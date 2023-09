Küstrin. Überbrückung der Oder: Die Deutsche Bahn will am Dienstag das nach Angaben des Konzerns größte Brückenprojekt in Deutschland abschließen. Eine 130 Meter lange Stahlkonstruktion der neuen Stromfeldbrücke wird über die Oder geschoben. Der Küstrin-Koloss ist auf schwimmenden Pontons montiert.

Als Teil der alten Ostbahn überquert die Strecke Berlin-Königsberg die Oder und den Fluss Oder bei Küstrin. Die bestehenden Stahlfachwerkbrücken sind zwei bzw. dreihundert Meter lang und stammen aus dem 19. bzw. 20. Jahrhundert. Sie werden ab 2021 durch moderne Konstruktionen ersetzt. Die neue Brücke besteht teilweise aus Carbon, also mit Kohlenstofffasern verstärkten Kunststoffen. Die Bahn gab bekannt, dass dies eine Weltneuheit für eine Eisenbahnbrücke dieser Größe sei.

Reisezeit nach Polen verkürzt

Die Brücke wird zweigleisig befahrbar sein. Beim Bau sei die geplante Elektrifizierung der Strecke berücksichtigt worden, hieß es. „Diese Brücke ist das zentrale Bauwerk in Richtung Polen. „Wir brauchen die Ostbahn über Küstrin/Kostrzyn als zweite leistungsfähige Strecke“, sagte Brandenburgs Verkehrsminister Guido Beermann (CDU).

Züge können die Oder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h überqueren. Bisher mussten sie die deutsch-polnische Grenze mit einer langsamen Zuggeschwindigkeit von maximal 30 km/h überqueren. Dadurch würden sich die Reisezeiten verkürzen. Bis die Brücke inklusive der drei Vorlandbrücken im Dezember dieses Jahres in Betrieb gehen kann, müssen noch Gleise verlegt und weitere Arbeiten durchgeführt werden. Die Deutsche Bahn investiert 50 Millionen Euro in das Projekt.

Der DB-Konzernbeauftragte für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Alexander Kaczmarek, sprach von einem Meilenstein für den Bahnverkehr nach Polen. „Von jedem Ausbauschritt auf dieser Strecke profitieren Bahnkunden und Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze“, sagte er.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.