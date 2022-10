Rick Scott bezeichnet den Angriff auf Paul Pelosi als „ekelhaft“, weicht aber Fragen zu Wahlverschwörungen aus, die der mutmaßliche Angreifer teilt

CNN

Floridas Senator Rick Scott, Vorsitzender des Wahlkampfteams der Republikaner im Senat, bezeichnete am Sonntag den Angriff auf den Ehemann der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, als „ekelhaft“, wich aber Fragen zu Wahlverschwörungstheorien aus, die der mutmaßliche Angreifer in den sozialen Medien teilte .

„Es ist ekelhaft, diese Gewalt ist schrecklich“, sagte Scott in einem Interview mit Dana Bash von CNN in „State of the Union“. „Wir hatten einen Türklopfer in Florida, der angegriffen wurde. Ich meine, dieses Zeug muss aufhören. … Und mein Herz geht an Paul Pelosi, und ich hoffe, er hat eine vollständige Genesung.“

Auf die Frage von Bash, ob die Republikaner mehr tun sollten, um falsche Verschwörungstheorien über die Wahlen 2020 und den Aufstand vom 6. Januar 2021 zurückzuweisen, die von Paul Pelosis mutmaßlichem Angreifer in den sozialen Medien geteilt wurden, antwortete Scott nicht direkt.

„Ich denke, was wir tun müssen, ist erstens, wir müssen die Gewalt verurteilen, und dann müssen wir alles tun, um die Menschen zu gewinnen – sicherzustellen, dass sich die Menschen bei diesen Wahlen wohl fühlen“, sagte der Senator.

„Ich denke, was wichtig ist, ist, dass alle alles tun, um diese Wahlen fair zu gestalten“, wiederholte er, als Bash ihn erneut darauf ansprach.

Ein Eindringling, der von der Polizei als David DePape, 42, identifiziert wurde, konfrontierte den 82-jährigen Paul Pelosi am frühen Freitagmorgen in seinem Haus in San Francisco mit einem Hammer und rief: „Wo ist Nancy? Wo ist Nancy?« laut einer Strafverfolgungsquelle. Der Angreifer versuchte, Pelosi zu fesseln, „bis Nancy nach Hause kam“, sagten zwei mit der Situation vertraute Quellen gegenüber CNN.

Der mutmaßliche Angreifer hatte auf Facebook Memes und Verschwörungstheorien über Covid-Impfstoffe, die Wahlen 2020 und den Angriff vom 6. Januar gepostet, und ein Bekannter sagte gegenüber CNN, er scheine „keinen Bezug zur Realität“ zu haben.

Am Sonntag fragte Bash Scott, ob sein Nachfolger als Gouverneur von Florida, der Republikaner Ron DeSantis, an einer bevorstehenden Kundgebung in Südflorida teilnehmen sollte, die vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump geleitet wurde. An der Kundgebung wird Floridas Senator Marco Rubio teilnehmen, der wie DeSantis nächsten Monat ebenfalls zur Wiederwahl ansteht, aber nicht DeSantis, inmitten von Berichten, dass die Beziehung zwischen Trump und dem Gouverneur vor einem möglichen Showdown des Präsidenten im Jahr 2024 in die Ferne gerückt ist.

„Das ist eine Entscheidung, die jeder trifft. Ich meine, ich weiß, dass Präsident Trump versucht sicherzustellen, dass wir im Senat wieder eine Mehrheit bekommen“, sagte Scott.

Scott, Vorsitzender des National Republican Senatorial Committee, sagte auch voraus, dass die GOP nach den Zwischenwahlen „über 52“ Senatssitze kontrollieren werde.

„Herschel Walker wird Georgia gewinnen. Wir werden alle unsere 21 behalten. (Mehmet) Oz wird in Pennsylvania gegen Fetterman gewinnen. Und Adam Laxalt wird in Nevada gewinnen “, sagte er, äußerte sich aber auch optimistisch über die GOP-Chancen in Arizona und New Hampshire und stellte fest, dass die Republikaner im Bundesstaat Washington, Colorado und Connecticut „Schüsse haben“.

„Dies ist unser Jahr“, sagte Scott.