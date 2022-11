Ricky Hatton hat Floyd Mayweather in ihrem WBC-Titelkampf 2007 eine harte Nacht beschert, fühlt sich aber „ein bisschen betrogen“ und hat Schiedsrichter Joe Cortez „eine Ratte gerochen“.

Fast 15 Jahre sind vergangen, seit Ricky Hatton Floyd Mayweather gegenüberstand, um als erster Boxer einen der Größten des Sports zu schlagen.

Es ist ihm nicht passiert, und Hatton, der beliebteste Kämpfer der Nation, fühlte sich bei seiner KO-Niederlage im Blockbuster-Kampf 2007 in Las Vegas mit dem WBC-Gürtel auf dem Spiel „betrogen“.

Getty Images – Getty Hatton und Mayweather trafen am 8. Dezember 2007 in Las Vegas aufeinander, als der Brite versuchte, den WBC-Gürtel zu gewinnen

Tatsächlich gab „The Hitman“ – der am Samstag in den Ring zurückkehrt, um sich Marco Antonio Barrera zu stellen – im Jahr 2020 zu, dass es ihn immer noch stört, dass er nie die Gelegenheit hatte, sich im Ring – und auf Mayweathers Körper – zu profilieren Schiedsrichter Joe Cortez.

Hatton wurde in der zehnten Runde ihres glitzernden Las Vegas-Spektakels um die Weltmeisterschaft im Weltergewicht von ‚Money‘ gestoppt, aber der gebürtige Manchesterer war frustriert, weil der Beamte ihm nicht erlaubte, innen am Körper zu arbeiten, wie er es so viele Male getan hatte während seiner bemerkenswerten Karriere, auch als er 2005 den Pfund-für-Pfund-König Kostya Tszyu besiegte.

Mayweather kämpfte in der Vergangenheit mit Body Punchern während der kurzen Einblicke in Probleme, die Fans während seiner ungeschlagenen Karriere miterleben durften, und Hatton glaubt, dass Cortez dem Amerikaner geholfen hat.

Im BT Sport-Interview sagte er: „Ich habe ihm einen guten Lauf für sein Geld gegeben.

Getty Images – Getty Hatton hatte in dieser Nacht Einblicke in seine unbestrittene Qualität

„Um ehrlich zu sein, fühle ich mich ein bisschen betrogen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich ihn nicht überlisten und nicht schneller werden würde, aber wenn ich nah dran wäre, würde ich definitiv mehr werfen Schläge als er.

„Ich hatte nie die Gelegenheit, und das wird mich immer auffressen – der Schiedsrichter hat mir nie die Gelegenheit gegeben.

„Die einzige Person, die sich einmischen und ihn schikanieren durfte und eng kämpfen durfte, war Marcos Maidana, und er hat ihn sehr nahe gedrängt.

„Castillo durfte nah dran sein und viele Leute dachten, Castillo hätte gewonnen, also habe ich an diesem Abend beim Schiedsrichter eine Ratte gerochen und ich glaube nicht, dass ich einen fairen Peitschenknall bekommen habe.“

Getty Images – Getty Schiedsrichter Cortez bestand darauf, die Weltergewichte im MGM Grand zu trennen

Getty Images – Getty „The Hitman“ war ein Fanfavorit und sein krönender Moment kam 2005 gegen Kostya Tszyu

Hatton und Mayweather traten am 8. Dezember 2007 in Sin City gegeneinander an, wobei der Engländer Tausende von lautstarken Fans in die Staaten brachte, wie er es tat, wohin er auch ging.

Obwohl er die Herzen von Fans auf der ganzen Welt eroberte, beendete Hatton seine Karriere mit einem 45-3-Rekord – seine beiden anderen Niederlagen erlitten Manny Pacquaio und Vyacheslav Senchenko.

Doch obwohl er mit großem Stolz auf seine Karriere zurückblicken kann, gibt es für den 36-Jährigen immer das Element „Was wäre wenn“.

Hatton sagte gegenüber Sky Sports: „Gegen Kostya Tszyu mit einem Schiedsrichter, der den Kampf aus der Ferne und aus der Nähe fließen ließ, hätte ich in dieser Nacht jeden geschlagen, einschließlich Floyd.

„Ich sage nicht, dass ich ein besserer Kämpfer als Floyd war. Aber die richtige Taktik am richtigen Abend zur richtigen Zeit? Auch die Besten können geschlagen werden.

„Wenn ich in dieser Nacht gegen ihn gekämpft hätte, hätte ich ihn vielleicht geschlagen.“

Es gibt nur einen Ricky Hatton.