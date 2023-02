Richter weist Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von R. Kelly auf Wunsch der Staatsanwaltschaft ab

Ein Richter wies am Dienstag die Anklage wegen sexuellen Missbrauchs gegen den R&B-Sänger R. Kelly auf Empfehlung eines Staatsanwalts aus Chicago ab.

Die Anhörung dauerte nur wenige Minuten und fand einen Tag statt, nachdem die Staatsanwältin von Cook County, Kim Foxx, erklärt hatte, sie sei damit einverstanden, den Fall fallen zu lassen, da Kelly wegen getrennter Verurteilungen vor einem Bundesgericht Jahrzehnte im Gefängnis verbringen werde.

Kelly wartete auf den Prozess wegen des sexuellen Missbrauchs von vier Personen in der Gegend von Chicago, von denen drei minderjährig waren. Er war nicht anwesend, als Richter Lawrence Flood die Anklagen abwies.

Bundesjurys in Chicago und New York haben Kelly wegen einer Reihe von Verbrechen verurteilt, darunter Kinderpornographie, Verführung, Erpressung und Sexhandel im Zusammenhang mit Vorwürfen, er habe Frauen und Mädchen schikaniert.

Kelly, geboren als Robert Sylvester Kelly, verbüßt ​​im New Yorker Fall eine 30-jährige Haftstrafe und wartet auf die Verurteilung am 23. Februar vor einem Bundesgericht in Chicago.

Foxx räumte am Montag ein, dass einige Kelly-Ankläger enttäuscht sein würden. Lanita Carter, die sagte, sie sei im Februar 2003 von R. Kelly sexuell angegriffen worden, sagte, Gerechtigkeit sei „mir verweigert worden“.

„Ich habe fast 20 Jahre lang gehofft, dass mein Täter für das, was er mir angetan hat, vor Gericht gestellt wird“, sagte Carter am Montag.

Cook County, Illinois, Staatsanwältin Kim Foxx, Mitte, gab am Montag in Chicago bekannt, dass sie die Anklage wegen sexuellen Missbrauchs gegen die Sängerin R. Kelly fallen lässt. Ein Richter wies die Anklage am Dienstag zurück. (Claire Savage/The Associated Press)

Ein weiterer Fall wegen sexuellen Fehlverhaltens ist in Hennepin County, Minnesota, anhängig, wo gegen den Grammy-Preisträger eine Anklage erhoben wird. Die Staatsanwälte haben nicht gesagt, ob sie immer noch beabsichtigen, Kelly vor Gericht zu stellen.

Bekannt für seinen Hit Ich glaube, ich kann fliegen und für Lieder wie z Bump’n’Grind, Kelly verkaufte Millionen von Alben, selbst nachdem Vorwürfe über seinen Missbrauch junger Mädchen in den 1990er Jahren öffentlich kursierten. Er schlug 2008 in Chicago Anklagen wegen Kinderpornografie durch, als ihn eine Jury freisprach.

Die weit verbreitete Empörung über Kellys sexuelles Fehlverhalten kam erst nach der #MeToo-Abrechnung und der Veröffentlichung der Lifetime-Dokumentationen im Jahr 2019 auf R. Kelly überleben.