Riesiges fliegendes Luxushotel entwickelt – es landet nie

Gigantisches, nuklearbetriebenes „fliegendes Hotel“ mit Fitnessstudio und Pool soll 5.000 Gäste fassen. Und: Nie wieder nach dem Start landen.

San Bruno – Manche nennen es die „neue Titanic“ – das „fliegende Hotel“ könnte futuristischer kaum sein. Sein Erfinder, der jemenitische Wissenschaftsjournalist Hashem Al-Ghaili, hat eine außergewöhnliche Vision: einen Luxusliner für die Lüfte, der nach dem Start nie wieder den Boden berührt – angetrieben durch „saubere“ Atomenergie. Al-Ghaili glaubt, dass sein Kreuzfahrtschiff „die Reise der Zukunft“ für den Himmel sein könnte, wie kreiszeitung.de berichtet.

Unternehmen: Youtube Gegründet: 14. Februar 2005 Sitz: San Bruno, Kalifornien, USA Gründer: Jawed Karim, Steve Chen, Chad Hurley

Dank Nukleartechnik soll das gigantische fliegende Hotel nach dem Start nie wieder landen

Auf YouTube präsentiert der erst 31-Jährige auf seinem Kanal das „fliegende Hotel“ Sky Cruise. Doch sein Projekt steht nicht erst am Anfang seiner Überlegungen, er präsentiert ein fast fertiges Konzept für ein „fliegendes Hotel“ samt Technik. Demnach sorgen Nuklearantriebe dafür, dass das Flugzeug mit bis zu 5.000 Passagieren nie wieder landen muss, selbst das Boarding und Reparaturen am Fahrzeug sollen direkt in der Luft erfolgen. Energie ohne Ende verspricht auch das Solarauto Aptera, das mit Sonnenenergie bis zu 80 Kilometer am Tag fahren kann.

Für 5.000 Gäste: Schwimmbad, Kinos und ein Einkaufszentrum – das Kreuzfahrtschiff der Lüfte

In Al-Ghailis Konzept ist auf der Sky Cruise nicht nur Platz für Gäste und Crew, sondern auch Einkaufszentren, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Restaurants, Bars, Kinderspielplätze, Theater und Kinos sollen in die „fliegende Hotel“. Zudem sollen die Gäste per Aufzug zwischen der Hauptebene und einer 360-Grad-Aussichtsplattform auf der Heckflosse wechseln können. Allein das zeigt die Dimension, die das „fliegende Hotel“ haben würde. Es wäre zweifellos das mit Abstand größte Flugzeug aller Zeiten. Nicht weniger kreativ, aber in kleinerem Maßstab, war ein junger Forscher, der ein mit Salzwasser betriebenes Motorrad erfand.

Futuristisches Konzept: Das fliegende Hotel soll von einem Atomreaktor angetrieben werden und jahrelang in der Luft bleiben. © Hashem Al-Ghaili/YouTube

Forscher verspricht „saubere“ Kernenergie und autonomes Fliegen

Doch welche Ausbildung braucht jemand, der eine solche Maschine steuern möchte? Al-Ghaili hat diese Frage schon einmal gehört: „All diese Technologie und du willst immer noch einen Piloten? Ich bin mir sicher, dass es komplett autonom fliegen wird.“ Die Energie soll von 20 Turbinen geliefert werden, die mit Hilfe modernster Nukleartechnik einen Langzeitflug ermöglichen. Futuristische Energie dringt immer mehr in unseren Alltag ein, deshalb werden in Deutschland bereits die ersten Häuser mit 3D-Druckern gebaut.

Mit Atomenergie: „Flying Hotel“ Sky Cruise mit 5000 Passagieren für immer fliegen

Aber wie kann Kernenergie angesichts der radioaktiven Verschmutzung überhaupt die Zukunft sein? Schließlich hat die Geschichte die Menschheit gelehrt, dass nur wenige Energieformen so gefährlich sind wie die Atomkraft. Doch laut Al-Ghaili sei die Atomkraft inzwischen so weit erforscht, dass eine Super-GAU ausgeschlossen sei. Zudem ist die Technik insgesamt besonders sicher, effizient und platzsparend. Erst kürzlich hat der TÜV in Deutschland ein Zeichen für die Atomkraft gesetzt, und die EU hat bereits angekündigt, die Atomkraft als nachhaltig einstufen zu wollen.

„Tolle Idee“: 30 Millionen Follower und ein Wissenschaftsjournalist wird online belächelt

Unter seinen Anhängern gibt es noch Zweifel. Ein Nutzer auf Facebook schrieb: „Tolle Idee, einen Kernreaktor in etwas zu stecken, das versagen und vom Himmel fallen könnte“. Offensichtlich wollen viele Nutzer den Versprechungen einer „sauberen“ Kernenergie nicht ganz vertrauen. Ein anderer schlägt vor, dass, selbst wenn der Plan zustande kommt, er nur etwas für die Reichen ist: „Ich bin mir sicher, dass ich mir ein Ticket im Unterdeck ohne Beinfreiheit und ohne Zugang zur Lounge leisten könnte.“

Das futuristische „Flying Hotel“ Sky Cruise ist bisher nur ein Konzept

In naher Zukunft wird das „fliegende Hotel“ ohnehin nur ein Konzept bleiben. Doch wie realistisch ist die Umsetzung? Es wäre dann wohl eines der teuersten Projekte, die die Menschheit je in Angriff genommen hat. Auch Al-Ghaili, der übrigens in Bremen Molekularbiologie studiert hat, ist kein Unbekannter. Immerhin hat er mehr als 30 Millionen Follower auf Facebook, die er regelmäßig mit wissenschaftlichen Inhalten begeistert. Zumindest könnte seine Reichweite groß genug sein, um einen ernsthaften Unterschied zu machen. Bleibt die Frage, wer ein ernsthaftes Interesse an dem „fliegenden Hotel“ haben könnte.

User vermuten das Hotel nur als Vorwand: „Raumschiff, das uns am Ende alle retten wird?“

Aber könnte das Interesse etwas ganz anderes sein und vielleicht hat Al-Ghaili gar kein Hotel im Sinn? Das glaubt zumindest ein Nutzer auf Facebook, er vermutet hinter dem „fliegenden Hotel“ einen geheimen Plan. „Es erinnert mich extrem an das Raumschiff von Wall-E. Soll das wirklich ein Hotel sein oder ist es ein Raumschiff, das uns am Ende alle retten wird?“

„Flying Hotel“ erinnert an das Rettungsraumschiff im Kinderfilm „Wall-E“

Tatsächlich erinnert das fliegende Kreuzfahrtschiff stark an das Raumschiff im Kinderfilm Wall-E von 2008, in dem Menschen gezwungen sind, die Erde zu verlassen und ihr Leben auf unbestimmte Zeit in ein Raumschiff zu verlagern, weil der Planet unbewohnbar wurde. Das Angebot auf dem Raumschiff im Animationsfilm ähnelt ganz dem, was sich Al-Ghaili für sein „fliegendes Hotel“ vorgestellt hat.

Erst kürzlich warnte auch Greta Thunberg beim bekannten Glastonbury Festival in England vor dem „Abgrund“ der Welt. Zu einer ähnlichen Einschätzung kamen Forscher des „Club of Rome“, die bereits 2040 mit einer Apokalypse in der Welt rechnen. Es bleibt also abzuwarten, ob das „fliegende Hotel“ wirklich eine Rolle für das Überleben der Menschheit spielen könnte, wie der Nutzer vermutet. Vorerst bleibt es aber nur ein Gedankenspiel.