LONDEN – “Better than the last guy” is misschien niet de slogan waar elke wereldleider op hoopt. Het zou nog steeds de winnende formule van Rishi Sunak kunnen zijn.

De Britse premier, die eind vorig jaar door golf na golf van Tory-psychodrama aan de macht kwam, heeft de afgelopen maand verschillende grote hindernissen genomen. Zijn succes heeft zelfs geleid tot een schokkend gerucht in Westminster dat hij – fluister het – misschien wel heel goed is in zijn werk.

Dat was hoe dan ook het geroezemoes onder hoopvolle conservatieve parlementsleden voorafgaand aan de Britse begroting van deze week – velen van hen steunden op de recente stappen van de premier op twee langlopende bronnen van angst in Westminster.

Eerst kwam er een schijnbare oplossing voor het hardnekkige probleem van post-Brexit handelsregelingen in Noord-Ierland. Sunaks zogenaamde Windsor Framework-deal met Brussel kreeg bijna universele bijval.

Een week later onthulde Sunak keiharde wetgeving om illegale migratie naar het VK tegen te gaan, in combinatie met een dure deal met Frankrijk om meer patrouilles over het Engelse Kanaal uit te voeren. Tory-parlementsleden waren opgetogen. De Illegal Migration Bill zeilde maandagavond door het parlement zonder een enkele rebellie.

Toen kwam de jaarlijkse budgetaankondiging van woensdag, waarbij Sunak hoopte een onwaarschijnlijke hattrick te maken.

Het begon goed, toen bondskanselier Jeremy Hunt de grote onthulling deed dat het VK naar verwachting dit jaar niet langer in een recessie terechtkomt, zoals algemeen was voorspeld.

Maar een reeks overweldigende cijfers in de kleine lettertjes van het budget tonen de omvang van de uitdaging die voor ons ligt.

De totale belastinginkomsten van het VK blijven naar historische maatstaven torenhoog – een onheilspellend twistpunt voor zowel sceptische Tory-parlementsleden als rechtse kranten. Ondertussen blijft de levensstandaard van miljoenen Britten dalen, dankzij hoge brandstofrekeningen en woedende inflatie. De groeiprognoses in het VK blijven de komende jaren zwak.

“Hij boekt een aantal overwinningen,” merkte een voormalige partijadviseur grimmig op, “omdat hij ze nodig zal hebben.”

‘Vakmanachtig’

Onder alle behalve de bitterste Tory-tegenstanders van Sunak is er een tastbaar gevoel van opluchting over de manier waarop hij zijn premierschap tot nu toe heeft benaderd.

“Het betekent niet dat alles plotseling in goud zal veranderen”, zei conservatief parlementslid Richard Graham, een oude Sunak-ondersteuner. “Maar net als Ben Stokes en het Engelse cricketteam, kan zijn stille zelfvertrouwen veranderen wat hetzelfde team gelooft dat mogelijk is.”

Nicky Morgan, een conservatieve collega en voormalig minister van Financiën, prees een “werkmanachtige” begroting die de kiezers zou geruststellen en de partij daar was een “vaste hand aan het roer” na de “onrust” van het voorgaande jaar met het aftreden van twee premiers. Boris Johnson en vervolgens Liz Truss.

Britse bondskanselier Jeremy Hunt ontmoet kinderen tijdens een bezoek aan Busy Bees Battersea Nursery in Zuid-Londen nadat hij eerder op de dag zijn begroting had overhandigd | Stefan Rousseau/POOL/AFP via Getty Images

De meeste van de grootste aankondigingen van woensdag, waaronder een extra £ 4 miljard voor kinderopvang en een besluit om de limiet op pensioenuitkeringen op te heffen, werden van tevoren uitgesteld of uitgelekt. Dit zorgde misschien voor een voorspelbare budgettoespraak, maar zoals Morgan het uitdrukte: “Ik denk dat dat waarschijnlijk is wat bedrijven en het publiek op dit moment nodig hebben.”

Een ex-minister die Sunak aanvankelijk niet steunde als leider, zei dat de algemene toon van de begroting, samen met de Noord-Ierse deal en de wetgeving inzake kleine boten, betekende dat “het voor vijandige stemmen steeds moeilijker wordt om Rishi echt te mislukken.”

Anderen vrezen echter dat belangrijke aankondigingen nog kunnen ontrafelen. Een dure wijziging van de pensioenbelastingen werd door critici meteen afgekraakt als een “weggeefactie voor de 1 procent.” Het zal jaren duren voordat de krantenkoppen halen om weer aan het werk te gaan en een uitbreiding van gratis kinderopvang.

Het verhogen van de vennootschapsbelasting was de “grootste fout van de begroting”, klaagde Truss-bondgenoot en voormalig kabinetsminister Jacob Rees-Mogg.

De harde werven doen

Waarnemers merken op dat in de nasleep van de voortschrijdende chaos onder Truss en Johnson de lat voor een succesvolle regering is verlaagd.

“(Sunak) zou op het podium kunnen staan ​​en zelf de grond in kunnen, en hij zou het beter doen dan zijn voorgangers”, merkte een lobbyist van een businessgroep op woensdagavond op, nadat hij had gezien hoe Budget Day zich ontvouwde.

Maar zelfs de felste critici van Sunak prijzen zijn werktempo en aandacht voor detail, in schril contrast met Johnson. De meesten accepteren – met tegenzin – dat hij een effectieve operatie in Downing Street heeft opgezet.

Nadat hij afgelopen vrijdagavond was teruggekeerd van zijn top in Parijs, begon de premier de begrotingsweek met een wervelende reis naar de westkust van Californië om een ​​defensiepact met de VS en Australië te lanceren, waarbij hij onderweg een reddingsoperatie voor banken regelde. Hij landde minder dan 24 uur voordat Hunt het jaarlijkse bestedingsplan onthulde terug in het VK.

“Het blijkt te werken als een absolute maniak en forensisch zijn is best nuttig”, zei een van zijn ministers.

Een ander Tory-parlementslid voegde eraan toe: “Hij heeft de denkkracht en zal de uren maken. Hij is niet goed in het bestormen van politiek of ouderwetse scheidslijnen, maar hij is goed in de politiek die we nu hebben.”

Er is ook duidelijk geprobeerd om achter de schermen een strakker schip te runnen op nummer 10. Een veteraan van Johnson’s Downing Street zei dat de sfeer in vergelijking daarmee “kalm” leek.

Er zijn voorzichtige tekenen die de kiezers beginnen op te merken.

James Johnson, die een recente opiniepeiling van JL Partners leidde waaruit bleek dat Sunak’s persoonlijke beoordelingen stijgen, zei dat de groeiende reputatie van de premier als een “fixer” achter zijn recente rally lijkt te zitten, en dat de grootste stijging op zijn peilingscorekaart was op zijn vermogen om ‘dingen voor elkaar te krijgen’.

Het valt echter nog te bezien of dit de wijzerplaat zal veranderen van de eigen rampzalige kijkcijfers van de Tory-partij, die zo’n 25 punten achter de Labour-partij van de oppositie wegkwijnen. “De kiezers hebben duidelijk het vertrouwen in de Tories verloren”, zei Johnson. “Maar als de overheid kan leveren … zou ik verwachten dat het doorwerkt.”

Anthony Browne, een Tory-parlementslid dat in 2019 werd gekozen, sprak de hoop uit dat Sunak was begonnen “het verhaal te veranderen”, wat op zijn beurt “ons recht om gehoord te worden zou kunnen herstellen”.

Problemen in zicht?

Sunak zal zich er terdege van bewust zijn dat tal van recente budgetten – niet in de laatste plaats de spectaculaire mislukking van Truss afgelopen september – zijn ontrafeld in de 72 uur nadat ze waren aangekondigd.

En hoewel het uitbreiden van gratis kinderopvang, het stimuleren van bedrijfsinvesteringen en het beëindigen van de levenslange pensioentoelage allemaal publiekstrekkers waren voor zijn eigen parlementsleden, waren ze niet genoeg om verontrustende ondertitels te verbergen.

De belastingontvangst zal naar verwachting in de komende vijf jaar een naoorlogs hoogtepunt van 37,7 procent bereiken, terwijl het besteedbare inkomen wordt getroffen door belastingdruk waardoor 3,2 miljoen mensen in hogere belastingschijven terechtkomen. Rechtse Tories zijn niet onder de indruk.

Ranil Jayawardena, oprichter van de Conservative Growth Group van achtergebleven parlementsleden, beschreef het in een verklaring als “een effectieve verhoging van de inkomstenbelasting”, die “velen een zorg zal zijn”.

Volgens de fiscale waakhond van Whitehall, het Office for Budgetverantwoordelijkheid (OBR). De boodschap is niet een die conservatieve parlementsleden willen horen.

Reeds door Labour’s Keir Starmer uitgekozen als een “enorme weggeefactie voor de rijksten”, zal het afschaffen van de levenslange uitkering op pensioenen tegen 2027-2028 £ 835 miljoen per jaar kosten, terwijl minder dan 4 procent van de werknemers hiervan profiteert. Conservatieve parlementsleden antwoorden dat NHS-artsen een van de belangrijkste groepen zijn die hiervan profiteren.

Misschien wel het meest zorgwekkende van alles is dat de eigen begroting van de regering verwacht dat de levensstandaard dit en volgend jaar met 6 procent zal dalen – minder dan de daling van 7 procent die in november werd voorspeld, maar nog steeds de grootste daling in twee jaar sinds het begin van de metingen in de jaren vijftig.

Er zijn enkele problemen die niet kunnen worden opgelost door de hele nacht door te trekken. Ironisch genoeg voor Sunak, wiens carrière werd gemaakt in de Schatkist, zou hij wel eens de staat van de Britse economie kunnen blijken te zijn.

Rosa Prince, Stefan Boscia en Dan Bloom droegen bij aan de rapportage.