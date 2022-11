Ricky Hatton schwört, in der Manchester-Ausstellung eine Show gegen den „Helden“ Marco Antoinio Barrera zu veranstalten | Box-News

Ricky Hatton will seinen Fans ein Feuerwerk bieten, wenn er diesen Samstag in der Manchester Arena in den Ring zurückkehrt, um gegen die mexikanische Ikone Marco Antonio Barrera im Ausstellungskampf des Paares anzutreten.

Die britische Boxlegende zieht die Handschuhe zum möglicherweise letzten Mal bei einem Ereignis an, dem er zugeschrieben hat, dass er seiner psychischen Gesundheit geholfen hat, indem er ein Ziel festgelegt hat.

Es erwartet Sie als Feier zweier glänzender Karrieren, für die das Paar gegenseitige Bewunderung teilt, wobei Hatton keinen Hehl aus seinem Respekt vor seinem ehemaligen Gegner des Weltmeisters im Mehrgewicht macht.

„Es ist großartig, Marco zu sehen, ich habe vor ein paar Tagen mit ihm gesprochen, er war guter Dinge“, sagte Hatton Sky Sports. „Der Aufbau könnte sich nicht besser anfühlen, ich könnte mich nicht schärfer fühlen als jetzt, schön und scharf und explosiv.

„Jetzt sind wir ein paar Tage entfernt, es geht darum, dem Ganzen den letzten Schliff zu geben. Alles, was zählt, ist die Leistung und die Show für die Fans, was immer meine und Marcos Priorität war. Es wird aufregend.

„Wir hatten im Laufe der Jahre so viele tolle Zeiten, wir hatten die Kinder. Campbell ist Profi geworden, Marco Jr. kümmert sich um seinen Vater und übernimmt die Interpretation, schönes Kind. Ich bin jetzt ein Opa!

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Ricky Hatton ließ seine alte Aggression wieder aufleben, als er bei den offenen Workouts die Pads attackierte



„Wir hatten so viele gute Zeiten in unserer Kampfkarriere und ich werde Marco anfeuern, er kommt, um mich anzufeuern, ich bringe ihn zum Ring, er bringt mich zum Ring.

„Ich hätte nie gedacht, dass dies möglich wäre, weil er ein echter, echter Held von mir ist. Wenn Sie ein Boxfan sind und er kein Held von Ihnen ist, dann sind Sie kein Boxfan.

„Ich und Marco sagten, ‚keine Person geht am Samstag gähnend weg, keine Chance‘, ich sagte, ich würde es lieber nicht tun. Er sagte, ‚ich weiß genau, was du meinst, Ricky‘, und das ist das Schöne daran.

„Es wird aufregend, aber es gibt ein bisschen professionellen Stolz, weil wir beide ehemalige Champions sind, ich lasse ihn nicht kommen und mich überholen, ich habe keinen Zweifel, dass er dasselbe sagen wird, also wird es gut .“

Hatton betonte, wie wichtig es ist, dass keiner der beiden vor Fans verletzt wird, die sie in den vergangenen Jahren vergöttert haben, und begrüßte die Gelegenheit für beide, ihre Fähigkeiten zu zeigen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Marco Antonio Barrera sagt, er sei beeindruckt von der körperlichen Verfassung, in der sich Ricky Hatton vor ihrem Schaukampf an diesem Wochenende befindet



Barrera kehrt zum ersten Mal seit seiner Niederlage gegen Amir Khan im März 2009, vor dem er Weltmeister im Federgewicht, Superfedergewicht und Superbantamgewicht war, in die Manchester Arena zurück.

„Ich brauche nicht zu sagen, was für eine Legende er war. Sein Stil ist so vielseitig, er zog in einem der größten Kämpfe aller Zeiten gegen Erik Morales in den Krieg“, sagte Hatton.

„Dann zeigte er, was für großartige Boxfähigkeiten er hat, als er Naseem Hamed überholte. Er ist ein großartiger Boxer, ein großartiger Kämpfer, er hat viel Herz, und wenn ich zu einer Ausstellung zurückkomme, muss es gegen jemanden wie Marco sein Antonio Barrera, weil ich ihn so sehr schätze.

„In die Form zu kommen, in der ich bin, hat damit zu tun, mit wem ich in den Ring steige.“

Barrera scherzte, dass er nervös war, als er in den Kampf eintrat, nachdem er bei seiner Ankunft in Großbritannien von einem körperlich „anderen“ Hatton begrüßt worden war als beim letzten Treffen der beiden. Dies war der erhebliche Gewichtsverlust des letzteren.

„Das war Ricky Fatton!“ scherzte The Hitman.