LONDEN – Misbruikers van huiselijk geweld worden strenger gecontroleerd onder een maatregel die maandag door Rishi Sunak is onthuld.

De Britse premier begint de week met een pakket geplande hervormingen om de “verschrikkelijke” misdaden terug te dringen, waaronder nieuwe taken voor een groot aantal overheidsinstanties om veroordeelde overtreders op te sporen en te beheren.

De regering belooft dat degenen die een jaar of langer gevangenisstraf hebben gekregen of een voorwaardelijke straf hebben gekregen voor “controlerend of dwingend gedrag” nu op één lijn zullen worden gesteld met daders die zijn veroordeeld voor fysiek geweld. Het betekent dat ze actief zullen worden “beheerd” door de politie, gevangenis en reclassering, die de wettelijke plicht zullen hebben om samen te werken.

Ondertussen wordt in delen van Wales, Manchester en Londen een nieuw, kleinschalig proefprogramma van “Domestic Abuse Protection Notices and Orders” opgezet, waarbij nieuwe eisen aan daders worden opgelegd, waaronder mogelijke elektronische tagging en een vereiste om de politie te informeren over naam en adres. adreswijzigingen. Overtredingen worden behandeld als een nieuw strafbaar feit.

De Britse regering belooft ook een landelijk programma te versterken dat bekend staat als “Ask for ANI”, waarbij al personeel in apotheken in het hele land wordt getraind om slachtoffers die winkelbalies benaderen en het codewoord “ANI” geven discreet te helpen. Het programma wordt nu uitgeprobeerd in 18 socialezekerheidskantoren in het VK

Minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman geeft de politie ook de opdracht om geweld tegen vrouwen en meisjes voor het eerst als een “nationale dreiging” te behandelen.

In commentaren die ’s nachts door nummer 10 werden vrijgegeven, zei Sunak: “Geen enkele vrouw of meisje zou zich ooit onveilig moeten voelen in haar huis of gemeenschap en ik ben vastbesloten om deze afschuwelijke misdaden uit te roeien.”

De regering van Sunak maakte vorig jaar £ 257 miljoen aan nieuwe financiering bekend over een periode van twee jaar om gemeenten te helpen toevluchtsoorden en schuilplaatsen te bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor huiselijk geweld.

Maar campagnegroep Women’s Aid waarschuwde dat er meer dan £ 800 miljoen nodig zou zijn om “duurzaamheid alle gespecialiseerde diensten voor huiselijk geweld in Engeland te financieren”, en zei dat sommige diensten moeite hadden om het hoofd boven water te houden te midden van stijgende energiekosten.