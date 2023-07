In dieser Fotoillustration wird eine visuelle Darstellung der digitalen Kryptowährung Ripple am 30. Januar 2018 in Paris, Frankreich, gezeigt.

Das Blockchain-Startup Ripple ist zuversichtlich, dass US-Banken und andere Finanzinstitute im Land Interesse an der Einführung zeigen werden XRP Kryptowährung bei grenzüberschreitenden Zahlungen, nachdem in einem wegweisenden Urteil festgestellt wurde, dass der Token an sich nicht unbedingt ein Wertpapier sei.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen geht davon aus, im dritten Quartal Gespräche mit amerikanischen Finanzunternehmen über den Einsatz seines On-Demand Liquidity (ODL)-Produkts aufzunehmen, das XRP für Geldtransfers verwendet, sagte Stu Alderoty, General Counsel von Ripple, in einem Interview mit CNBC letzte Woche.

Letzte Woche erließ ein New Yorker Richter ein entscheidendes Urteil für Ripple, in dem er feststellte, dass XRP selbst „auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Wertpapier“ sei, und bestritt damit teilweise Ansprüche der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission gegen das Unternehmen.

Ripple kämpft seit drei Jahren mit der SEC wegen Vorwürfen der Agentur, dass Ripple und zwei seiner Führungskräfte durch den Verkauf von XRP ein illegales Angebot im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar durchgeführt hätten. Ripple bestritt die Behauptungen und bestand darauf, dass XRP nicht als Sicherheit betrachtet werden könne und eher einer Ware ähnelte.

Das Geschäft von Ripple litt darunter, da das Unternehmen mindestens einen Kunden und Investor verlor. MoneyGram, der US-Geldtransferriese, hat seine Partnerschaft mit Ripple im März 2021 aufgegeben.

Unterdessen verkaufte Tetragon, ein in Großbritannien ansässiger Investor, der zuvor Ripple unterstützt hatte, seine Anteile an Ripple zurück, nachdem er erfolglos versucht hatte, das Unternehmen auf die Rückzahlung seiner Barmittel zu verklagen.

Auf die Frage, ob das Urteil bedeute, dass amerikanische Banken zu Ripple zurückkehren würden, um dessen ODL-Produkt zu nutzen, sagte Alderoty: „Ich denke, die Antwort darauf ist Ja.“

Ripple nutzt in seinem Geschäft auch Blockchain, um Nachrichten zwischen Banken zu versenden, eine Art Blockchain-basierte Alternative zu Swift.

„Ich denke, wir sind zuversichtlich, dass diese Entscheidung den Kunden oder potenziellen Kunden von Finanzinstituten den Trost gibt, zumindest vorbeizukommen und mit dem Gespräch darüber zu beginnen, welche Probleme sie in ihrem Geschäft haben, reale Probleme im Hinblick auf die Wertübertragung über Grenzen hinweg.“ ohne obszöne Gebühren zu erheben“, sagte Alderoty am Freitag gegenüber CNBC.

„Hoffentlich wird dieses Quartal viele Gespräche mit Kunden in den Vereinigten Staaten auslösen, und hoffentlich werden aus einigen dieser Gespräche tatsächlich echte Geschäfte“, fügte er hinzu.

Ripple erwirtschaftet mittlerweile den Großteil seines Geschäfts von außerhalb der USA, wobei Alderoty zuvor gegenüber CNBC erklärte: „(Ripple), seine Kunden und sein Umsatz werden alle außerhalb der USA erzielt, obwohl wir immer noch viele Mitarbeiter innerhalb der USA haben.“ USA“, fügte er hinzu.