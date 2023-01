Riesige Schweine rollen über die Straße, große Insekten schweben in der Luft.

„Massentierhaltung braucht kein Schwein“, sagte eine Schweinefigur, die Demonstranten über die Straße zogen. „Landwirtschaft tötet!“, „Insekten schützen“ und „Ich fliege nicht für Gentechnik“ waren weitere Parolen. Große Luftballons schwebten in der Luft und auch eine Insektenfigur. Parallel zur Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche gingen am Samstag Hunderte Menschen aus ganz Deutschland in Berlin für eine umweltverträglichere Landwirtschaft auf die Straße. Veranstalter war ein Bündnis aus Bauern, Klima- und Tierschützern und anderen Verbänden.

Landwirte überreichten Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) eine Protestnote. „Von Landwirtschaftsminister Özdemir und der Bundesregierung erwarten wir deutlich mehr“, sagte Bündnissprecherin Inka Lange mit Blick auf ein Jahr Agrar- und Ernährungspolitik der Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Die Initiative „Wir haben genug“ fordert faire Erzeugerpreise, Sozialleistungen, die ökologischen Konsum ermöglichen, und mehr Ackerland für den Anbau von Nahrung statt Futter.

Traktoren auf dem Weg zum Brandenburger Tor

Am Morgen machten sich Landwirte in Brandenburg mit 55 Traktoren auf den Weg in Richtung Brandenburger Tor, wie ein Sprecher der Initiative „Wir haben die Nase voll“ sagte. Nach Angaben des Veranstalters waren 10.000 Teilnehmer angemeldet. Nach Schätzungen der Polizei hatten sich bis zum Mittag (12 Uhr) gut 1000 Menschen am Berliner Wahrzeichen versammelt. Ein Sprecher sagte, die Demonstration sei friedlich verlaufen. Die Zahl der Teilnehmer wollten die Organisatoren am Samstagnachmittag nennen.

Die Menschen sangen „Heal the world“ von Michael Jackson und zogen vom Brandenburger Tor ins Regierungsviertel, bis sie über die Straße des 17. Juni zum Tor zurück sollten.

An der Initiative beteiligen sich Vertreter von Bio- und konventionellen Landwirten, Natur-, Umwelt- und Tierschutzorganisationen sowie kirchlichen Hilfswerken. Die Demonstration findet seit mehreren Jahren anlässlich der Landwirtschaftsmesse Grüne Woche in Berlin statt, die seit Freitag für Besucher geöffnet ist.

Rund 1400 Aussteller aus Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft präsentieren bis zum 29. Januar ihre Produkte in den Berliner Messehallen. Gleichzeitig ist der Branchentreff ein wichtiger Ort für den politischen Austausch über die Zukunft der Landwirtschaft.