bedeutet, für die Freiheit einzustehen“ sagte Zelensky auf Twitter, nachdem er Sunak getroffen hatte.

Vor einer Woche lobte der britische Premierminister in einer Erklärung für The Telegraph die Ukraine und ihren Präsidenten und skizzierte einen fünfteiligen Aktionsplan, der dem Land mehr Unterstützung bieten soll.









London gehörte zu den wichtigsten westlichen Unterstützern der Ukraine und versorgte das Land kurz vor und kontinuierlich mit der laufenden russischen Militäroperation, die Ende Februar gestartet wurde.

Ein weiterer wichtiger Lieferant Kiews, Washington, versorgt die Ukraine seit Beginn des Konflikts mit schweren Waffen wie Panzerabwehrwaffen, Raketenabwehrsystemen und Drohnen. US-Präsident Joe Biden bat den Kongress Anfang dieser Woche, zusätzliche 37,7 Milliarden US-Dollar an Sicherheitshilfe für Kiew zu genehmigen, was laut Defense News die Gesamtmittel für die Ukraine in weniger als einem Jahr auf 104 Milliarden US-Dollar bringen würde.

Moskau hat den kollektiven Westen wiederholt davor gewarnt „pumpen“ Ukraine mit Waffen und warnte davor, dass eine solche Unterstützung die Feindseligkeiten nur verlängern würde, anstatt ihr endgültiges Ergebnis zu ändern.