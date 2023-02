LONDEN – Kate Forbes heeft zich aangesloten bij een race met drie paarden om Nicola Sturgeon op te volgen aan de top van de pro-onafhankelijkheid Scottish National Party.

Forbes, de huidige minister van Financiën van Schotland, tweette haar voornemen om op te staan met een filmpje haar geloofsbrieven promoten als een ‘vereniger’ en een ‘gedurfde, dappere, energieke en frisse leider’.

Haar verklaring komt als SNP-veteraan Angus Robertson, de vroege favoriet bij bookmakers, maandag bekend gemaakt dat hij niet zou staan. Forbes sluit zich aan bij de Schotse minister van Volksgezondheid Humza Yousaf en de opstandige wetgever Ash Regan in de achterhoede, nadat Sturgeon, de langzittende Schotse eerste minister, vorige week haar ontslag aankondigde.

Forbes, 32, wordt gezien als een van de helderste lichten van de SNP sinds haar plotselinge benoeming tot het kabinet van Sturgeon in 2020.

Ze is momenteel met zwangerschapsverlof en lid van de sociaal-conservatieve Free Church of Scotland, en de campagne voor de topbaan zou haar een groot aantal vragen kunnen opleveren over zogenaamde ‘cultuuroorlogen’-kwesties.

Forbes heeft eerder zijn bezorgdheid geuit over de controversiële genderhervormingen van Sturgeon, die elementen van de SNP hebben gesplitst. Er werd ook gemeld dat ze tijdens een gebedsontbijt in 2018 een publiek vertelde dat politici moesten erkennen dat de behandeling van de ‘ongeborenen’ een maatstaf was voor maatschappelijke vooruitgang.

Yousaf, een belangrijke bondgenoot van Sturgeon, stelde zich zondag kandidaat met de bewering dat hij de ervaring heeft die nodig is voor de baan. Yousaf wordt al lang beschouwd als een toekomstige leider, hoewel sommige opiniepeilingen suggereren dat hij minder populair is bij het publiek in vergelijking met andere kandidaten.

Regan verklaarde zondag ook haar kandidatuur met de belofte om de genderhervormingen van Sturgeon te schrappen als ze verkozen zou worden. Ze nam vorig jaar ontslag uit het kabinet van Sturgeon vanwege haar verzet tegen de wetgeving.