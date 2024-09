Startpagina Duidelijk

van: Tanja Banier

Drucken Teilen

In oktober zal de monding van de zon volledig bedekt zijn. Een fascinerende Feuerring wird am Himmel zichtbaar – alles wat nur in manchen Gegenden is.

Frankfurt – Er is een prachtige boodschap: je kunt de zon in de zon zien als je ernaar kijkt. Overlijdt in het jaar 2024. Na de zonsopgangspartiellen op 18 september, die in Duitsland zichtbaar zullen zijn, zal deze op 2 oktober zichtbaar zijn. De leider zal aanwezig zijn in de Duitse Kamer van Koophandel. De zonnestralen met licht zijn te zien vanuit het perspectief van de rust en stilte van de wereld – en in de rest van de wereld via Livestreams.

Ringformige Sonnenfinsternis op 2 oktober 2024: Unvergesslicher “Feuerring” am Himmel

Voor degenen die gelukkig zijn, zullen ze geboren worden, de Anblick is onvergeeflijk. Het werkt zelf met een sogenannte „ringvormige“ Sunfinsternis. In dit geval is de mond nog open en dus klein, zodat de zon volledig bedekt kan worden. Dennoch ziet de zontrale über die Sonnenscheibe en verdekt etwa 93 Prozent der Sonne. Deze rusten kunnen gezien worden als finishing touch van “Feuerring” in Himmel.

Uhrzeit (MESZ) 17:42 uur 18:50 uur 20:45 uur 22:39 uur 23:47 Uhr Quelle: timeanddate.de

De vorm van de zon met de ring is het grootste deel van de foto dat zichtbaar is

De Dauer der ringförmigen Sonnenfinsternis op 2. Oktober beträgt knappe siebeneinhalb Minuten. Het pad van de zon, met ruim 300 kilometer, strekt zich uit over ruim 14.000 kilometer en beslaat ruim 14.000 kilometer. Er zijn slechts een paar gebieden waar de oostelijke eilanden en de zuidelijke Teiles van Chili en Argentinië de ervaringen zijn van de Phänomen der Feuerring-Sonnenfinsternis. Als de knappe man die Pfades heeft verlaten, kan een deel van de Sonnenfinsternis worden beobachten, beiden ook, als würde der Mond die Sonne “anknabbern”.

De ringvormige Sonnenfinsternis begint op 2 oktober om 17.42 uur (MESZ). Het maximale zicht op de zon begint om 18.50 uur. De maximale Verdunklung der Sonne werd om 20:45 uur bereikt en om 22:39 uur eindigde het totale deel van de Finsternis van de Zon. Het partielle Sonnenfinsternis eindigt om 23.47 uur.

Sonnenfinsternis entsteht, wenn sich Mond, Sonne en Erde aufreihen

Bei a Sunfinsternis tritt der Mond zwischen Sonne und Erde en wirft seinen Schatten auf unseren Planeten. Gedurende het jaar zult u versteld staan ​​van uw zomerzon – in april kunt u de hele Scandinavische wereld ervaren en de totale zonneschijn ervaren.

Als de zon de vorm heeft van een ring, is de mond klein, zodat de zon volledig bedekt is. Ga dus verder met een „Feuerring“. (Archiefafbeelding uit Texas, 2012) © image/All Canada Photos

De laatste jaren van ons leven zouden in Duitsland kunnen duren, het laatste zonnejaar in Himmel: vanaf 29 maart 2025 zal de zon verdund zijn. In augustus 2026 zullen dan de laatste Sonnenfinsternis, beiden in Duitsland tot 90 Prozent der Sonnenscheibe, gedekt worden. In sommige andere Europese landen kunnen mannen een totale zonervaring ervaren. (tabblad)