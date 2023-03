Een jury had minder dan een uur nodig om Alex Murdaugh schuldig te verklaren aan zowel moorden als twee beschuldigingen van vuurwapens

De patriciërsadvocaat Alex Murdaugh uit South Carolina is veroordeeld tot twee opeenvolgende levenslange gevangenisstraffen zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating voor de moord op zijn vrouw Maggie en zoon Paul op vrijdag. Rechter Clifton Newman noemde het bewijs tegen hem “overweldigend” en sprak de langst mogelijke straf uit.

Na een luguber proces van zes weken werd Murdaugh schuldig bevonden aan één keer moord op zijn vrouw en zoon, plus twee keer wapenbezit tijdens het plegen van een gewelddadige misdaad die verband hield met het aanvalsgeweer en het geweer waarmee hij schoot. hen. De jury had slechts 45 minuten nodig om hem op alle aanklachten te veroordelen.

Murdaugh, de telg van een machtige familie in Hampton County, zou op 7 juni 2021 Maggie en Paul Murdaugh dood hebben gevonden aan meerdere schotwonden in de buurt van de kennels van het jachtterrein van de familie. Videobeelden van mobiele telefoons plaatsten hem echter ter plaatse met zijn familie slechts enkele minuten voordat ze werden vermoord, dwong hij zijn verhaal te veranderen – iets wat hij tijdens het proces herhaaldelijk zou doen.









Aanklagers beweren dat de advocaat zijn familie heeft vermoord om af te leiden van de fraudeplannen die hij in de loop der jaren had bedacht om zijn opioïdenverslaving te betalen. Enkele uren voor de moorden werd hij door de CFO van zijn advocatenkantoor PMPED geconfronteerd met het missen van geld.

Murdaugh wordt nog steeds geconfronteerd met meer dan 100 andere aanklachten, de meeste in verband met de fraude die bijna $ 8,5 miljoen bedroeg, gestolen van klanten die hij vertegenwoordigde in rechtszaken wegens onrechtmatige dood.

Drie maanden nadat hij zijn vrouw en zoon had vermoord, werd Murdaugh ontslagen wegens diefstal van zijn klanten. Hij kwam snel met een plan om een ​​huurmoordenaar in te huren om hem te vermoorden en een forse levensverzekering uit te betalen voor zijn overlevende zoon, Buster. De in ongenade gevallen advocaat betaalde zijn drugsdealer, Curtis Smith, om hem neer te schieten, maar overleefde en bekende al snel het complot, waardoor beide mannen in de gevangenis belandden.

Er is ook een onderzoek heropend naar de verdachte dood van een 19-jarige jongen bij een schietpartij langs de weg in 2015 en de dood door uitglijden en vallen in 2018 van de huishoudster van de familie, die voor haar twee decennia voor de familie Murdaugh had gewerkt. ongeval’ resulteerde in een onrechtmatige doodsregeling waarvan Murdaugh $ 4 miljoen stal.

Terwijl Murdaugh toegaf dat hij schuldig was aan fraude, hield hij vol dat hij onschuldig was aan moord. Zijn advocaten hebben gezworen in beroep te gaan tegen het vonnis.