Ricky Hatton: Boxlegende bereit für einen „emotionalen“ Abschied neben Marco Antonio Barrera, nachdem er aus dem „dunklen Ort“ aufgetaucht ist | Box-News

Ricky Hatton enthüllte beim Wiegen vor der heutigen Show mit Marco Antonio Barrera eine bemerkenswerte körperliche Transformation.

Aber es ist die Wiederherstellung seiner psychischen Gesundheit, die für ihn bei der Veränderung, die er im Vorfeld dieses Ereignisses erlebt hat, am wertvollsten war.

Legenden neigen nicht dazu, den Sport leise zu verlassen. Aber das ist keine Form des Comebacks. Hatton und Barrera werden nur acht Zwei-Minuten-Runden in 16-Unzen-Handschuhen ohne Entscheidung am Ende boxen.

„So etwas wie das, wo es sich in einer kontrollierten Situation mit jemandem befindet, der – wir sind seit Ewigkeiten befreundet – weiß, was nicht genug ist und was zu viel ist, wird aufregend für die Fans und sie. Ich werde mich und Marco ein letztes Mal sehen können, wie wir unser Können unter Beweis stellen, ohne dass jemand verletzt wird“, sagte Hatton Sky Sports.

Dann ist es kein Kampf. Es ist eine Gelegenheit, sich zu verabschieden. Um einen letzten Ringwalk zu machen und das Gebrüll seiner Menge noch einmal bei einem Auftritt zu hören, der im Fernsehen übertragen wird Sky Sports nach der Vereinigung des Weltmeistertitels Natasha Jonas gegen Marie-Eve Dicaire.

Er weiß, dass es „vor meinem geliebten Manchester emotional werden wird. Sehr emotional.

„Ricky Hatton … wo mir die Fans alles bedeuten … wenn es sich nicht gelohnt hätte, es anzuschauen, hätte ich nicht einmal angefangen, das zu tun, was ich tue“, sagte er.

Ricky Hatton ließ seine alte Aggression wieder aufleben, als er bei den offenen Workouts die Pads attackierte



„Ich habe meine Karriere begonnen Sky Sports und es sieht so aus, als würde ich es dort beenden.“

Während dieses Prozesses wollte er die Veränderung seiner Denkweise demonstrieren. „Ich sehe mich einfach als pensionierten Boxer, Boxtrainer und Botschafter für psychische Gesundheit. Das ist mein Job“, sagte er.

„Um dem Boxen ein wenig zurückzugeben, versuchen Sie, die nächsten Champions durchzubringen, geben Sie ihnen die Freude, die sie aus dem Sport ziehen können. Und wenn da draußen jemand an diesem dunklen Ort ist, an dem ich vor ein paar Jahren war, schauen Sie, was Sie können tun, wenn Sie sich darauf konzentrieren und die richtigen Dinge tun. Es ist nicht einfach, aber Sie können es tun.

„Es war nicht einfach. Ich hatte viel Unterstützung von Familie und Freunden. Es war ein work in progress.“

Vor seinem Schaukampf mit Marco Antonio Barrera am Samstag in Manchester sagte Ricky Hatton, er habe es genossen, für den Kampf zu trainieren, und hofft, dass seine Geschichte die Menschen inspirieren kann



Aber er sagte: „Dieser Ricky Hatton ist hier, um jetzt zu bleiben.“

Das war Teil seiner Argumentation für diese Ausstellung mit Barrera. „Ich dachte mir, es wird gut für mein Wohlbefinden sein, es wird mir etwas geben, worauf ich zielen kann und wo ich vor ein paar Jahren war; unterste Sprosse der Leiter, selbstmörderisch, Probleme mit Alkohol, Probleme mit Drogen, wollte mich dort umbringen, wo ich heute bin, ich wusste, dass das auch andere inspirieren würde“, erklärte er.

„Also war es für mich am Ende eine sehr, sehr einfache Entscheidung.“

Die Kluft mit dem ehemaligen Trainer Billy Graham und seinen Eltern zu heilen, war für ihn auf seinem Weg so wichtig. „Ich bin sehr, sehr stolz zu sagen, dass ich es jetzt geschafft habe und sie werden dort in der Kampfnacht sein, und das wird mich so stolz machen, als würde ich diese Menge brüllen hören“, sagte er.

„Ich hatte meine Dämonen überwunden“, schloss Hatton. „So viele Jahre mit der Familie auseinanderzufallen, wieder bei der Familie zu sein, was für eine besondere Nacht wird diese Nacht.“

