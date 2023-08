Ricky Hatton bietet in einem neuen Dokumentarfilm einen rohen und fesselnden Einblick in sein Leben.

Der Originalfilm von Sky Hatton erscheint am Donnerstag. Es zeichnet seine Reise von seinen bescheidenen Anfängen auf dem Hattersley-Anwesen bis zu seinen elektrisierenden Schlagzeilenauftritten auf dem Las Vegas Strip nach. Hatton ist eine Geschichte von Triumph und Aufruhr und zeichnet ein intimes Porträt eines Sporthelden, der von Brillanz und Unvollkommenheit geprägt ist.

In einem exklusiven Interview mit Sky SportsRicky Hatton äußerte seine Sicht auf den Dokumentarfilm und sprach über seine Kämpfe mit der psychischen Gesundheit, die Höhen und Tiefen seiner Karriere und den bevorstehenden Rückkampf zwischen Liam Smith und Chris Eubank Jr., der am 2. September in der AO Arena in Manchester stattfinden soll.

Bild:

Hattons großer Triumph gelang ihm gegen Kostya Tszyu in der Manchester Arena





Sein Leben auf der Leinwand zu beobachten, hatte eine emotionale Wirkung. „Es war sehr schwer, aber ich denke, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil es eine Geschichte zu erzählen gibt. Jeder kennt meine geistige Gesundheit. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand genau wusste, wie schlimm es war, weil es ziemlich schrecklich war.“ “ er sagte Sky Sports.

Hattons Kampf mit seiner psychischen Gesundheit begann nicht erst nach seinem Showdown im Mai 2009 mit Manny Pacquiao, den er durch KO in Runde zwei verlor. Der Dokumentarfilm beleuchtet die inneren Kämpfe, mit denen er konfrontiert war, selbst als er auf dem Höhepunkt des Sports stand.

„Ich hatte vom ersten Tag an immer etwas da, ein bisschen Paranoia, einen Mangel an Selbstvertrauen“, verriet Hatton.

Im Dezember 2007 hatte „The Hitman“ eine weitere Legende des Sports geboxt, Floyd Mayweather herausgefordert und eine Unterbrechungsniederlage in der 10. Runde erlitten. Er kämpfte in der Folgezeit.

Bild:

Hatton hatte mit einer Vielzahl von Problemen außerhalb des Boxsports zu kämpfen





Hatton sagte: „Der Mayweather-Kampf kam und ich hatte das Gefühl, ich würde das Land im Stich lassen. Ich sagte allen, dass ich gewinnen würde, und das tat ich nicht. Ich konnte das Haus nicht verlassen. Es (seine psychischen Probleme ) war vom ersten Tag an immer da. Ich glaube, nach dem Mayweather-Kampf hat es den Auslöser gegeben.

„Nach dem Mayweather-Kampf hatte ich viele Kämpfe, bei denen es um meine psychische Gesundheit ging. Nach dem Pacquiao-Kampf ging es dann auf Hochtouren, als ich die Handschuhe an den Nagel hängen musste und mich mit praktisch jedem in meinem Leben überwarf.“

Der Film deckt auch Hattons Weg zur Selbstakzeptanz auf, einen Weg, der ihn an einen Ort der Zufriedenheit führte. „Ich würde gerne die Zeit zurückdrehen und weiterhin um Weltmeistertitel kämpfen und alle nach Las Vegas mitnehmen. Aber wenn man das durchgemacht hat, was ich durchgemacht habe, habe ich dem Tod ins Gesicht geschaut und bin sehr glücklich.“ und bin jetzt sehr zufrieden mit meinem Leben“, teilte Hatton mit.

Inmitten der aufschlussreichen persönlichen Berichte kommen Hattons krönende Momente zum Vorschein. Sein Triumph über Kostya Tszyu, ein Kampf, den viele damals für nicht gewinnbar hielten, bleibt ein geschätzter Höhepunkt.

Bild:

Hatton erzählt seine Geschichte in einer neuen Sky-Dokumentation





„Es war ein absolut brutaler Kampf. Danach zeigten wir beide den Sportsgeist. Ich schnappte mir das Mikrofon, gratulierte ihm und er sagte: ‚Ich werde dein Freund sein, wenn du mich um Rat brauchst, Ricky‘“, erinnert sich Hatton.

Er bleibt eine Inspirationsquelle sowohl für Boxbegeisterte als auch für diejenigen, die sich ihren eigenen Kämpfen gestellt haben. „Auf dem Sozialgrundstück zu boxen, die örtliche Schule und alle meine Freunde, mit denen ich zur Schule gegangen bin, beobachten, wie mein Name in Las Vegas in Lichtern erleuchtet wird“, sagte Hatton. „Es war das Ende des Regenbogens, es war märchenhaft.“

Sein Film ist eine intime Darstellung der Reise eines großen Boxsportlers – eine Geschichte, die sowohl die aufregenden Siege als auch die harten Kämpfe außerhalb des Rings umfasst.

Hatton über Smith gegen Eubank II

Niemand versteht die Bedeutung eines großen Kampfes in der Manchester Arena besser als Hatton. Der Veranstaltungsort war Schauplatz seiner größten Triumphe und am Samstag wird Liam Smith dort gegen Chris Eubank Jr. erneut antreten.

Smith bescherte Eubank seine erste Nachspielniederlage im ersten Kampf und Hatton sagte: „Liams Kampf ist härter geworden, er hat die Erfahrung.“

„Chris hatte zu Beginn des Kampfes seine Erfolge, es lief ganz gut. Aber Liam brachte ihn in die Ecke, hielt seinen Angriff aufrecht und brachte ihn da raus.“

Er glaubt, dass Smith den zweiten Kampf gewinnen wird. „Aber ich glaube nicht, dass das eine Selbstverständlichkeit sein wird“, sagte er. „Ich denke, das wird viel näher sein und Liam muss sich dessen bewusst sein.“

„Diesmal muss er sich auf einen Krieg vorbereiten.“

Liam Smith gegen Chris Eubank Jr II ist live zu sehen Sky Sports-Abendkasse am Samstag. Buchen Sie es jetzt