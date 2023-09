Das Kryptowährungsunternehmen Ripple gab am Freitag bekannt, dass es Fortress Trust, ein auf Krypto-Infrastruktur spezialisiertes Startup, übernehmen wird. Damit erhält das Unternehmen eine Lizenz in Nevada und kann über sein Kerngeschäft mit Blockchain-basierten Zahlungen hinaus expandieren.

Ripple gab die Bedingungen des Deals nicht bekannt.

Fortress Trust wurde 2021 von Scott Purcell, einem Unternehmer mit Erfahrung im Equity- und Debt-Crowdfunding, gegründet und zielt darauf ab, große Unternehmen bei der Interaktion mit digitalen Währungen zu unterstützen. Purcell war früher CEO von Prime Trust, einem Krypto-Verwahrer, der geschlossen wurde, nachdem BitGo einen Deal zur Übernahme des Unternehmens aufgegeben hatte.

Ripple ist vor allem für seine Rolle als grenzüberschreitendes Zahlungsunternehmen bekannt. Das Unternehmen nutzt ein Blockchain-basiertes Nachrichtensystem, ähnlich SWIFT, um schnelle Transaktionen zwischen einem Netzwerk von Banken und anderen Finanzinstituten zu genehmigen.

Zu den Partnern von Ripple gehören Modulr aus Großbritannien, Nium aus Singapur und SBI Remit aus Japan.

Das Unternehmen nutzt außerdem XRP, eine Kryptowährung, an der es einen erheblichen Anteil besitzt und mit der es eng verbunden ist, für grenzüberschreitende Zahlungen zwischen Banken und anderen Finanzinstituten.

XRP bewegte sich in den Nachrichten nicht wesentlich. Der Token stieg in den letzten 24 Stunden um etwa 0,4 % und wurde zu einem Preis von 50 Cent gehandelt.

Ripple hatte in den letzten Jahren Probleme, da die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission das Unternehmen mit einer Klage ins Visier nahm, in der behauptet wurde, dass XRP als Wertpapier betrachtet werden sollte und dass seine Führungskräfte den Token im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar im Rahmen eines illegalen Wertpapierangebots an Investoren verkauft hätten.

Ripple hatte zuvor eine Partnerschaft mit MoneyGram geschlossen, das XRP in einem Pilotprojekt zur Durchführung von Sofortüberweisungen einsetzte und dabei XRP als „Brückenwährung“ nutzte, um Gelder zu bewegen, ohne dass vorab aufgeladene Konten erforderlich waren. Nach der Klage gaben MoneyGram und Ripple ihre Partnerschaft im März 2021 auf.

Im Juli sicherte sich Ripple jedoch einen entscheidenden Sieg, als ein Richter entschied, dass der XRP-Token „auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Wertpapier“ sei.

Ripple hat in letzter Zeit eine Dynamik beim Geschäftsaufbau erlebt – insbesondere außerhalb der USA, wo die meisten seiner Kunden ansässig sind. Auf die Frage, ob das Urteil bedeute, dass amerikanische Banken zu Ripple zurückkehren würden, um sein ODL-Produkt zu nutzen, sagte Stu Alderoty, Chief Legal Officer von Ripple, gegenüber CNBC: „Ich denke, die Antwort darauf ist Ja.“

Fortress ist die zweite Akquisition von Ripple in diesem Jahr. Im Mai stimmte das Unternehmen zu, Metaco, einen Schweizer Anbieter von Krypto-Verwahrungsdiensten, für 250 Millionen US-Dollar zu kaufen.

Ein Ripple-Sprecher lehnte es ab, sich zum Umfang des Deals zu äußern, sagte jedoch, dass dieser geringer sei als der Betrag, den Ripple für den Kauf von Metaco gezahlt habe. Ripple war ein Minderheitsinvestor in der Seed-Finanzierungsrunde von Fortress Trust.

Ripple sagte, der Deal würde „unsere bestehenden Geschäftsbereiche unterstützen – insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung des Kundenerlebnisses innerhalb unserer Zahlungs- und Liquiditätslösungen“.

Mit der Übernahme von Fortress Trust erhielt Ripple auch einen Nevada Trust und ergänzte damit seine wachsende Liste an behördlichen Genehmigungen weltweit. Ein Unternehmenssprecher sagte, dies würde es dem Unternehmen ermöglichen, „bestimmten Kunden in den USA regulierte Dienstleistungen – sowohl für Fiat- als auch für Kryptowährungen – anzubieten“.

Ripple verfügt bereits über eine New York BitLicense, die es ihm ermöglicht, regulierte virtuelle Währungsaktivitäten im Bundesstaat New York durchzuführen, sowie über 30 Geldtransmitter-Lizenzen in den gesamten USA und eine grundsätzliche Major Payment Institution-Lizenz der Monetary Authority of Singapore. die Zentralbank des Landes. Das Unternehmen teilte CNBC zuvor mit, dass es auch eine E-Geld-Lizenz bei der irischen Zentralbank anstrebe.

„Langfristig gehen wir davon aus, dass es Möglichkeiten geben wird, die Technologie zu nutzen, um neue Initiativen auf unserer Roadmap zu unterstützen und es Ripple zu ermöglichen, ein breiteres Segment von Kunden und Anwendungsfällen zu bedienen“, sagte ein Ripple-Sprecher per E-Mail gegenüber CNBC.

Ripple ist einer von vielen Akteuren im sogenannten „Krypto-Custody“-Bereich, das heißt, das Unternehmen konzentriert sich darauf, Unternehmen und einzelnen Benutzern dabei zu helfen, ihre Token an einer sicheren, dezentralen Adresse zu speichern, ohne dass dafür das gesamte technische Know-how erforderlich ist.

Fortress Trust verwendet Anwendungsprogrammierschnittstellen oder APIs – Programme, die es verschiedenen Apps ermöglichen, miteinander zu interagieren – um es Unternehmen zu ermöglichen, Daten aus anderen Softwareteilen abzurufen, beispielsweise aus Wallets, die Kryptowährungen und nicht fungible Token enthalten.

Laut der Website von Fortress arbeitet das Startup mit „Krypto-Börsen, NFT-Marktplätzen, Tokenisierungsplattformen, Unternehmensmarken, Agenturen, Wertpapierbörsen, Immobilien, Gesundheitswesen, Neobanken, Sport- und Unterhaltungsstars, Musikern, Influencern und anderen Innovatoren“ zusammen.