Ze vervolgde: “Ik heb al zeven jaar niet opgetreden – 2016 was mijn laatste tour. Dat was voor mij de laatste keer dat ik me herinner dat ik op het podium stond.”

Rihanna’s laatste volledige concert was tijdens de Formule 1 Abu Dhabi Grand Prix van 2016. De laatste keer dat ze op het podium zong, was in 2019, toen ze optrad tijdens haar Diamond Ball in 2019 in Cipriani Wall Street in New York City.

“Ik mis het”, zei Rihanna op de podcast, sprekend over optreden. “Maar om terug te komen van nul naar de Super Bowl, dat is nogal gek. Ik wist niet wat ik moest denken. Het wordt een uitdaging en dat maakt me enthousiast en ik denk dat dat de echte push voor mij was.”

Ze vervolgde: “Ik wil gewoon een geweldige show neerzetten en ik wil ervan genieten. Ik wil niet dat de druk me bezwijkt.”

De zanger plaagde ook minstens één speciale gast. ‘Ik denk erover om iemand mee te nemen,’ zei ze. “We zullen zien.”