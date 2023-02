Geschreven door Leah Dolan, CNN

Hanna Pham, CNN

De tijdlijn van de evolutie van de zwangerschapsmode bestaat nu uit twee delen: voor Rihanna en na Rihanna. Totdat de superster met meerdere koppeltekens onthulde dat ze in januari 2022 haar eerste kind verwachtte, werden hobbels vaak gezien als logge vormen die verborgen moesten worden – afgeslankt in volledig zwart of verdoezeld met drukke prints.

Bewust of onbewust zouden zwangere beroemdheden in de vroegere tijden (vóór Rihanna, dat wil zeggen) instinctief kiezen voor meer conservatieve bezuinigingen op rode lopers en andere openbare evenementen. Grieks gedrapeerde zuiljurken, rijk getailleerde jurken of smaakvol zwierige rokken waren de pijlers waarop de zwangerschapsmode was gebouwd.

Nu heeft de weigering van Rihanna om haar stijl met een hoog octaangehalte te veranderen een seismische verschuiving veroorzaakt in ons begrip van baby-on-board dressing.

Hoewel ze niet de eerste is die doorbreekt — liefhebbers van de popcultuur herinneren zich misschien de historische Vanity Fair-cover van Demi Moore uit 1991, of Beyoncé’s op Botticelli geïnspireerde zwangerschapsaankondiging in 2017 — is Rihanna’s kleermakersopstand het meest consistent geweest.

“Toen ik erachter kwam dat ik zwanger was, dacht ik bij mezelf: ‘Ik ga op geen enkele manier gaan winkelen in geen kraamgang.’ Het spijt me – het is te leuk om je te verkleden’, zei ze tegen Vogue voor de cover van het tijdschrift van mei 2022. “Ik ga dat deel niet laten verdwijnen omdat mijn lichaam aan het veranderen is.”

Om de 35e verjaardag van Rihanna en de aankondiging van haar tweede kind te vieren, hebben we een aantal van haar meest stijlvolle zwangerschapslooks verzameld.

Rihanna koos voor comfort en stijl op weg naar het diner met A$AP Rocky in een oversized Martine Rose jersey-stijl top als mini-jurk die haar ontluikende buik verborg voordat het nieuws van haar zwangerschap in januari 2022 bekend werd. Credit: Robert Kamau/GC-afbeeldingen/Getty-afbeeldingen

Voordat een weloverwogen fotoshoot haar zwangerschap in februari 2022 aankondigde, vertrouwde de zangeres op flodderige silhouetten om de bult te verbergen. Zoals dit trainingsjack met kleurvlakken van Martin Rose en minirok van Saint Laurent. Credit: Robert Kamau/GC-afbeeldingen/Getty-afbeeldingen

Toen de kat eenmaal uit de zak was, was de bult vooraan en in het midden – zoals in deze Plein Sud Bikinitop, waardoor een Jacquie Aiche-diamant, naar verluidt bijna $ 40.000 waard, er doorheen kon gluren. De schoonheidsmagnaat baseerde de look met een tie-dye jas en camouflagepet. Credit: DIGGZY/JESAL/Shutterstock

Een paar dagen later was de bult weer volledig zichtbaar in een leren mini-jurk en schapenvachtjas uit de herfst-wintercollectie 2022 van Glenn Martens. Credit: Marc Piasecki/WireImage/Getty Images

Diezelfde maand trok Rihanna de aandacht op een Fenty Beauty Universe-evenement in een metalen pony van The Atitco. Ze accessoriseerde de rondingen met een groen haltertopje en een zilverpaarse broek met chopard-oorbellen en gouden lichaamsjuwelen. Credit: Rijke Fury/Getty Images

Tijdens de Gucci-show in februari 2022 belichaamde Rihanna het thema van de avond – ‘voortreffelijk’ – met haar lila Gucci-imitatiejas, een lage zijden broek versierd met een draak en een maliënkolder. Natuurlijk liet de zangeres haar bult doorschijnen in een crop-top van kant en latex. Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images voor Gucci

In haar laatste trimester droeg Rihanna vorig jaar een kanten zwarte beha en een doorschijnende rok die een kleine zwarte string onthulde tijdens het bijwonen van Dior’s Fall-Winter 2022-show op Paris Fashion Week. Credit: Clotaire Achi/Reuters

Nogmaals, terwijl ze de conventie wegsloeg dat stijl moet worden opgeofferd tijdens de zwangerschap, arriveerde Rihanna bij de lancering van haar make-upmerk, Fenty Beauty bij ULTA in een op maat gemaakte Coperni zilveren crop-top, glinsterende zuilrok en bijpassende ketting om haar torso gewikkeld. Credit: Kevin Mazur/Getty Images voor Fenty Beauty van Rihanna

Maar de superster gekleed voor comfort (soms) ook. In april 2022 werd ze gefotografeerd in een oversized T-shirt met een foto van Mickey en Minnie Mouse met de tekst “Who Dat Is? Dat’s Jus My Baby Daddy”, hand in hand met de babypapa in kwestie. Ze complimenteerde de brutale look met bijpassende petten met de tekst AGWE, het creatieve bureau van A$AP Rocky. Credit: MEGA/GC-afbeeldingen/Getty-afbeeldingen

Een maand voor de geboorte van haar zoon woonde Rihanna het verjaardagsfeestje van goede vriendin Melissa Forde bij in een pastelroze Bottega Veneta-bralette en laag uitgesneden babyroze Vetement-jeans. Credit: Diggzy/Shutterstock

Onlangs maakte Rihanna van haar nieuwste Britse Vogue-cover een familieaangelegenheid. Op de omslag van de uitgave van maart 2023 stapt de nieuwe moeder krachtig over het strand met haar partner A$AP Rocky en baby op sleeptouw, zwanger zonder het te weten. “Wat waren mijn beide baby’s gek op deze foto’s en mama had geen idee”, schreef ze op Instagram. (De volledige functie is in het maartnummer van de Britse Vogue beschikbaar als digitale download en vanaf 21 februari in kiosken.) Credit: Inez & Vinoodh

Hier komt baby nummer twee! Tijdens haar eerste Super Bowl-halftime-show op 12 februari koos Rihanna voor een op maat gemaakte Loewe-catsuit van een brandweerwagen en een leren korset, ontworpen om haar babybult te accentueren – om de wereld aan te kondigen dat ze opnieuw op de meest stijlvolle manier verwacht. Credit: Jeff Lewis/AP

