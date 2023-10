Ried – St. Pölten – Barlov-Traumtor brengt SKN-Punkt in Ried

Ried – St. Pölten 1:1. Half september tijdens de Dreizehnter und St. Pölten Erster. Ze speelden ook graag spelletjes, en de SKN-spelers waren dol op ze en de lokale bewoners waren verdwaald. Dieser Negativlauf kost het SKN-trainersteam een ​​week lang een goede klus. Sportchef Jan Schlaudraff is tevens interim en verantwoordelijk voor de première van de Rad weder was die Aufstellung, noch was de Grundausrichtung betrifft das Rad neu.

Neuzugang Johannes Tartarotti rückte in de Starelf, Dirk Carlson beackerte anstatt de bisherigen Dauerbrenner Gerhard Dombaxi de linkerflank – das de gravierendsten Einschnitte in Gegensatz zur Ära Helm/Pogatetz.

Vanuit Spielfeld hebben we hieraan gewerkt na een lange Abtastfase, maar dan positief voor de regio Neder-Oostenrijk. St. Pölten speelt spürbar schnörkelloser nach vorne als jijetzt. In de 28. Minuut geeft Kapitän Christian Ramsebner, na een Tartarotti-Freistoßflanke zum eerste halverwege brauchbaren Abschluss, een signaal aan Kopfball fiel aber zu schwach aus.

Monzialo en Tartarotti scheidden zich af van Leitner

Deze kans is groter dan een sterke SKN-Phase. Twee minuten spetteren begon Carlson na een Rieder Fehlpass tijdens de aanval op de migellaufen Kevin Monzialo, die Schuss uit de gutterpositie op zijn centrale ausfiel zette. Auch in der 37. Minuut blieb Ried-Doelman Andreas Leitner Sieger. Deze drie SKN-kansen zijn beide voor de Pause fan en Monziala Tartarotti, waarvan er een afstand bestaat tussen de voormalige Admirals.

Kalm Dusche kurz voor de pauze

De Schlussphase gehörte aber den Innviertlern. In de 40. Minuten profiteerden die Rieder van de snelle schon obligaten Aussetzer van SKN-Keeper Franz Stolz. Een schlechten Abwurf nutzte Fabian Wohlmuth beinahe zur Fuhrung. Der SKN is onder Druck. Bei een Fernschuss von Mark Grosse war Stolz noch auf dem Posten. Na een tragische reis van Nemanja Celic auf Wohlmuth, de spitzelte der bis dahin auffälligste Rieder den Ball zur Führung an Stolz vorbei.

Schlechteroorlog St. Pölten vóór de Pause Keinesfall. De Verunsicherung, die über de Vergangen Wochen aufgebaut hat, steckte de Wölfen aber noch merklich in Pelz. Voor alle offensieve acties die uitgevoerd kunnen worden.

Monzialo en Nitta scheitern wieder een Leitner

Dat was toen in de 53. Minuut volle da. Kevin Monzialo is dol op zijn eigen abgewehrten Eckball in Eigenregie die komplette Rieder Abwehr davon, schloss danach auch brauchbar ab, scheiterte aber wieder an Leitner, an dem St. Pöltner steeds meer zu verzweifeln drohten. Twee minuten später? Doel! Wieder oorlog tegen Rieder Goalkeeper Endstation, nachdem Keiblinger flankte en Carlson vom Fünfer köpfelte. Zumindest der Ausgleich waar deze Zeitpunkt lang verdiende gewesen was.

St. Pölten hatte in der Folge aber auch Glück, dass die Partie nicht endgültig zu Favorsten der Rieder kippte. De acties van de verdachte David Riegler begaan in 67. Een minuut gemeen spel, vanwege de juridische problemen, werd door Schiedsrichter Barmaksiz verontschuldigd. Hoewel ze niet aanstootgevend waren, waren ze ook aanstootgevend. Belmin begon in de 68. Minuut om 02.00 uur Fuß, schoss aber in de Wolken.

In tegenstelling tot de week ervoor was de SKN niet in de Schlussphase aber noch uiteindelijk alles in de Waagschale, urgent in de slotminuten van de Ausgleich. In de 84. Minuut regelde Christoph Messerer Rio Nitta ideaal voor onderweg. De Japanners brachten het leer aber wieder nicht an Leitner vorbei.

Barlov hamert de bal in Kreuzeck

Tief in de nachspielzeit was aber, maar toch. Daniel Schütz bracht een enkele Flanke Richtung zite Stange. Ze konden Rieder niet kwijtraken. Din Barlov kwam met de bal, ging naar binnen en hamerde de Kugel in Kreuzeck. Zeer verdiend. Nu de SKN in de vertraging van twee minuten aandringt, staat er geen punt meer achter de overwinningsgoal.

Stimmen zum Spiel

SKN-trainer Jan Schlaudraff: “Der Ausgleich was meer dan verdiend. Omdat we heel goed begonnen te spelen, kunnen we genieten van de eerste 35 minuten spelen en genieten van onze topkansen. Sindsdien zijn we in Rückstand geweest, maar we zijn nooit wedergeboren. We zijn daar altijd verontwaardigd geweest, daarom kunnen we niet van de omgeving genieten. Das war in Summe eine sehr good Leistung von us.”

Ried-Trainer Maximilian Senft: “Dat was een aanvallende strijd, maar wel een aanvallend spektakel. We wonen bij Andreas Leitner in Tor. Eine Wahrheit des Spiels is aber auch, dass Riegler zweiite Halbzeit met Gelb-Rot vom Platz fliegen muss. En we zullen het graag met vertrouwen afronden. Daarom wil ik deel uitmaken van mijn eigen Mannschaft. Normaal gesproken zijn we blij als 2:0-Sieger unter gehen.”

SKN-speler Din Barlov: “Mir ist een riesiger Stein vom Herzen gefallen, als der Ball im Tor einschlug. We willen graag een geweldige ervaring hebben met de Siege. De afgelopen weken waren we blij voor ons. We kijken niet naar de tafel zonder een spelletje te spelen.”

Statistiek

SV RIED – SKN ST. PÖLTEN 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (45.) Wohlmuth, 1:1 (93.) Barlov.

Gelbe-karten: Mayer (75., Overtreding), Wohlmuth (67., Kritik), Steurer (81., Onsportlichkeit); Neumayer (40., Overtreding), Riegler (41., Kritik), Stolz (43., Kritik), Tartarotti (65., Overtreding), Monzialo (81. Unsportlichkeit), Dombaxi (84., Kritik).

Riet: Leitner; Malic, Havenaar, Steurer; Wohlmuth (76. Schendl), Seufert (61. Mayer), Celic (82. Ungar), Bumberger (82. Rossdorfer); Stefanovic, Grosse, Eza (61. Diomande).

St. Pölten: Stolz; Riegler, Ramsebner (68. Messerer), Thesker; Keiblinger, Neumayer (80. Nitta), Stendera (68. Barlov), Carlson; Monzialo (87. Schütz), Tartarotti (68. Dombaxi); Tadic.

Innviertel-Arena Ried, SR Barmaksiz.