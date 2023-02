Richtig und falsch: Ezzes (nd-aktuell.de)

„Ich habe Ezzes für den Seuchenminister!“ – „Ezzes-Schmezzes! Es gibt keinen Gesundheitsminister, es gibt nur einen Gesundheitsminister!“ – ‚Nun, und wer kümmert sich um all die Kranken?‘ Foto: dpa

Weißt du, was Ezzes sind? du weißt es nicht? Dann brauchen Sie Ezzes. Und ich gebe dir Ezzes. Ezzes, das ist ein guter Rat, ein weiser Rat, ein weiser Rat, nur leider falsch. Und wenn es ausnahmsweise mal der richtige Rat ist, kommt er zur falschen Zeit: „Wenn ich dir Ezzes geben soll: Du hättest dein Geld nicht verspielt, wenn du es nicht vorgestern von der Bank geholt hättest !“ – „Oh je, ich hätte nicht genommen, wenn ich vorgestern gewusst hätte, dass ich heute verliere!“

Aber Ezzes, das ist der richtige Rat zur richtigen Zeit, nur an die falsche Person. „Itzik, ich rate dir, mit dem Lügen aufzuhören!“ – „Aber ich bin nicht Itzik!“ – „Du Schmock, machst du es wieder?“

Oder: „Gott, ich rate dir, gib mir etwas Glück, wer weiß, was noch kommt – ich werde getauft!“ Oder: „Ich habe Ezzes für den Seuchenminister!“ – „Ezzes-Schmezzes! Es gibt keinen Gesundheitsminister, es gibt nur einen Gesundheitsminister!“ – ‚Nun, und wer kümmert sich um all die Kranken?‘

Aber Ezzes, das ist auch der richtige Rat zur richtigen Zeit an die richtige Person – nur von der falschen. »Sara, ich rate dir, dass dein Mann mit dem Fremdgehen aufhören soll!« – »Ach je, Mona, sag es meinem Mann!« – »Pssst, halt die Klappe, ich sage es ihm jede Nacht, aber er betrügt uns trotzdem!«

Ezzes ist aber auch der richtige Rat zur richtigen Zeit an die richtige Person, von der richtigen Person, nur mit den falschen Worten und dann mit dem falschen Inhalt. So oder so, Ezzes sind nutzlos: Erstens, weil niemand Ezzes hören will, selbst wenn sie Recht haben. Und zweitens, weil niemand auf Ezzes hören will, besonders wenn sie Recht haben.

Weißt du jetzt, was Ezzes sind? Selbst wenn du es weißt, gebe ich dir trotzdem Ezzes. Weil jeder Ezzes bekommt, ob er Ezzes braucht oder nicht. Vielleicht brauchen Sie keine Ezzes, Sie brauchen Moos oder Kies oder sogar Schotter, und Sie brauchen es sehr und dringend. Aber Sie bekommen keine, weder viele noch dringende, aber Sie bekommen viele und sehr dringende Ezzes.

„Chaim, leih mir etwas Geld!“ – „Ich gebe dir Ezzes: Wenn ich du wäre, würde ich mir kein Geld von mir leihen.“ – „Warum?“ – „Nun, wie soll ich mir Geld von mir leihen, wenn ich du bin?“

Sie brauchen vielleicht einen Arzt, weil Sie sterben werden, aber was bekommen Sie? Ezes.

„Oy, Sara, ich sterbe, hol mir den Arzt!“ – „Wenn ich dir Ezzes geben soll: Ich hole dir besser den Notar!“

Vielleicht brauchen Sie nur etwas Aufmunterung, aber was bekommen Sie? Ezes.

»Mojsche, ich sehe so fett aus in diesem Kleid!« – »Nun, entweder zieh es selbst aus – oder das Kleid!«

Ezzes braucht man nicht, aber man bekommt sie von Mojsche und von Itzik und von Sara und von Mona und von Chaim und von Lija und von Jekel und von Levi und sogar von Schlojmo. Und je mehr Ezzes Sie bekommen, desto weniger brauchen Sie sie, weil Sie sie am Anfang nicht brauchten, und danach brauchen Sie sie nicht zweimal, dann dreimal und dann fast fünfmal.

Andererseits gilt: Je mehr Ezzes man bekommt, desto mehr Ezzes braucht man, weil man nicht mehr weiß, wie oft man die Ezzes nicht braucht und überhaupt, wie man sich vor all den Ezzes und ein bisschen Ezzs retten soll kann da nicht schaden.

Denn manchmal denkst du, du brauchst Ezzes nicht, obwohl du Ezzes tatsächlich brauchst.

„Mamele, hör zu, ich habe Ezzes für dich!“ – „Nun, ich brauche Ezzes von meinem eigenen Sohn!“ – „Das wirst du, wenn du einen Sohn großgezogen hast, der seiner Mutter Ezzes gibt!“

Andererseits denken Sie manchmal, dass Sie Ezzes brauchen, wenn Sie sie wirklich nicht brauchen.

„Sara, möchtest du noch etwas Tee?“ – „Wenn du noch etwas Tee trinken möchtest, müsstest du mich vorher fragen?“ – „Wenn ich dich nicht hätte, Sarele! Ich hätte vielleicht noch eine Tasse Tee umsonst gehabt!‘

Aber meistens ist es so: Du denkst, du brauchst keine Ezzes, und du brauchst wirklich keine, aber Mojsche und Itzik und Sara und Mona und Chaim und Lija und Jekel und Levi und besonders Schlojmo, sie alle brauchen Ezzes, und viel und dringend. Schließlich macht dich Ezzes genauso schlau, wie du es vorher nicht warst. Wenn Sie also wollen, dass ich Ihnen Ezzes gebe, geben Sie nie wieder Ezzes und hören Sie mir einfach alle zu.