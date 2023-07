Lübeck. Das Schicksal des chinesischen Kochs Dasong Yin, der seit acht Jahren im Shanghai-Restaurant in Lübeck arbeitet und nun ausgewiesen werden soll, betrifft viele Menschen nicht nur in der Hansestadt. Eine am 16. Juli gestartete Online-Petition zur Verhinderung seiner Abschiebung hat bereits 39.663 Unterschriften (Stand 21. Juli, 17 Uhr).

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Petition mit dem Titel „Gerechtigkeit für Dasong Yin: Abschiebung verhindern“ wurde von Marcel Beutel auf der Plattform change.org initiiert. Der 20-Jährige aus Ostholstein wurde durch LN-Berichte auf den Fall aufmerksam und empfindet den Rauswurf des Kochs als „eklatante Ungerechtigkeit“.

Anfang August drohte die Ausweisung

Der Streit um die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis des 50-jährigen Dasong Yin zieht sich seit Monaten hin. Nachdem sich auch das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein mit dem Fall befasst hat, ist klar, dass bei der Verlängerung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen bereits in der Vergangenheit Fehler gemacht wurden. Das Gericht lehnte den Antrag gegen die Verweigerung der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ab. Das bedeutet, dass der Koch Anfang August ausgewiesen wird. Denn dann endet die befristete Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis. Seine Arbeitserlaubnis wurde im Mai widerrufen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Ohne Dasong Yin, der das Restaurant seit vier Jahren leitet, sei die Existenz des florierenden Shanghaier Restaurants akut bedroht, sagt Geschäftsführer Zhengzong Yin. Angesichts des allgegenwärtigen Fachkräftemangels in der Gastronomie sei es „aussichtslos“, kurzfristig einen neuen Koch zu finden. Er ist nicht nur fassungslos über die drohende Abschiebung seines Küchenchefs, sondern auch darüber, dass „uns in all den Jahren niemand gesagt hat, dass wir die Ausbildung unserer Köche von der Industrie- und Handelskammer anerkennen lassen müssen“. Dies dauert selbst im Eilverfahren drei Monate, da Dokumente aus dem Chinesischen übersetzt und Behörden in China kontaktiert werden müssen.

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung

Theoretisch bleiben Dasong Yin nur noch wenige Tage. In der Praxis sollte dieser Zeitraum zumindest etwas länger sein. Die Familie Yin, die seit den 1960er Jahren ihr Restaurant in Lübeck betreibt, hat gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berufung eingelegt. Diese Berufung hat aufschiebende Wirkung. Das bedeutet: Solange diese Beschwerde nicht entschieden ist, wird der Koch nicht ausgewiesen.

Und so klammert sich die Familie Yin an die leiseste Hoffnung, dass ihr Koch doch noch bleiben darf. Die große Zahl der Unterschriften der Online-Petition macht ihnen Mut. Dies richtet sich unter anderem an Lübecks Oberbürgermeister Jan Lindenau (SPD) und die Kieler Sozialministerin Aminata Touré (Grüne).

Lindenau: „Ich kann Gerichtsentscheidungen nicht außer Kraft setzen“

Die Chancen auf ein Happy End stehen laut Lindenau allerdings mehr als schlecht. „Die Ausländerbehörde Lübeck ist für die Ausstellung abweichender Bescheide auf die Bestätigung der Agentur für Arbeit angewiesen“, betont der Oberbürgermeister. Dies ist noch nicht verfügbar. Inzwischen hat das Verwaltungsgericht Schleswig einen Antrag auf Rechtsschutz umfassend abgelehnt. „Ich bedauere diese Entwicklung, kann mich aber nicht über die Rechtsgrundlagen und Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen“, sagte Lindenau am Freitag, 21. Juli.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Nach Angaben ihres Sprechers Patrick Tiede sind der schleswig-holsteinischen Sozialministerin Aminate Touré in diesem Fall die Hände gebunden. Das Kieler Sozialministerium sei „in den Prozess nicht involviert gewesen und habe in der Sache keine Verantwortung“, sagte Tiede. Grundsätzlich ist die Ausländerbehörde Lübeck zuständig. Vorrangig ist jedoch das derzeit vor dem Oberverwaltungsgericht Schleswig anhängige, noch nicht abgeschlossene Beschwerdeverfahren.

LN