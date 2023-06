Der Zeitpunkt hätte für das in Calgary ansässige Unternehmen Kanin Energy nicht besser sein können, letztes Jahr ein Büro in Texas zu eröffnen. Es war gerade, als die US-Regierung ihr umfangreiches Klimagesetz vorstellte, das neue Subventionen und andere Anreize für saubere Energie in zweistelliger Milliardenhöhe vorsah.

Kanin Energy entwickelt Anlagen, die Hochtemperatur-Abwärme von Industrieanlagen zur Stromerzeugung nutzen. Die neuen US-Subventionen decken nun bis zur Hälfte der Kosten dieser Projekte.

„Wir sehen nicht nur viel Anklang in Houston und Texas und in den Vereinigten Staaten im Allgemeinen, jetzt gibt es auch all diese Anreize, die unsere Wirtschaftlichkeit für unsere Projekte wirklich angekurbelt haben“, sagte Janice Tran, CEO des Unternehmens, von ihrem Büro aus Houston. „Deshalb war es umso sinnvoller, sich hier zu verdoppeln und zu wachsen.“

Der Inflation Reduction Act (IRA) von US-Präsident Joe Biden veranlasst viele kanadische Startups im Bereich saubere Energie, ihren Fokus und ihre Ressourcen südlich der Grenze zu verlagern, um von den Subventionen und dem damit verbundenen Zustrom an Aktivitäten zu profitieren.

Experten gehen davon aus, dass dies zu Investitionsverlusten in Kanada führen könnte, was die Entwicklung sauberer Energie- und Emissionsminderungsprojekte nördlich der Grenze verlangsamen und die Erreichung nationaler Klimaziele erschweren könnte. Es besteht auch die Gefahr, dass Fachkräfte verloren gehen, was als Braindrain bezeichnet wird.

Die kanadische Regierung führt eigene Zuschüsse ein, aber einige Führungskräfte aus der Branche sagen, die Unterstützung in Ottawa sei zu begrenzt oder nicht robust genug, um mit dem Angebot in den USA zu konkurrieren

Für Tran hat ihr Unternehmen keinen Anspruch auf die Investitionssteuergutschrift in Kanada, die bis zu 30 Prozent der Kosten vieler grüner Energie- und Clean-Tech-Projekte wie erneuerbare Energien, Batteriespeicherung und Wasserstoffproduktion decken kann.

Kanin Energy stellt derzeit in den USA ein und wird mit der Verlagerung von Mitarbeitern in den Süden der Grenze beginnen, wenn die kanadischen Vorschläge keinen Erfolg haben.

„Wir werden in den Vereinigten Staaten wachsen, weil es dort Sinn macht“, sagte Tran. „In Kanada sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einfach nicht so hoch. Daher haben wir keine Projekte, die sich derzeit in einem späten Entwicklungsstadium befinden. Alles, was wir in Kanada haben, befindet sich in einem frühen Stadium.“

ANSEHEN | Kanadas Steuergutschrift für Investitionen im Vergleich zur US-IRA: Kanadische Cleantech-CEOs darüber, was die USA mit der IRA richtig machen Robert Delamar von Kanata Clean Power und Janice Tran von Kanin Energy vergleichen die auf beiden Seiten der Grenze angebotenen Subventionen.

In Richtung Süden

Seit der Verabschiedung des IRA im letzten Jahr seien Dutzende milliardenschwere Energiewendeprojekte genehmigt worden, sagte Kevin Krausert, CEO von Avatar Innovations, einer Energieinnovations- und Investmentfirma.

„Unternehmen fliehen derzeit aus Kanada“, sagte Krausert. „Ich kann mir kein interessantes Energietechnologie-Startup vorstellen, das an Netto-Null-Zielen arbeitet und sich derzeit nicht aktiv in den Vereinigten Staaten niederlässt.“

Die Bundesregierung müsse Anreize bieten, die mit der IRA vergleichbar seien, um den Abfluss von Investitionsgeldern aus Kanada zu bremsen, sagte er.

„Wenn Sie ein Investor sind und einen Dollar in Technologien zur Emissionsreduzierung investieren möchten, werden Sie diesen Dollar dann in Kanada investieren oder in den Vereinigten Staaten, wo Sie jetzt eine viel höhere Rendite erzielen können?“ er sagte.

Die Bundesregierung hat diesen Monat mit den Konsultationen zu ihrer vorgeschlagenen Steuergutschrift für Investitionen begonnen. Regierungsbeamte sagen, die Steuergutschrift sei ein Teil ihrer Gesamtstrategie, Investitionen in saubere Energien anzuziehen. Insgesamt habe Ottawa seit 2015 120 Milliarden US-Dollar für den Aufbau einer sauberen Energiewirtschaft bereitgestellt, sagte ein Sprecher.

„Wir werden weiterhin hart daran arbeiten, Kanadas saubere Wirtschaft des 21. Jahrhunderts aufzubauen und für die kommenden Generationen mehr gut bezahlte Arbeitsplätze in der Mittelschicht, lebendigere Gemeinschaften und mehr Wohlstand für die Kanadier zu gewährleisten“, sagte Adrienne Vaupshas, ​​Sprecherin des Finanzministeriums, in einer E-Mail Stellungnahme.

Trotz der Kritik heißt es in einem Bericht von TD Economics vom April, dass die finanzielle Unterstützung der Bundesregierung für den Übergang zu sauberer Energie „positive Ergebnisse zeitigt und eine Wettbewerbsposition im Vergleich zu den USA aufgebaut hat“.

Der Bericht warnte davor, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Landes in den kommenden Jahren von anhaltenden Investitionen und anderen Faktoren wie der Verbesserung der Kompetenzentwicklung und der Beschleunigung von Projektbewertungen abhängen werde.

Letzte Woche verwies Finanzministerin Chrystia Freeland auf die Vereinbarung mit Volkswagen über den Bau eines neuen Batteriewerks in Ontario als Beispiel dafür, dass Kanada mit den in den USA angebotenen Subventionen konkurriert

„Wir konnten und werden einfach kein Universum akzeptieren, in dem Investitionen aus Kanada südlich der Grenze abgesaugt werden. Und als die IRA in Kraft trat, war uns klar, dass wir gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen und sicherstellen mussten, dass Kanada wettbewerbsfähig ist.“ „, sagte sie Reportern.

Trotz der US-Subventionen sagen einige Analysten südlich der Grenze und hier in Kanada, dass die Regierungen nicht Gewinner und Verlierer in der Wirtschaft auswählen oder sich auf ein finanzielles Wettrüsten einlassen sollten, um Investitionen mit Steuergeldern anzulocken.

Die Investitionssteuergutschrift der Bundesregierung zielt darauf ab, den Clean-Tech-Sektor zu subventionieren und Emissionen zu reduzieren, beispielsweise durch den Bau von Anlagen zur CO2-Abscheidung und -Speicherung wie dieser im Shell-Komplex Scotford nordöstlich von Edmonton (Kyle Bakx/CBC)

Historische Klimaausgaben

Die IRA wird 370 Milliarden US-Dollar an Subventionen bereitstellen, aber ihr wahrer Wert wird in der Höhe der Investitionen liegen, die sie anziehen könnte.

Laut Goldman Sachs Research schafft der Gesetzentwurf das förderlichste regulatorische Umfeld in der Geschichte der sauberen Technologie. Das Unternehmen schätzt, dass die Auswirkungen der IRA bis 2050 zu Infrastrukturausgaben in Höhe von insgesamt 11 Billionen US-Dollar führen könnten.

Aufgrund der Subventionen konzentriert sich Kanata Clean Power weniger auf Kanada als vielmehr auf die USA. Das Unternehmen schlägt den Bau einer Anlage in Wyoming vor, um mithilfe von Erdgas Ammoniak hauptsächlich für die Düngemittelindustrie herzustellen.

Die Anlage wäre Teil eines viel größeren Systems zur Erfassung von Emissionen aus Industrieanlagen und deren unterirdischer Speicherung. Kanata ist Teil eines Unternehmenskonsortiums, das das Projekt verfolgt und finanzielle Unterstützung von der US-Regierung erhalten hat.

Das US-Klimagesetz sei ein „unglaublicher finanzieller Anreiz“, sagte Firmenpräsident Robert Delamar in seinem Büro in Vancouver.

„Wir sprechen von Hunderten Millionen Dollar pro Jahr für die Dutzende Jahre, in denen die Subvention gelten wird. Das führt letztendlich zu etwa zwei Dritteln der Kosten für den Bau einer Ammoniakanlage“, sagte er.

Das Unternehmen schlägt eine ähnliche Ammoniakanlage in Alberta vor, aber Delamar sagte, Kanadas Steuergutschrift für Investitionen sei komplizierter, da bestimmte Ausrüstungsteile unterschiedliche Subventionen erhalten würden als andere.

„Wegen der IRA ist es einfach billiger, diese Anlagen in den Vereinigten Staaten zu bauen“, sagte er.

Kanatas größter Anteilseigner ist die Frog Lake First Nation, die etwa 200 km östlich von Edmonton liegt.

Kanada ist nicht das einzige Land, das den Druck verspürt, mit der IRA zu konkurrieren, da viele Regierungschefs in Europa und anderen Teilen der Welt vom Klimagesetz überrascht wurden und nun entscheiden müssen, ob sie selbst robuste Subventionen einführen wollen.