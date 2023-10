Riesenandrang op Modellbaumesse Ried | Nachrichten.at

Der Besucherandrang für die Messe, die zum 15. Mal in Ried über die Bühne geht, war groß. Ook de auteurs en de collega’s die hun modellen en model Lanlagen presenteerden, waren zeer behulpzaam. Vandaag en morgen is de Messe, die beide ruim 180 bezoekers en vertegenwoordigers in acht hallen verwelkomt, de grootste Miniaturwelt van Szene, van 9 tot 17 uur geöffnet.

Meer lessen: Modellbaumesse in Ried – Een geweldig podium voor de Miniaturwelt

Bildergalerie: Modellbaumesse in Ried begeistert Klein und Groß (Foto: OÖN/Kloibhofer) Afbeelding 1/66

Galerij ansehen

ePapier Jetzt ePaper-lessen! Lees de tagsaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten – jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Auteur Roman Kloibhofer Redactie Innviertel Roman Kloibhofer