Ricky Hatton kehrt für die Ausstellung von Marco Antonio Barrera in den Ring zurück: „Es wird emotional, aber ich werde es zusammenhalten“ | Box-News

Ricky Hatton sehnt sich danach, das Brüllen der Menge ein letztes Mal zu hören.

Aus diesem Grund kehrt die 44-jährige Mancunianische Boxikone, die sich seit langem aus dem Leistungssport zurückgezogen hat, am 12. November für eine Show mit Marco Antonio Barrera live in den Ring zurück Sky Sports.

Er möchte seinen berühmten Ringeintritt nachstellen und sich wieder mit seinen Fans in der Manchester Arena verbinden, dem Schauplatz seines Karriere-besten Sieges über Kostya Tszyu im Jahr 2005.

„Meine Ringwalks sind immer etwas ganz Besonderes. Der Ringwalk war das Einzige, was ich beim Boxen vermisse“, sagte er Sky Sports.

„Für jeden Boxer ist es das Nervenaufreibendste, wenn er aus der Umkleidekabine kommt und zum Ring geht. Wenn du in den Ruhestand gehst, ist das das Einzige, was du vermisst.

„Dieser Adrenalinschub, das Gebrüll der Menge, diese Nervosität, wenn du deinen Ringgang machst. Es ist das nervenaufreibendste bei der Vorbereitung eines Kämpfers vor dem Kampf. Aber wenn es weg ist, vermisst du es und ich werde es bekommen die Chance, es wieder zu fühlen, also kann ich es kaum erwarten.

„Meine Kampftage liegen hinter mir“, fügte er hinzu. „Das Risiko ist sehr gering. Ich denke, das ist es, worüber sich Kampffans Sorgen machen, wenn Kämpfer ein Comeback feiern. Sie machen sich Sorgen darüber, dass ihre Helden geschlagen oder verletzt werden.

„Sie wollen nicht, dass die Champions von gestern verprügelt werden.

„Bei einer Ausstellung ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dies passiert. Sie haben die großen Handschuhe, weniger Runden und es gibt eine Einigung mit zwei Profis.

„Es ist eine Feier.“

Die Veranstaltung gibt ihm die Chance, Barrera auf Herz und Nieren zu prüfen. „Letztendlich bin ich ein Fan. Ich wusste immer, wie gut er war. Es wird ein absolutes Vergnügen, den Ring mit ihm zu teilen und aus erster Hand herauszufinden, wie gut er tatsächlich war. Das ist ein Vergnügen für mich selbst“, Hatton sagte.

„Es versteht sich von selbst, wenn Sie ein Boxfan sind, sind Sie ein Barrera-Fan.“

Er hat sich verpflichtet, für die Show zu trainieren, die sie veranstalten wollen. „Es hat mir ein Ziel und ein Ziel gegeben, etwas, auf das ich mich konzentrieren kann, es hat mich im Fitnessstudio gehalten“, sagte er.

„Jeder kennt die Geschichte mit meiner psychischen Gesundheit, ich hatte Probleme mit Alkohol, Drogen und Depressionen.

Wir blicken zurück auf einige der besten Körperschuss-Knockouts von Ricky Hatton vor den Kameras von Sky Sports.



„Meine geistige Gesundheit ist auf dem richtigen Weg, aber meine körperliche Gesundheit war noch nie besser und das wird auch so bleiben.“

Diese entscheidende Veränderung, erklärt Hatton, ist durch die Vorbereitung darauf zustande gekommen.

„Ich habe eine Menge Gewicht verlagert, aber was noch wichtiger ist, ich denke, es hat sich letztendlich zu einer Änderung des Lebensstils für mich entwickelt. Ich habe mich damals nie darum gekümmert, zu viel Gewicht zuzunehmen. Denn tief im Inneren wusste ich, dass ich es in sechs oder sieben Wochen tun würde wieder im Training für meinen nächsten Kampf“, sagte er.

„Es gibt nicht mehr viele Trainingslager, in die ich zurückgehen werde, also wird dies eine Änderung des Lebensstils sein.

„Ich habe nicht vor, zu ‚Ricky Fatton‘ zurückzukehren. Absolut nicht, meiner Gesundheit zuliebe. Ich bin von 15 Steinen auf 11,5 Stein heruntergekommen. Ich kann das nicht weitermachen. Ich kann nicht weitermachen jedes Mal jemanden aus dem Ruhestand für eine Ausstellung zu schleppen, wenn ich etwas abnehmen will. Die Dinge müssen sich jetzt ändern.“

Als Kämpfer war er berühmt oder bei Sporternährungswissenschaftlern berüchtigt dafür, dass er zwischen den Trainingslagern enorme Gewichtsschwankungen aufwies. Das bereut er nicht unbedingt. „Ich glaube nicht, dass ich es ändern würde“, sagte er. „Weil ich denke, das ist es, was die Leute an mir geliebt haben.“

Das ist jedoch eine Angewohnheit, die er den Boxern, die er jetzt trainiert, nicht nachahmen lässt.

„Ich würde keinen meiner Kämpfer oder meinen Sohn lassen [pro boxer Campbell Hatton] tun“, beharrte er.

„Ich werde meinen Job nicht machen, wenn ich die nächste Gruppe zukünftiger Champions bringe, indem ich ihnen sage, dass sie das tun sollen, was ich getan habe. Ich würde es nicht ändern, aber sie werden damit nicht durchkommen, wenn Ricky Hatton in der Ecke steht .“

Was so viele wirklich an ihm liebten, war ihre Beziehung zu ihm. Während er ein Box-Superstar war, war er immer noch ein Mann des Volkes. Er hatte eine einzigartige Verbindung zu seinen Unterstützern und möchte mit dieser Ausstellung am 12. November an diese Zeit erinnern.

„Ich denke, die Fans werden es lieben, es wird wahnsinnig aufregend“, sagte Hatton. „Ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet, um die Fanbase zu haben, die ich hatte, ich hatte die Fanbase, die ich hatte, weil ich aufregend war.

„Die Fans werden es wieder lieben, ich denke gerne, dass sie meine Kämpfe im Laufe der Jahre geliebt haben.“

Auch die Manchester Arena ist der perfekte Ort, um alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.

„Es ist wie ein zweites Zuhause, die Manchester Arena wegen all der großartigen Kämpfe und Champions, die dort waren. Da war ich dort, Anthony Crolla war dort, Mike Tyson hat dort vor Jahren geboxt, David Haye hat dort geboxt, Carl Froch hat dort geboxt. Naseem Hamed hat dort geboxt“, sagte Hatton.

„Die Geschichte der Kämpfe und der Leute, die dort geboxt haben, ist ein bisschen wie im britischen Madison Square Garden.

„Dass ich dorthin gehe, wo es den größten Sieg meiner Karriere gegen Kostya Tszyu gab, kann ich nicht wirklich in Worte fassen.

„Es wird emotional. Aber ich werde es zusammenhalten.“

