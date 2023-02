Manchester United-ster Marcus Rashford heeft Rio Ferdinand de betekenis achter zijn virale viering verteld.

Rashford wijst naar zijn hoofd om dit seizoen te vieren – en met 23 doelpunten in alle competities is dat een regelmatig terugkerend verschijnsel.

Getty Het feest is over de hele wereld gekopieerd

De aanvaller van de Rode Duivels heeft ook geleid tot een wereldwijde trend in de sportwereld.

Een aantal supersterren uit het voetbal en daarbuiten hebben naar hun slapen gewezen om feest te vieren, waaronder Manchester City-hotshot Erling Haaland, tennisicoon Novak Djokovic en Engelse cricketspeler Jofra Archer.

Sommigen hebben aangenomen dat de viering een knipoog is naar de recente geestelijke gezondheidsproblemen van Rashford.

In oktober onthulde de 25-jarige dat hij het vorig seizoen mentaal moeilijk had.

Rashford zei: “Het is een compleet andere energie rond de club en het trainingsveld.

“Dat geeft me een betere headspace en ik voel me nu echt gemotiveerd. Dat is het gebied waar ik het moeilijk mee had.

Sky Sports/Getty Archer is een van de vele sportsterren die de zet kopiëren

“Ik worstelde soms met meer mentale dingen. Het was niet echt mijn eigen prestatie, maar andere dingen buiten het veld. Dat is het grootste verschil met vorig seizoen.

“Vorig seizoen zat ik te vaak niet in de juiste headspace voor wedstrijden. Ik was niet verrast door sommige dingen die er gebeurden.”

Nu heeft voormalig United-verdediger Ferdinand details onthuld uit een gesprek met Rashford over zijn feest.

Sprekend op zijn VIBE met VIJF podcast, zei Ferdinand: “Rashford, ik kwam er vandaag achter, tussen haakjes, ik ging vandaag naar Carrington om Bruno (Fernandes) te interviewen, het was goed.

Getty Ferdinand sprak met Rashford tijdens een recent bezoek aan het trainingsveld van United

“Ik zag (receptioniste met een lange staat van dienst) Kath (Phipps), al 56 jaar de dame! Belachelijk!

“Maar het feest, het is de mentaliteit. Leuk, int. Eenvoudig. Maar het is gewoon massaal gereisd.

“Iedereen over de hele wereld doet het nu. Alle jonge kinderen die doelpunten maken, dat is de impact die Rashford heeft gehad.”